Jugadores de Alajuelense le decían a Mauricio Montero: ‘Tírese, bárrase y a chollarse las nalgas’

Mauricio Chunche Montero es una de esas figuras emblemáticas de Liga Deportiva Alajuelense capaz de lograr que le aplaudan inclusive aficionados de otros equipos y así se vio en la edición XXIV de los 90 Minutos Por la Vida.

Al igual que el saprissista Evaristo Coronado y el herediano Kenneth Paniagua, el legendario 20 de la Liga tocó el balón con buen tino, como si nunca hubiese dejado de hacerlo.

Él no necesitaba correr mucho y aunque le hubiese gustado, tampoco podía. Chunche contó que tenía tamaño ratillo de no jugar y al hacer un cálculo, se percató de que registraba unos tres años de no ser parte de una mejenga.

Mauricio Montero disfrutó jugar con Liga Deportiva Alajuelense en los 90 Minutos por la Vida. (Jose Cordero)

La inactividad se presentó por dos situaciones: comenzó por las restricciones por la pandemia y se operó la pierna.

“Ahí voy en esa recuperación, despacito que precisa”, contó Chunche, quien procuró dar pases de primera intención, efectivos, sin complicaciones y sin correr ningún riesgo.

Pero era inevitable que la afición en las gradas del Estadio Nacional se emocionara cuando recibió la instrucción de Andrés Carevic para entrar al campo de juego.

Había llegado el momento de la verdad y los ojos de todos estaban puestos en él. Se encontraba ahí para ser parte del show, solo que hasta los más jóvenes de la Liga se encargaron de aumentarle la ansiedad.

“Se viene a disfrutar y a revivir recuerdos de uno. Los mismos muchachos que estaban en el banco conmigo me decían: ‘Ahora va y tírese, bárrase y a chollarse las nalgas’. Eso le sacaba una sonrisa, pero también estaba muy claro de que debía cuidarse.

“Yo les respondía: ‘Nombre, ya no me puedo parar, si me tiro no me puedo parar’”, confesó. También tenía claro que había público y le hubiese encantado hacer cosas diferentes, o tener la misma habilidad y condición física de antes.

De igual forma, con 60 años, Mauricio Montero desató un verdadero bullicio cada vez que tocó el balón en ese partido entre Alajuelense y Herediano en los 90 Minutos por la Vida.

“Eso es lo que le queda a la gente, el recuerdo y lo bonito, que cada vez que uno hace una cosa, ellos aplauden y lo disfrutan”.

Mauricio Montero ingresó en lugar de Diego Campos al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, en los 90 Minutos por la Vida. (Jose Cordero)

Para él, fue más que enriquecedor haber sido parte de esta triangular, en la que quedó reflejada la solidaridad del costarricense, con esos casi ¢231 millones recaudados para ayudar en la lucha contra el cáncer infantil.

“Uno está aquí para ayudar, pero también para tener recuerdos muy grandes. Desde que usted llega al camerino, usted empieza a recordar los partidos de la Selección, la clasificación la Mundial, los partidos buenos que habían en el Estadio Nacional, porque jugaba Sagrada Familia, Barrio México, Palmares, esos recuerdos nunca se olvidan. Desde que se entra al camerino, uno siente ese deseo y esa gana de decir: ‘Vamos a jugar’”.

Cuando se ejecutó el cambio, Mauricio Montero se fundió en un abrazo con Diego Campos, porque fue el jugador que salió para que ingresara ese icono del liguismo. De inmediato se acercó Aarón Suárez y le dio a Chunche la cinta de capitán.

Aarón Suárez le colocó la banda de capitán a Mauricio Montero. Fue un momento emotivo para Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

Así analiza Chunche el presente de Alajuelense

La Nación le consultó a Mauricio Montero cómo ve a Alajuelense para el Torneo de Clausura 2024 y los desafíos de este año. En términos generales, opinó que los refuerzos presentados hasta el momento llegan a suplir las falencias que tenía el León.

“Yo veo al equipo bien conformado, había pocos delanteros el año pasado y ahora hay bastante de dónde escoger. La Liga se ha estado reforzando con gente de buena estatura, en la parte central y eso es importante”.

Dijo que si se hace un análisis del fútbol, el 100% de los goles en pelota quieta es mortal.

“A la hora de marcar a la gente grande, la posición que se puede utilizar en el área es importante y se están reforzando con un montón de gente de más de 1,90 metros”.

Chunche también cree que Alajuelense ahora contará con más variantes, algo que catalogó como trascendental.

“Eso es bueno, gente que coja la batuta del equipo tiene suficiente, porque usted vio que para un partido se presentó un cuadro fuerte y para el segundo juego fue totalmente cambiado y tienen un rendimiento muy bueno. Quiere decir que la Liga tiene un equipo base bueno y gente de afuera que lo va a respaldar, es decir, una buena banca, como dice uno”.

Mauricio Montero lamenta salida de Giancarlo González

¿Lo sorprendió la salida de Giancarlo Pipo González? “Bastante, a mí no me gusta que el jugador de hueso colorado se vaya de esa manera. Yo sufrí bastante y no me gustó cuando Patrick Pemberton se fue como se fue, o como pasó con Carlos Castro y le puedo seguir mentando a jugadores que lo dieron todo”, respondió Mauricio Montero.

Al mencionar eso, añadió que Carlos Castro empezó a los 10 años, hizo todas las ligas menores en el club y se fue como llegó, que nadie lo conocía y que eso no es debido.

“Tal vez Pipo ya no tenía para jugar, pero sí podía aportar un montón. Para mí lo que él quería era retirarse siendo campeón nacional con Alajuelense y no lo pudo hacer, pero son decisiones que la gente toma, la Junta Directiva y el cuerpo técnico y al final la vida sigue. A uno no le gustan muchas cosas, pero tiene que aceptarlas”, concluyó la leyenda rojinegra.

Alajuelense se estrenará el viernes 12 de enero en el Torneo de Clausura 2024, a las 8 p. m. contra Sporting en el Estadio Nacional.