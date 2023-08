Saprissa jugará sin público su primer partido del Clausura del fútbol femenino

El campeonato del fútbol femenino entra en acción. Este fin de semana se inicia el Torneo de Clausura con dos encuentros el viernes, uno el sábado, y Saprissa cierra la primera fecha el domingo frente a Pérez Zeledón.

Llama la atención que el juego de las moradas frente a las generaleñas, el domingo a la 1 p. m., se efectuará a puerta cerrada. La dirigencia saprissista decidió jugar sin público, debido a que el encuentro choca con el que ya estaba programado del equipo masculino, que a las 4 p. m. se mide a Herediano en la tercera fecha del Apertura 2023.

Saprissa Femenino jugará ante Pérez Zeledón en el Centro Deportivo Roberto Beto Fernández, y las instalaciones no tienen las condiciones para efectuar eventos con aficionados.

En el departamento de prensa del club tibaseño, indicaron que intentaron cambiar la fecha del compromiso para así jugar en el Estadio Ricardo Saprissa, pero Pérez Zeledón no estuvo de acuerdo y hacerlo antes del domingo es una posibilidad que los saprissistas consideraron que no les sirve, debido a la cantidad de jugadoras que tienen en la Selección, quienes regresarán al país hasta este jueves.

Saprissa pudo jugar en su estadio el viernes o sábado, pero prefirieron programar el encuentro el domingo para darle un día más de descanso a sus futbolistas.

En la Tricolor, Saprissa tiene a las siguientes jugadoras: Mariela Campos, Sofía Varela, Gloriana Villalobos, Katherine Alvarado, Mariana Benavides, Priscilla Tapia, María Elizondo y Catalina Estrada. Además de Yomira Pinzón, quien es panameña y estuvo con su país en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Las seleccionadas Katherine Alvarado y Gloriana Villalobos regresan el jueves al país y de inmediato se integran a Saprissa.

Saprissa pretendía no jugar este fin de semana y al no lograr el objetivo, la dirigencia consideró que una forma de no perder la condición de local este domingo era jugar en su Centro Deportivo.

“A nosotros, Saprissa nos pidió jugar el martes de la próxima semana, pero dije que no porque resulta que el viernes 11 de agosto viajamos a la capital para jugar en la segunda fecha contra Sporting. Yo no voy a hacer el viaje el martes a San José y 72 horas después volver a poner a viajar al equipo. Creo que lo más coherente era suspender esta fecha, sobre todo porque las seleccionadas apenas regresan este jueves al país”, dijo Carlos Avedissián, gerente deportivo de Pérez Zeledón y entrenador del conjunto femenino.