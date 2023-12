Saprissa tiene un ojo en el tricampeonato y otro en fichajes ya amarrados

Saprissa está a un paso de la final y tiene el título más cerca que ningún otro club, pero esto no es lo único que ocupa la mente de su gerente deportivo, Sergio Gila. El español mantiene un ojo en el presente y otro en el futuro, al punto que ya hay fichajes amarrados y una renovación lista.

Sergio Gila mueve los hilos de Saprissa en lo deportivo. El gerente español prefiere el perfil bajo, pero se mueve con fuerza para reforzar al equipo.

Gila es claro, disfruta el momento de un plantel que finalizó líder, hizo récord de puntos en el Torneo de Apertura 2023 y luego del 2 a 0 ante Cartaginés, en la ida de las semifinales, prácticamente solo espera por rival para definir el cetro. No obstante, el dirigente recalcó que “la tarea ya está hecha” para el próximo semestre.

En la carpeta de los tibaseños figura el nombre del volante Yoserth Hernández, quien ya se despidió del Puntarenas FC. Además, está el del lateral izquierdo Joseph Mora, quien finalizó su etapa en la MLS.

Así mismo, a la continuidad de Christian Bolaños solo le faltaría el anuncio del departamento de prensa del club. El gerente prácticamente ratificó que el atacante de 39 años seguirá vistiendo la morada.

Gila no tuvo problema en abordar tres temas que retumban en las filas del Monstruo y explicó cada caso con lujo de detalles:

¿Joseph Mora está cerca de llegar?

“De nombres prefiero no hablar. Sin embargo, como gerente deportivo me muevo y hay algún movimiento prácticamente definido... Detectamos un margen de mejora, solucionamos la planificación deportiva y ahora es simplemente esperar cómo acabamos y lo que se pueda moverse en el mercado. La tarea la tenemos hecha y luego lo que venga, bienvenido sea”.

¿Yoserth Hernández estaría listo y la idea es que sea el sustituto para Mariano Torres?

“Sustituto para Mariano no vamos a buscar, porque no lo hay en el fútbol. Además, espero que él esté dos, tres o más años con nosotros. Detectamos que podíamos reforzar algo más en el centro del campo, porque hemos tenido limitaciones con lesiones y nos dimos cuenta que nos falta algo.

”Vi que Puntarenas anunció que salió del club, pero no quiero hablar de esto. Lo que puedo decir es que Yoserth nos viene interesando desde hace varios mercados de fichajes. Yoserth nos encaja en lo que hemos venido buscando”.

¿Christian Bolaños va a seguir?

“Lo de Bolaños queríamos anunciarlo antes, pero tuvo el tema de la lesión y consideramos que no era el momento de salir a decir lo que iba a pasar. Ahora nos encontramos con las semifinales y queremos enfocarnos en esto, pero el club dentro de poco lo anunciará. De nuestra parte está todo definido.

”Bolaños ha tenido la mala suerte de las lesiones, pero él aporta mucho en otro rol. Está muy implicado en todo y apadrinando a jugadores. El balance con Bolaños, dentro y fuera de la cancha, siempre es bueno”.

Satisfecho con temporada de Saprissa

Saprissa es el actual bicampeón de Costa Rica, ganó la Supercopa, la Recopa y es el favorito a ganar el Torneo de Apertura 2023. Sin embargo, en este mismo semestre falló ante el Real Estelí, en la Copa Centroamericana, y perdió el Torneo de Copa contra Alajuelense.

Pese a estos dos traspiés, el gerente deportivo Sergio Gila, considera que la temporada ha sido buena y en el club están contentos. Incluso, a su pensar, si llega el tricampeonato se dejarían el cetro más importante de esta campaña.

El gerente deportivo valoró la diferencia entre la serie que tuvo el Monstruo con Estelí y la final que está disputando la Liga contra los nicaragüenses (ventaja de la Liga 3 a 0).

“Son partidos diferentes y nunca escondimos que no estuvimos bien, ni en Estelí y tampoco en casa. Por obligación debíamos ganar y no pudimos. Nos queda la espinita, pero no estamos igual que en aquel instante y Estelí tampoco está en ese momento que nos encontró. En aquellos duelos ellos estaban con un nivel emotivo muy alto y con buena dinámica, pero las finales le han pasado factura”, manifestó.