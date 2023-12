Vladimir Quesada: ‘Pudimos marcar un gol más’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, quedó satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y el resultado; incluso expresó que el marcador se quedó corto. No obstante, Quesada alzó la voz por la hora en que se programó el encuentro a las 11 a. m., argumentando que es difícil jugar con alta intensidad debido a la elevada temperatura. Antes de finalizar el primer tiempo, Pablo Camacho, árbitro del partido, concedió un minuto de hidratación debido a la fuerte sensación térmica.

- ¿Qué representa la ventaja para el juego de vuelta?

- A como usted entrena, usted juega y la semana de estos muchachos se reflejó en la cancha, fue muy bueno a pesar del clima. Es una injusticia para el mismo Cartaginés jugar a esta hora y con este clima, pues el jugador no se desenvuelve tan bien. Tuvimos un partido difícil y el rival nos complicó las cosas, pero en las gradas fuimos locales y agradezco a los aficionados por hacerse presentes.

“Creo que manejamos los tiempos del juego y cuando tuvimos que acelerar o desacelerar lo hicimos. El resultado es importante y creo que pudimos haber obtenido un gol más, fabricamos opciones para conseguirlo. La serie no está definida, ni siquiera la serie entre Herediano y Alajuelense está definida. La historia nos indica que se han dado resultados distintos, los equipos hacen sus trabajos y le han dado vuelta a los marcadores”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, afirmó que pese al 0-2 a favor de su equipo, la serie no está definida. (JOHN DURAN)

- ¿Cómo logró sacar esta faceta tan productiva de Javon East?

- Nos sentimos muy cómodos con Javon y estamos muy agradecidos con el trabajo que viene haciendo. No puedo decir cómo era Javon antes de que yo estuviera con el grupo de jugadores, pero desde mi primer día es este Javon, comprometido con una ética profesional y no solo él, lo mismo encontramos de Warren Madrigal, Luis Paradela, Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez, todos en el equipo. Javon es un tipo muy dócil, muy simpático, aunque su comportamiento parece que no fuera así. Se le quiere mucho en el grupo, vacila, lo vacilan, está contento con nosotros y nosotros con él.

- ¿Por qué no tomó en cuenta a Ulises Segura?

- Estamos recuperando jugadores, vimos a Orlando Sinclair, a Luis Paradela y a Christian Bolaños. Creemos que tenemos suficientes jugadores y todos se merecen la oportunidad, eso nos da la posibilidad de escoger de un buen grupo de futbolistas. Le tocó a Ulises estar en la banca y la semana que viene no sé a quién le tocará.

- ¿Cuánto hay que cuidar el partido de vuelta, debido a la ventaja del 2-0?

- El partido si hubiera sido en la tarde o en la noche, hubiera sido de mayor ritmo del que fue. Mis respetos para los muchachos, quienes estuvieron en la cancha y jugaron bajo este clima. Tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, esto no está definido. Vamos a ser responsables, este grupo es muy maduro y tenemos entendido que la serie no está definida.

- ¿Qué pretendía con sus dibujos tácticos en la cancha?

- No es muy diferente a lo que hemos venido haciendo. En un momento la orden fue a nuestros volantes extremos, no permitir el 2 contra 1, o sea que ellos no se sumaran a la ofensiva y no nos hicieran el dos contra uno a nuestros laterales. En el medio campo la idea era controlar el balón, nos gusta defendernos con la pelota. Nosotros difícilmente vamos a no competir por controlar el balón.