Róger Rojas disfruta la vida al ser sobreviviente de trasplante de riñón

Róger Rojas se siente lleno de vida tras superar ese problema de salud que lo hizo poner una pausa en su carrera como futbolista.

Poco más de un año después de que pedía privacidad y entre lágrimas imploraba: “Oren por mí”; él mismo contó que hoy es un sobreviviente de trasplante de riñón. Solo necesitaba tiempo para contar su historia en el momento correcto.

“Todos tenemos un ángel de la guarda y al mío tengo la bendición de llamarlo hermano. Luis Rojas, jamás pensé que me ibas a salvar la vida, gracias por este acto de amor que tuviste no solo conmigo, sino con mis hijos, que van a tener a su papá para verlos crecer”, escribió Róger Rojas en su cuenta de Instagram.

La publicación está acompañada de una fotografía de RoRo junto a su hermano Luis, quien le donó su riñón y ambos visten una prenda alusiva a ese órgano.

“Atesoraré este riñón que me regalaste, el resto de mi vida. Juntos, siempre juntos”, añadió el hondureño que fue goleador en Liga Deportiva Alajuelense y después fichó con Cartaginés, Sporting FC y firmó para el Torneo de Clausura 2023 con Puntarenas FC. Sin embargo, se detectó la enfermedad y no pudo actuar con los naranjas.

Fue el 13 de febrero de 2023 cuando desencajado y bañado en lágrimas, RoRo anunció que aunque era difícil para él porque el fútbol es su pasión, su salud y su familia están primero.

Pensaba en su esposa, Alejandra Bonilla; en sus hijos Róger Francisco y Sarah, así como en sus padres. Y ante eso, el fútbol pasaba a segundo plano.

“Lo estoy tomando como un reto más que me pone Dios y sé que voy a seguir adelante. Espero salir de esto y así va a ser. A las personas les pido respeto para mi esposa, mis hijos, mis papás. A todas las personas les pido algo muy especial: que oren por mí, oren por mi familia y espero pronto, si es la voluntad de Dios, volver a jugar al fútbol que es mí pasión”, mencionó el catracho en aquel momento.

Hoy está recuperado, gracias al riñón su hermano, que le salvó la vida y en declaraciones que dio a Repretel, contó más detalles.

Aquel 24 de enero le detectaron un problema en uno de sus riñones y debía buscar un donante. En primera instancia, fue su esposa, Alejandra Bonilla, quien levantó la mano para hacerlo.

“Pero el doctor nos había recomendado que estaba bien ella, pero si era un familiar directo era muchísimo mejor. Entonces mis papás le contaron a mi hermano. Él me llamó y me dice: ‘Róger no busqués a nadie, yo te voy a donar mi riñón’. Y mi hermano vino aquí, vivió con nosotros diez meses”, relató RoRo en Repretel.

Él siempre ha sido muy unido a su gente y fue en su familia donde se refugió desde el primer instante en el que los doctores le dijeron que tenía que dejar de jugar, cuidarse y buscar un donante. También fue en su familia donde encontró cómo seguir vivo.

De cara al repechaje entre la Selección de Costa Rica y Honduras por el boleto a la Copa América, Róger Rojas confiesa que tiene el corazón dividido.

“Vivo en Costa Rica, amo este país y es un país que me devolvió la vida”, afirmó este hombre de fútbol, porque fue en suelo tico donde se hizo su trasplante.

“Yo estoy viviendo en Costa Rica, pero mi corazón, mis orígenes y mi país es Honduras, así que ojalá que podamos hacer un gran partido. No va a ser fácil, Costa Rica tiene una gran Selección”, destacó RoRo.

Inclusive, se siente orgulloso de Brandon Aguilera, a quien conoce bastante bien.

“Él me dio todas las asistencias y yo recuerdo que le dije: ‘Brandon, mirá tenés mucho talento, mucha calidad, ojalá que podás jugar muy poco tiempo en Costa Rica, yo te veo en el extranjero’. Y véalo, está en el extranjero”.