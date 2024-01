Rándall Row confirma que Saprissa busca otro refuerzo

En el Deportivo Saprissa no quieren dejar nada al azar, por lo que, ante la salida del hondureño Michaell Chirinos, Sergio Gila, gerente deportivo del club, está en la búsqueda de una figura para llenar el cupo que dejó el catracho.

El jueves de la semana pasada, Saprissa sorprendió con la noticia de que Chirinos no seguiría en el plantel. El departamento de prensa de los tibaseños informó de que, por problemas personales, el jugador solicitó salir de la institución.

Quedó un cupo, y los morados quieren otro refuerzo. Tienen tiempo hasta el 31 de este mes para inscribir a un nuevo jugador.

“Se abre la oportunidad y Saprissa siempre necesita tener lo mejor. En este caso, se va a tratar de tener esa posibilidad, y se pretende que venga un extranjero o traer a un jugador costarricense”, dijo Rándall Row, asistente de Vladimir Quesada en Teletica Radio.

Row agregó que Sergio Gila maneja buenas opciones y solo espera que el elegido llegue a aportar al grupo. Rándall añadió que lo primordial es cubrir la ofensiva, por eso piensan en un volante o mediapunta que asuma el rol que tenía Chirinos.

El entrenador comentó que le sorprendió un poco la partida del hondureño, pero sabían que tenía una situación personal que le estaba causando un poco de preocupación y no le permitía estar del todo concentrado en el trabajo.

Row se refirió a otros temas, entre ellos la incorporación que hicieron Alajuelense y Herediano de zagueros de gran estatura como el canadiense Manjrekar James, quien mide 1,91 metros y fichó con la Liga, y el hondureño de los florenses Getsel Montes, quien mide 1,94 metros. ¿Es esta una reacción de ambos clubes para contrarrestar el juego aéreo de Kendall Waston, quien tiene una estatura de 1,96 metros?

“El sol no se puede tapar con un dedo, y Kendall hace mucho daño en el juego aéreo. No sé si es por él que vienen ese tipo de jugadores, pero si es por él, va a haber una bonita lucha en las alturas”, indicó Row.

Rándall Row afirmó que Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, le pidió que se integrara al cuerpo técnico y está contento con su llegada. (Jose Cordero)

Row consideró que cada club tiene su forma de manejarse y para controlar a Waston no hace falta alguien tan grande como él. Opinó que cuando dirigió al Santos de Guápiles y enfrentó a Saprissa, quien marcaba a Kendall era uno de los más pequeños, Denilson Mason, porque buscaba que no tuviera la posibilidad de arrancar.

Rándall dijo estar contento de volver a Saprissa, que se interesó en sus servicios, lo contactó y decidió regresar. El timonel lo ve como una buena oportunidad para él, sin importar que quien está al mando es Vladimir Quesada.

“Yo no soy de egos y no me fijo quién es el uno y quién el dos. Tengo claro lo que vengo a hacer a Saprissa y me dan la tranquilidad de trabajar. Además, cuento con una apertura importante por parte de Vladimir y eso es lo que interesa, a mí no me importa ser el uno o el dos. Vladimir me pidió y sé que voy a crecer porque vienen cosas importantes por pelear”, expresó Row.

Rándall señaló que probablemente uno de sus roles en el club es trabajar con la defensa, pero resaltó que lo primordial es que Vladimir lo conoce, sabe lo que puede aportar y cuenta con su respaldo para tratar de lograr los objetivos.

Resaltó que Vladimir Quesada quería un asistente más, lo pidió a él y dijo que está contento con su incorporación.