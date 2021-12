Johan Venegas desató su furia contra la propia afición de Alajuelense

Johan Venegas se olvida de celebrar y mira a sus detractores, quienes le ofendieron en el compromiso. El artillero manudo marcó el 3-2 frente al Santos de Guápiles. (Rafael Pacheco Granados)

El marcar el 3-2 ante el Santos de Guápiles, al minuto 90+3, le permitió al delantero Johan Venegas desahogarse de todo un cúmulo de emociones que había acumulado durante el compromiso.

La anotación que le da vida a los rojinegros, al salir con una diferencia mínima lo cual les haría avanzar a la final de la segunda fase con solo ganar 1-0 el domingo, en el Alejandro Morera Soto, fue el causante de que Venegas estallara contra la grada, gesticulando e incluso alzando la voz contra los aficionados que recriminaron su actuación.

Se olvidó de celebrar con sus compañeros y con una mirada inquisidora le reclamó a la grada una y otra vez antes que el árbitro diera por terminado el compromiso. El jugador incluso podría ser sancionado por sus gesticulaciones.

“A nadie le gusta que le falten el respeto, creo que el respeto debe imperar ante todo. Si usted quiere criticar el nivel, puede hacerlo, puede criticar al jugador. Hasta el día de hoy me he entregado por la Liga y tampoco voy a dejar..., no de parte de todos, sino de algunos individuos que llegaron a faltarme el respeto y a mi mamá, a mí familia, y no lo voy a permitir y si tengo que defenderme lo voy a hacer”, dijo Venegas a Tigo Sports.

Propios errores

El delantero no había tenido un buen partido frente a los santistas, pero aprovechó una indecisión del arquero Kevin Ruiz para anotar un casi milagroso gol, que le devolvió el alma a sus compañeros y a la afición rojinegra que veía muy complicado poder remontar un 3-1 en casa.

“Santos es un gran rival. Lo molesto es que sabíamos de las virtudes de ellos. Los goles fueron por nuestros propios errores. El primero fue en una salida nuestra, en donde el saque quedó corto y no pudimos cerrar, fue una jugada muy rápida. El segundo fue un tiro libre a favor nuestro que nadie tomó el rebote y nos toman en la contra y el tercero fue lo mismo (contragolpe)”, señaló Venegas.

“Ellos juegan mucho a la contra, pero al final recalco que a pesar de ir con el marcador en contra, el equipo siguió jugando a lo mismo y ese gol nos mete de lleno en la clasificación. Esperamos que en nuestro estadio, con nuestra gente, con el apoyo de ellos, que son el jugador número 12, poder ganar la serie y lograr el pase a la final”. añadió.

Johan respira profundo, parece poco a poco tranquilizarse, dejar atrás las emociones y con cabeza fría analizar lo que sucedió en el campo y lo que les espera.

“Tuvimos ese temple que nos ha caracterizado en el campeonato. Ese segundo gol nos dio un respiro y quedamos más cerca de darle la vuelta al marcador. Vamos a darlo todo en la cancha y tratar de reducir los errores para poder sacar la serie y llegar a esa final”, indicó Venegas.

“Del arbitraje me parece que estuvo bien, pero nos queda esa espinita que en algunas acciones cambió de criterio. Me parece que esas situaciones se pueden mejorar y va a ayudar al espectáculo, porque fue un buen partido, donde nos entregamos al máximo”, enfatizó.