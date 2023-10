Saprissa vs. San Carlos en vivo: jugadores de Toros excluidos por supuesta fiesta, según ‘Tigo Sports’

Saprissa y San Carlos se miden en la Cueva, a partir de las 4 p. m. El duelo es especial para ambos equipos, ya que está en juego el liderato para la S y los Toros tratan de salir del fondo. Sin embargo, en las horas previas estuvo marcado por la supuesta indisciplina de futbolistas norteños.

El periodista José Alberto Montenegro, de Tigo Sports, denunció que los Toros dejaron fuera de convocatoria a varias de sus figuras por participar en una fiesta que se prolongó hasta las 4 a. m.

❌️Alcohol y fiestas hasta las 4 am.



¡San Carlos dejó fuera de lista para hoy a algunas piezas titulares para enfrentar a Saprissa! pic.twitter.com/dDZsmVPzdz — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) October 29, 2023

La Nación realizó múltiples llamadas a Luis Carlos Chacón, presidente del club, y a Gustavo Pérez, gerente del equipo, pero no contestaron.

De momento, se desconoce el nombre de las figuras que en apariencia incurrieron en estos actos.

San Carlos no la pasa nada bien en el Torneo de Apertura 2023, en el que es penúltimo, con solo 11 puntos en 16 partidos. (Jose Cordero)

Alajuelense mete presión a Saprissa

Alajuelense hizo lo que debía y sacó un triunfo crucial ante Herediano (1 a 0), con lo que asumió el liderato momentáneo y trasladó toda la presión a Saprissa.

Los morados reciben este domingo a San Carlos, a partir de las 4 p. m. La S suma 37 puntos, dos menos que la Liga, por lo que le urge ganar para retomar la cima.

Tibaseños y erizos se miden el próximo sábado en la Cueva, en la fecha 18 del Torneo de Apertura 2023. Este clásico toma más valor aún, ya que podría definir quién se queda en lo más alto y de paso, amarra la ventaja de ser el primero (garantiza gran final).

Saprissa con la cabeza en Motagua y el clásico

Saprissa está enfocado en su partido ante San Carlos, pero no puede eludir que a mitad de semana se juega gran parte de la temporada y el sábado siguiente tiene agendado el clásico en la Cueva.

A los morados les urge cumplir frente a los norteños y desgastarse lo menos posible. El miércoles reciben al Motagua de Honduras, por el duelo de vuelta del repechaje para estar en la Copa de Campeones de la Concacaf.

La ida ante los hondureños finalizó 2 a 2, lo que le da ventaja a la S porque ante empate global, el gol de visitante vale doble. De igual forma, la moneda está en el aire.

Así mismo, el Monstruo no tendrá descanso y es que el sábado será local ante el León, en compromiso que define quién se queda en la cima del Torneo de Apertura 2023.

Dilema en Saprissa con Kendall Waston

El técnico Vladimir Quesada tiene un gran dilema: utilizar o no a Kendall Waston ante San Carlos, este domingo a las 4 p. m. en la Cueva.

Waston acumula cuatro tarjetas amarillas en el campeonato, y si le muestran una más frente a los norteños, se perderá un partido. El siguiente compromiso de los morados es el clásico ante Alajuelense.

Por acumulación de tarjetas amarillas, Kendall no jugó el miércoles pasado en Honduras contra el Motagua. El defensor no viajó con el plantel y no tiene problema para enfrentar a los Toros, pero de saltar al terreno de juego, correría un gran riesgo.