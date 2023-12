Cartaginés vs. Saprissa en vivo: ambiente frío en la segunda semifinal

La previa Copiado!

Saprissa y Cartaginés chocan en la segunda semifinal del campeonato nacional.

Los morados llegan al duelo como los favoritos al cetro luego de ganar la fase regular con récord de puntos, al sumar 55 unidades. Por su parte, los brumosos se colaron en el cuarto lugar de la clasificación y sufriendo en la última jornada.

Ahora los morados y cartagineses chocan para definir al clasificado a la final de segunda ronda. Si Saprissa gana este enfrentamiento estará a dos partidos del tricampeonato, mientras que los brumosos deberán eliminar a los morados y ganar la segunda ronda para volver a chocar con la S si quieren alcanzar un nuevo trofeo.

Pese al duelo, los aficionados de Cartaginés no calientan el ambiente y no se espera una gran taquilla en el partido de ida.

Jostin Daly pide darle ‘su lugar’ al Cartaginés Copiado!

Si se eligiera un ganador en la serie entre Cartaginés y Saprissa, probablemente la mayoría se inclinaría por el conjunto morado. Sin embargo, esto es un error, piensa Jostin Daly, delantero brumoso, quien recordó que el domingo, cuando salgan a la cancha, los dos equipos estarán en las mismas condiciones. A Daly no le parece apropiado que, sin haber iniciado la semifinal, muchos vean a Saprissa como el favorito.

“Me parece imprudente que piensen que Saprissa pueda ser favorito, y no es porque lo diga yo, sino porque se ha visto en torneos anteriores que no necesariamente el primer lugar va a quedar campeón. Tiene cierta ventaja, pero puede pasar que al final no logre el título”, dijo Jostin.

Vladimir Quesada quiere el tricampeonato en cuatro juegos Copiado!

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, tiene claro cuáles son sus objetivos. Sabe también que enfrenta a la etapa más complicada del campeonato, pero tiene seguridad y confianza en su equipo.

El primer obstáculo es Cartaginés, rival al que han derrotado en las tres ocasiones anteriores, dos en el torneo nacional y una en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Sin embargo, Vladimir aclara que hoy, en las semifinales, comienza una nueva historia.

- ¿En qué aspectos ha mejorado el equipo para buscar el tricampeonato?

- Si ya es difícil ganar un campeonato, más lo es un tricampeonato. Entendemos que hay diferentes factores que atentan contra la consecución de ese título y los jugadores lo tienen claro. Vamos a tratar de lograrlo en estos cuatro encuentros.