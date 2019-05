Obviamente el público se entregó al maestro de ceremonias y era predecible que no iba a faltar el: “Sabo no se va, no se va, no se va, Sabo no se va”. La hinchada sancarleña quiere que su 9 siga en el club hasta que así lo quiera, la edad es lo de menos y al final, qué importan los 37 años si Álvaro hasta se dio el lujo de ser el máximo artillero de la temporada.