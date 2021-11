Alajuelense da espacio a la autocrítica pese a golpear primero a Saprissa FF en final femenina

Alajuelense ganó el primer partido de la final contra Saprissa FF. El desenlace será en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Kenia Rangel fue una de las mejores jugadoras de Alajuelense en el partido donde las rojinegras golpearon primero a Saprissa FF, en la final del Clausura 2021 del fútbol femenino y también fue la primera en ser autocrítica y admitir que no quedó conforme.

La Liga remontó en la Cueva y se dejó la victoria por 2 a 1. Sin embargo, la canalera asegura que en el equipo no están del todo satisfechas, porque sin faltarle el respeto a las rivales, creen que la ventaja pudo ser mayor.

“Como todo equipo, a veces cuando nos hacen un gol tenemos una desesperación de querer anotar, de que una cometa un error y la atacamos. Son cosas que se hablan en el camerino y si lo vieron, en el segundo tiempo salimos con una actitud ganadora, de que queríamos el bicampeonato y falta un partido y vamos con todo”, mencionó Kenia Rangel en la rueda de prensa posterior al partido.

Dijo que la Liga cuenta con un buen grupo para trabajar esa ansiedad, pero reitera que la actitud de las jugadoras es muy rescatable, porque “todas salimos a ganar”.

“No estamos conformes con el partido de este viernes, nos queda el partido más importante del torneo y vamos a prepararnos para eso. Hay que trabajar un poco más sobre la ansiedad y esos bajones que se nos dan cuando nos hacen un gol. Tenemos que trabajar bastante eso y creo que estamos para mejorar esa parte”, insistió.

En lo personal, ella está contenta con esta campaña, tanto que hace pocos días renovó su contrato para continuar en Alajuelense.

“Me siento muy bien porque sé que he tenido un buen torneo, he tenido partidos donde no me he mostrado, pero por eso trabajo todos los días de mi vida para mejorar y seguir haciendo lo que hice contra Saprissa”, expresó.

Además, dijo: “Tuvimos muchas llegadas y no concretamos los goles, esa es la parte donde no nos sentimos conformes”.

El partido definitivo en esta lucha por la corona entre rojinegras y moradas será en el Estadio Alejandro Morera Soto. El día y la hora están por confirmarse, pero existe la posibilidad de que ese último juego sea ya con presencia de aficionados en las gradas.

