Presidente del fútbol femenino revela por qué Supercopa entre Alajuelense y Saprissa será en Tibás

Kenia Rangel hizo uno de sus mejores juegos con la Liga el viernes pasado, cuando Alajuelense derrotó a Saprissa FF en el primer pulso de la final. (Prensa Alajuelense)

¿Alajuelense o Saprissa FF? Uno de los dos se coronará campeón del Clausura 2021 del fútbol femenino y eso pasará la noche del sábado, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga se impuso en el partido de ida, el viernes pasado, con un marcador de 2 a 1 en Tibás. Aunque en el cuadro rojinegro pretendían que en el pulso de vuelta se marcara el regreso de la afición a partidos de Primera División, en la S se opusieron.

Es una final con clásico implícito, que ha hecho que el fútbol femenino sea tema de discusión, que despertó el debate en redes sociales, en conversaciones de amigos y en grupos de WhatsApp.

Y que también ha despertado muchas dudas, como por qué es que los dos partidos de la final no se programaron a partir del 15 de noviembre para que se permitiera el ingreso de público a los partidos y por qué es que la Supercopa será en el Estadio Ricardo Saprissa.

Todas esas inquietudes las contestó el presidente de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), Víctor Hugo Alfaro, en charla con La Nación.

¿Qué puede decir de lo que ha sido esta temporada para el fútbol femenino?

A pesar de que tenemos prácticamente dos años de una situación muy difícil en el país, hemos logrado en este año salir adelante con el torneo de apertura y de clausura.

Creo que la competencia ha sido muy importante, ha crecido mucho, tuvimos excelentes semifinales y sin duda el primer partido de la final fue un gran partido, que me parece que cualquiera de los dos pudo haber sacado el triunfo. Como lo hizo Alajuela, pudo haber sido Saprissa.

¿Qué espera para este sábado, cuando caiga el telón del torneo?

Esperamos lo mismo para el sábado en el Morera, que haya un gran partido, que la gente esté siempre en sintonía, en este caso por televisión, creo que mucha gente estará interesada en el partido.

Ya la gente habla en la calle y cuando la gente habla es porque se está brindando un espectáculo y las muchachas de este país juegan muy bien al fútbol.

No esperamos menos que un gran espectáculo. Cualquiera de los dos que logre el campeonato me parece que lo merece.

¿Cómo explicar lo que sucedió, que la Liga quería que este partido fuera con público, Saprissa FF no y se jugará a puerta cerrada?

Eso yo quiero que quede muy claro, no es ninguna situación de parte de la Liga Femenina. Los partidos eran el 7 de noviembre y el 14 de noviembre, como estaban programados y para el cambio de fecha se podía jugar el 13 o el 14. Para jugar el 5 de noviembre, Alajuelense no objetó la programación y entonces no hubo ningún problema con el primer partido.

Alajuelense quiso pasar el segundo partido para el 15 de noviembre y necesitaba el visto bueno del Deportivo Saprissa, que no estuvo de acuerdo, porque eso era para que se jugara con público.

El partido tuvo que programarse para el sábado a las 7 p. m.; pero eso son cosas del reglamento, que están escritas y que existen.

Nosotros lo único que hemos hecho es cumplir con la reglamentación existente en nuestra organización y me parece que al final y al cabo Alajuelense decidió programar el sábado y esperemos un gran espectáculo y un partido que paralice a nuestro país.

Son las máximas aficiones del país y yo creo que eso es muy importante para el fútbol femenino, que equipos como Alajuelense, Saprissa FF y otros de Primera y Segunda División se hayan interesado en los torneos de la liga femenina.

¿Por qué la Uniffut no pensó en que los dos juegos de la final fueran a partir del 15 de noviembre para que a los dos partidos ingresara público?

Porque cuando se aprueba un reglamento para un torneo se aprueban también las fechas, esas son las fechas y la reglamentación no se puede cambiar. Nosotros habíamos dejado una fecha libre para la Selección Femenina porque iba a empezar con la eliminatoria.

La FIFA lo cambió y esa fecha quedó libre. También tenemos la Supercopa el 25 de noviembre y tenemos fecha FIFA a finales de noviembre. Me parece que no era conveniente parar un torneo para hacer la final 22 días o casi un mes después.

A nivel deportivo nadie lo recomienda y a nivel reglamentario tampoco se podía hacer. No es el hecho de que nosotros no queramos, sino que lo que hacemos es cumplir con el reglamento. Cuando un torneo empieza ya están programadas las fechas y no se pueden cambiar. Puede jugarse viernes, sábado o domingo, pero cambiar la fecha ocho, 15 o 22 días, eso no está escrito en el reglamento.

¿En el caso de la Supercopa, se buscó hacerla en una sede neutral? ¿Por qué la rifa?

Nosotros teníamos la Supercopa para hacerla en el Estadio Nacional. Lo que pasa es que el 25 de noviembre es un día muy importante, porque es el Día Internacional de la no agresión a la mujer y queríamos hacerlo en ese día.

Pero el Estadio Nacional tiene una actividad todos esos días y entonces decidimos hacer una rifa para que el equipo que gane haga la Supercopa en su estadio.

¿Ahí sí habrá afición?

Sí claro, esperemos tener gente. Es un partido que lo organiza la Liga Femenina directamente y las situaciones económicas serán repartidas entre los equipos y la Liga Femenina.

¿La Uniffut venderá las entradas?

En eso estamos, como es en el Estadio Ricardo Saprissa vamos a utilizar todo lo que tienen ellos, de seguridad y todas esas cosas y estamos viendo. Nosotros tenemos un compromiso con una tiquetera y vamos a ver si lo hacemos con ellos, porque hay otra que nos da una mejor posibilidad.

¿Qué sigue una vez que se termine el torneo?

Ya las selecciones están entrenando, tanto la Sub-20 como la Mayor, con las jugadoras que no están en la final. Han estado entrenando y nosotros vamos a empezar un trabajo muy importante con la Selección Mayor todo este mes, diciembre, enero y febrero.

Haremos un torneo de copa en enero y febrero para los equipos de Primera División, sin seleccionadas, porque las seleccionadas pasan prácticamente a tiempo completo para prepararse para la eliminatoria del próximo año, a finales de febrero.

¿El torneo del otro año cuándo empezaría?

Está para empezar a principios de marzo, después de las eliminatorias.