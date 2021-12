Técnico del Santos levanta la voz contra liguistas de su pueblo

¿Qué sabor le deja el gol del descuento de Johan Venegas sobre la hora (triunfo 3 a 2 de Santos)?

Fue un partido digno de una semifinal. Tácticamente el equipo estuvo espectacular, porque hicimos una buena presión y cumplimos con lo que habíamos estudiado de ellos. El gol sobre el final fue circunstancial, aunque en realidad los dos goles fueron así, porque Alajuelense creo que no hizo ni tres remates y los dos tantos fueron enredados.

”No le resto méritos al equipo que es Alajuelense, con toda la experiencia y la planilla que tienen, porque entran jugadores y jugadores, mientras que nosotros teníamos el plantel un poco corto por lesiones. Los que entraron igual lo hicieron bien y estamos fuertes para lo que viene. El gol al final no nos puede golpear, estamos vivos y no podemos ir al Morera Soto a defender, hay que ir a ganar”.

¿Le molestó algo adicional en la ida de la semifinal?

No quiero que se me olvide esto. Soy guapileño 100%, crecí acá en el Santos en las divisiones menores, en la Segunda División y en la Primera. Añoraba que abrieran las puertas del estadio para estar con la gente de Guápiles, pero en este partido me decepcioné bastante, porque vi muchos amigos de este lugar con la camisa de Alajuelense.

”La directiva hace un esfuerzo muy grande, los patrocinadores, el cuerpo técnico y los jugadores igual, pero hay mucha gente de Guápiles que no apoya al equipo del pueblo y viene a apoyar a Alajuelense. Están en su derecho, pero yo también estoy en mi derecho, porque este es mi pueblo.

”Le digo a los guapileños que si quieren un equipo ganador y competitivo, pues cuando el club es local vengan a apoyarlo y no se pongan la camiseta de otros equipos”.

Erick Rodríguez, técnico de Santos, se lamentó al considerar que dominaron a Alajuelense, pero al final los manudos salieron con vida en la semifinal, pese al triunfo guapileño 3 a 2. (Rafael Pacheco Granados)

¿Siente que perdonaron y dejaron con vida a Alajuelense?

Con el 3 a 1 la serie igual estaba complicada. Alajuelense es un equipo muy fuerte y lo sabemos, pero nosotros nos planteamos competir desde antes de llegar a esta serie y es la única forma de dar ese paso que tanto queremos. Nosotros no podemos jugar como equipo pequeño, debemos de jugar como club grande, aunque no lo seamos.

”Hablé de que el rival es favorito y me criticaron, pero sigo pensando que Alajuelense es favorito; eso sí, fuera de la cancha. Dentro del terreno de juego la historia es diferente y lo demostramos”.

¿Qué criterio tiene de Luis Paradela?

Luis no es solo un jugador con características determinantes, porque no solo es rápido, sino que técnicamente es muy bueno. Tiene buena pegada con las dos piernas y para este juego lo pusimos a perfil cambiado, porque en el uno contra uno es fuerte y hace mucho daño.

¿Quedó satisfecho con su equipo?

Sí, estoy satisfecho con el equipo y me siento muy orgulloso de los muchachos. La educación táctica fue muy importante, porque Alajuelense juega 1-3-2-5 y no es fácil contrarrestarlo. Necesitamos ver varios videos para entenderlo bien. Lo conseguimos con el bloque que hicimos y cortando conexiones en presión alta.

¿Qué debe fortalecer para el juego de vuelta?

Debemos corregir el tema de la posesión, necesitamos tener posesiones largas para descansar con el balón. En este primer partido tuvimos posesiones muy cortas, porque presentamos mucho vértigo y nos faltó tener más la pelota.