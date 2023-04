Vladimir Quesada: ‘Es el clásico por excelencia y seguirá repitiéndose, incluso, cuando no estemos acá'

¿Cuáles son los momentos claves del Saprissa para alcanzar el triunfo?

No puedo distinguirlos, porque todos los 95 minutos fueron de vértigo. Se dieron acciones vertiginosas en ambos marcos. Los jugadores se entregaron, mi respeto y me deja satisfecho. Compruebo que hay un camerino fuerte. Los jugadores se han blindado de lo que ha sucedido, se han unido, lo que les permite desarrollar su trabajo en el terreno de juego. Los jugadores fueron consistentes.

¿Por qué se inclinó por Kevin Chamorro en la portería?

Había que respetar el buen trabajo que viene haciendo desde la temporada anterior y hoy solo lo ratificó. La elección fue por Kevin, pero pudimos elegir a Esteban (Alvarado) o Aarón (Cruz). Confiamos 100% en ellos y en su trabajo.

Saprissa tiene 32 partidos ganados más que Alajuelense; es la mayor ventaja histórica. ¿Sigue siendo el clásico nacional?

El clásico seguirá siendo el clásico. Desde que tengo conocimiento y escuchaba con mi abuelo los partidos de Saprissa, sin conocer el estadio, sufría con esos partidos. Para Saprissa, Alajuelense seguirá siendo el archirrival deportivamente hablando, a pesar de las diferencias de los resultados. Es el clásico por excelencia y seguirá repitiéndose, incluso, cuando no estemos acá.

¿Por qué en los últimos años se ha marcado esa diferencia?

Vienen en el ADN como se dice popularmente. Explicarlo es difícil, el camerino lo tiene impregnado con ese deseo de siempre querer ganar, no dar una pelota por perdida y muchas cosas más. Ellos lo sacan a relucir y de allí la diferencia en los resultados positivos.

Saprissa quedó primero con seis puntos de ventaja y 18 por disputar. ¿Se habló con los jugadores de la importancia de sacar el triunfo?

No tuve que decirles, salió de ellos mismos. Hay una diferencia de seis puntos, pero el campeonato no termina aquí, faltan 18 puntos. Como lo han expresado Jafet (Soto), Paulo Wanchope y (José) Giacone, esto no es una carrera de velocidad, sino de fondo. Estos muchachos lo entienden muy bien. Si quedamos primeros, bienvenido sea. Este es un camerino muy fuerte.

¿Cuánto de su idea impregnó en el equipo, a pesar del poco tiempo qiue tiene al frente?

Tuvimos pocos entrenamientos, pero incluimos algunas pequeñas cositas, como sacar a (David) Guzmán del fondo para no dejar tan suelto a Aarón (Suárez) que nos podía hacer mucho daño y así lo entendió Guzmán. Además presionamos más a los laterales, con los cuales tuvimos bastantes problemas en la primera parte, pero los logramos controlar.

¿El triunfo ante Alajuelense le da para continuar al frente del banquillo hasta el final del campeonato o seguirá como interino?

De momentos sigo igual. Hablé con Ángel (Catalina) y no sé qué va a pasar, no lo puedo asegurar. Lo importante es que los muchachos me aceptaron y estoy al frente de un gran grupo de jugadores. Estoy seguro que don Ángel (Catalina) es un gran profesional y el debe tener plan B y C. Soy un profesional, es una gran responsabilidad, pero estoy muy tranquilo.