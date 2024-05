Natalia Rodríguez revela su secreto para viajar mucho: ‘El 31 de diciembre corro con una maleta’

En el 2023, Natalia Rodríguez salió del país en 10 ocasiones y, hasta mayo de este 2024, ya suma cuatro viajes. No hace falta decir más para saber que, si hay algo que le apasiona a la presentadora, es subirse al avión rumbo a un nuevo destino.

Sus seguidores en redes sociales también lo han notado y, por eso, cada vez con más frecuencia la ven como una experta que da consejos sobre diferentes temáticas relacionadas con viajes al extranjero.

Natalia no lo planeó, simplemente ocurrió, y hoy es feliz sabiendo que puede aconsejar a sus seguidores que planean salir del país.

Natalia Rodríguez viajó el pasado mes de abril a Japón, un país que la sorprendió en todos los aspectos. (Captura)

“Terminé dando tips de viaje, básicamente. Yo les voy compartiendo lo que yo voy experimentando. La gente me pregunta mucho, la vez pasada me estaban pidiendo recomendaciones de maletas y entonces ahí les compartí algunos estilos, porque sí, es importante buscar una que sea buena, bonita y barata. También me preguntaron dónde podía conseguir la pesa para la maleta, y yo lo que hago es que les explico”, detalla.

La comunicadora, de 38 años, confiesa que también pasa “metida en aplicaciones de tiquetes aéreos baratos” y, cada vez que encuentra uno, lo comparte con sus seguidores por si a alguien le sirve o quiere tomar la oferta.

De hecho, la curiosidad que despertó su último viaje fue tal, que Natalia decidió crear en su cuenta de Instagram el canal de difusión Tips de un viajero, para compartir desde los mejores helados que probó hasta consejos para tomar fotografías sin que aparezca mucha gente alrededor. La idea le surgió durante el viaje que realizó a Japón, el pasado mes de abril.

“Cuando estaba en Japón, la gente me preguntaba demasiadas cosas, desde cómo agarrar el tren hasta cómo es la gente. Creo que la gente se metió mucho en ese viaje en sí, entonces decidí abrir el canal estando todavía allá”, comentó.

“(En ese canal) hablamos de muchas cosas, como las mejores aplicaciones para convertir la moneda, de los traductores en tiempo real tanto en escritura como en texto, recomendaba comida y daba tips de skincare. Ha sido muy interesante”, agregó.

Muchas recomendaciones

Natalia afirma que cada viaje que emprende le enseña algo nuevo, ya sea sobre la cultura, el transporte, la comida o la vestimenta. Ella sabe que hay muchos detalles importantes que todo turista debería saber y, por ello, prefiere compartir la información con sus seguidores, más aún cuando se trata de lugares poco comunes o lejanos.

De las cosas que ha aprendido Natalia Rodríguez, es que a un safari debe ir con ropa en colores de camuflaje.

La presentadora cuenta que, al año, hace al menos un viaje a destinos “exóticos”, pues es una meta personal que se propuso hace un tiempo para aprender más de las culturas del mundo.

“Me di cuenta de que me apasionaba conocer culturas. Creo que lo descubrí hace unos años después de un viaje a Egipto en el que dije: ‘qué diferentes son las culturas’. También me ha pasado con Qatar, con Rusia, porque son muy distintas; entonces, más allá de conocer países o lugares, me propuse conocer culturas”, explica.

La comunicadora enfatiza que aunque sí le gusta mucho conocer pirámides e ir a Disney, su convicción es, sobre todo, “conocer gente”. De hecho, confiesa que tiene un mapa raspable en el que va marcando los lugares en los que ha estado. Su primer viaje fue a los 15 años, a Disney, y desde entonces trata de salir del país con frecuencia, aunque reconoce que no es tan fácil, pues ante todo es responsable con su trabajo como presentadora en Teletica. Además, para cada uno de los viajes, debe ahorrar.

Y aunque trabaja como generadora de contenido para una agencia de viajes, asegura que esta empresa no le regala sus paseos al extranjero. Según explica, con lo que gana por su trabajo con ellos, generalmente paga una parte de sus viajes.

“Yo sé que hay gente que dice: ‘Uy sí, como todo se los regalan’ o ‘para ellos es más fácil’, pero no, a mí no. Uno hace el esfuerzo. Hay que ahorrar, programarse y obviamente hay prioridades. En mi caso yo no tengo hijos y no tengo muchas cosas, pero conozco gente con hijos que se programan y lo logran. Lo que pasa es que a veces la gente quiere proponerse metas como de un día para otro y eso no es así”, asegura.

Natalia Rodríguez afirma que ahorra mucho para poder viajar y conocer destinos exóticos. (Instagram)

De hecho, para poder ir a Japón, la periodista confiesa que ahorró dos años, e investigó mucho del país al que iba. Sin embargo, Natalia tiene un tip de viaje que “no falla” y que por años le ha ayudado a cumplir sus sueños de recorrer el mundo.

“Todos los 31 de diciembre salgo corriendo con una maleta a darle la vuelta a la cuadra. Hágalo para que vea funciona. Mis vecinos saben, ellos siempre se me quedan viendo, pero el toque es así: usted agarra la maleta, se va corriendo y le da una vuelta a la cuadra o a la calle y usted va gritando los países que quiere conocer; y al menos uno se le va a cumplir en el año. Yo se los garantizo”, detalla entre risas.

En su caso, quiere conocer países como Laos, Túnez, Madagascar, Belice y Ometepe, en Nicaragua.

La Fórmula 1, su perdición

Aunque a Natalia le gusta viajar para conocer culturas y personas, la presentadora confiesa que tiene una fascinación por la Fórmula 1 y viaja con cierta frecuencia a sus eventos. La presentadora asegura que las carreras de vehículos “la terminaron enfermando”.

“Yo no soy fan de la Fórmula 1... yo me enfermé, y si me tengo que levantar a las 2 a. m. o 3 a. m. a ver una carrera, yo lo hago”, asegura.

Todo comenzó hace un par de años, cuando su esposo, Emilio Garro, le dijo que iban a ir a ver las carreras. Ella consideraba que era “muy aburrido”, pero se propuso aprender para entender de qué se trataba y llegar preparada a la competencia.

Natalia Rodríguez asegura que su esposo, Emilio Garro, es quien despertó su pasión por la Fórmula 1. Además, es su gran compañero de viajes.

“Fue muy intenso. Entre ver series y películas de Netflix, y mi sobrino explicándome, todo fue una locura. Sin embargo, en cuestión de una semana, yo solo respiraba Fórmula 1 y ahí me empatiné, porque me gustó mucho, me apasionó la adrenalina”, cuenta.

De hecho, Natalia terminó creando un canal de difusión en su cuenta de Instagram, precisamente para sus seguidores que comparten con ella el gusto por las carreras de vehículos. Este espacio se llama F1 Lovers.

Sin embargo, esto no significa que la presentadora descuide su canal de viajes; por el contrario, Natalia espera seguir compartiendo información que considere importante para sus seguidores, pues es algo que realmente le gusta... aunque no tanto como disfrutar de la Fórmula 1 en vivo.