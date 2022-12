Wálter Centeno da a conocer su sinsabor del 2022 y pone su listón para el 2023

Wálter Centeno es autocrítico. El DT que le dio a Saprissa el Clausura 2020 y que ahora está en Guadalupe es claro que esperaba en el segundo torneo del 2022 clasificar con Guadalupe, de hecho acepta que estuvieron cerca, pero al final les faltó.

Ahora Paté se exige él y a sus muchachos conseguir ese objetivo en el primer torneo del 2023. Fiel a su discurso desde que asumió los banquillos confía en su estilo y la forma en que ha trabajado a su escuadra.

Centeno también confesó que aunque mediáticamente la presión es diferente en Guadalupe él tiene un ADN que le impide conformarse por lo que extraña ser campeón.

¿Cuál es la evaluación del 2022 de Wálter Centeno?

Primero los objetivos que quería no se dieron, sobre todo en el segundo torneo, porque ya teníamos seis meses de trabajo y queríamos clasificar. En el primer torneo yo soy consciente que estábamos en posición complicada. En objetivo y resultados no me fue bien.

Sin embargo puedo decir que a lo interno amalgamos una idea de juego, cambiamos la forma de jugar, poco a poco hemos ido mejorando, hemos crecido, esperemos ahora este torneo que viene ver la evolución de trabajo y los resultados de un año de esfuerzo y repetición constante.

¿Se obliga y obliga a los jugadores a clasificar?

Bueno, siempre. El torneo pasado tuvimos muchos partidos importantes para lograrlo y no lo logramos, pero yo siempre trabajo para que los equipos míos jueguen bien y sean protagonistas. Somos conscientes de nuestro plantel y nos fortalece el trabajo diario y nuestra forma de juego, dependemos de eso.

Yo siempre trabajo para clasificar, para mi eso es prioridad.

Si uno ve los refuerzos son jugadores que usted ya tuvo o que fácilmente se adaptan a su idea... ¿Es circunstancial?

Ha sido más circunstancial, porque en este tiempo que he estado acá he visto que se me van tres jugadores y vienen nuevos y eso complica, porque debo tratar de adaptarme a la gente nueva. Lamentablemente se me van jugadores que me obligan a empezar de cero, en otros equipos están acostumbrados a otras cosas y es difícil el arranque y que vayan agarrando la idea, no es sencillo.

¿En equipos como Guadalupe es más sencillo poder desarrollar los famosos ‘procesos’?

Para mí es difícil porque uno trabaja para clasificar, uno está acostumbrado a pelear cosas importantes, así me formé y ese ADN se queda para toda la vida, dichosamente me enseñaron a pelear cosas importantes y en equipos pequeños no es fácil, la mentalidad de un jugador de un equipo pequeño es diferente y uno tiene que convencerlos de muchas cosas, no ha sido nada fácil.

Usted generó a mitad de año interés de Herediano, Alajuelense y también se ha hablado de Cartaginés... Su trabajo es llamativo.

Eso me llena de orgullo, yo trato de que los equipos míos tengan su identidad y eso es del agrado de mucha gente, pero en un futuro vendrán las oportunidades de volver a un equipo grande.

Usted es un estudioso del fútbol... ¿Qué dejó el mundial Qatar 2022?

Depende de cómo interpretemos el campeonato, aquí lo que tiene que buscar un cambio es la prensa, la prensa debe pedir espectáculo. En el mundial hubo evolución, hubo mucha fortaleza defensiva, hubo muchos análisis que pasaron por la intensidad, la forma de comportarse de los jugadores, de los diferentes sistemas, la verdad estuvo muy interesante.

Cómo aficionado... ¿Qué equipo le gustó?

A mí me gustó España, pero al final le faltó. Francia hizo su mundial, Argentina me sorprendió porque demostró carácter. .

¿Extraña ser campeón?

Si claro, para eso trabaja uno.