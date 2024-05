¿A José Giacone qué otro desafío se le puede pedir? Él lo tiene claro

José Giacone sumó su cuarto título de primera división. El exentrenador de Pérez Zeledón, Alajuelense, Herediano, entre otros, logró un bicampeonato en Nicaragua, con el Diriangén, para añadirle un trofeo a los conquistados en Costa Rica con Herediano y Pérez Zeledón.

Giacone fue enfático en que ha demostrado que el calificativo de defensivo ha estado mal empleado en su caso; de hecho aseguró que el único equipo en el que aplicó esa táctica fue en la UCR, porque el equipo peleaba el descenso.

Por otra parte, explicó que en mediano plazo le gustaría un reto de selección nacional.

-Llegó el bicampeonato. ¿Lo imaginó al irse a Nicaragua?

-Siento una gran satisfacción porque éramos el equipo a vencer y todos salieron a jugar con todo. Tuvimos un campeonato bastante completo, en la primera fase obtuvimos una diferencia grande para ser primeros. En la final perdimos la ida, pero en casa remontamos. Así que bueno, fue un torneo completo, en el que trabajamos muy bien a lo interno.

-¿Cuál torneo sabe más, el primero o este?

-El primero costó mucho más porque no teníamos experiencia de muchas cosas, sufrimos adversidades, nadie nos daba por favoritos. El año pasado nadie pensaba en que se podía vencer a Estelí que venía de jugar muy bien la Centroamericana. Ahora fue más llevadero porque los jugadores me conocían más a mí y yo a ellos.

-¿Está muy curtido usted para el fútbol de Nicaragua?

No, no. En realidad yo trato de armar buenos grupos humanos; futbolísticamente tengo clara mi idea. Al final siempre busco la excelencia, pero no me siento inferior ni superior a nadie. Tengo la dedicación al máximo para sacar resultados. Nosotros como cuerpo técnico empleamos toda la capacidad para lograr objetivos, pero no es que sea inferior o superior a nadie. Esto de salir del país fue un cambio cultural bastante grande.

-¿Qué significa un bicampeonato en Nicaragua en su carrera?

-Es un paso muy importante porque estuve más de 10 años en Costa Rica y ahora salir del país y lograr un bicampeonato en los dos primeros torneos pues tiene su mérito. Este cuerpo técnico demostró que tiene capacidad para trabajar situaciones adversas.

-¿Se le da en Costa Rica el mérito a los logros de José Giacone?

-No sé, no sé... Yo no pido reconocimiento porque eso en el fútbol no existe. Cuando sos campeón te reconocen, pero a los 15 días te están cayendo si pierdes. Yo estoy agradecido con los clubes ticos que me dieron oportunidad, en todos logré los objetivos; solo en la Liga, no. Ahora sí puedo decir que la gestión ha sido eficiente en los equipos que he dirigido.

-¿Siente que si usted hubiera agarrado un equipo como la Liga con una planilla robusta y no la limitada de aquel momento, los resultados habrían sido otros?

-Por supuesto que sí, pero cuando llegué a Herediano tenía un equipo muy completo y logramos el campeonato. Ahora sí me gustaría llegar a un grande con un plantel de jerarquía.

-Usted tiene un estilo de juego equilibrado. ¿Es injusto el calificativo de defensivo?

-Totalmente, yo te puedo demostrar con estadísticas de cualquiera de mis equipos que no soy defensivo. En este torneo hicimos una gran cantidad de goles, el equipo fue a atacar. Eso de defensivo me quedó por una gestión que hice en la UCR, pero eso fue por las circunstancias. Ahora yo, como entrenador, me formé en la escuela del Saprissa de Vergara. Me gusta el calificativo de equilibrado porque siento que uno debe ser eficiente en las dos fases: defensiva y ofensiva.

-¿Qué meta tiene a corto plazo?

-Tengo la espina del torneo centroamericano. Para mí jugar contra los mejores del área será importante, porque quiero competir. Tenemos un equipo conformado, es probable que vuelva a ver el mercado costarricense.

-¿Una selección nacional le seduce?

-Todo lo que sea crecimiento me motiva. Salir de Costa Rica fue salir de la zona de confort; todo lo que sea crecer es importante. Aspiro a una selección nacional, eso me gustaría. Sería lindo vivir el ambiente de eliminatoria, pero bueno, vamos paso a paso, porque esta carrera es una maratón, no es una de 100 metros. Hay que ir avanzando.