Directivo de Alajuelense le dice a Saprissa que apoye al fútbol femenino con hechos y no ‘con palabritas bonitas’

La final del fútbol femenino está que arde. A la definición del torneo nacional le resta un cotejo entre Saprissa y Alajuelense, la serie va 2 a 1 a favor de las manudas, quienes cerrarán en casa el próximo sábado 13 de noviembre.

Las erizas intentaron, según su dirigencia, mover el duelo para lunes 15 de noviembre y de esta forma contar con afición en las graderías, no obstante esto no será posible. Según tuits de directivos manudos como el presidente, Fernando Ocampo, y el directivo Federico Calderón, ellos hicieron todos los esfuerzos empero el cuadro rival no estuvo de acuerdo en permitir el traslado del cotejo.

“El regreso del público al estadio pudo ser la final femenina, como país que promueve la igualdad y organizará un mundial femenino U20 debe ser apoyado (por ellas, las 22 jugadoras se lo merecen), Saprissa no estuvo de acuerdo. Apoyar es con hechos no con palabras bonitas”, recalcó Calderón en sus redes sociales, como se puede ver en los ‘tuits’ de esta nota (abajo).

Federico Calderón, directivo de Alajuelense, señaló al Saprissa como responsable de no poder disputar el duelo con público. Fotografía: Twitter

Por su parte Ocampo detalló que lo intentaron, aunque no consiguieron con éxito pasar el cotejo: “Queremos que el fútbol femenino crezca, pero lamentablemente pasamos haciéndole zancadillas”, enfatizó. Aunque el presidente manudo señaló en mensaje que “Uniffut no autorizó” el cambio de fecha, una reacción suya como respuesta a un aficionado, deja claro que también a su entender fue Saprissa quien no quiso.

En el primer partido de la final las manudas ganaron 2 a 1, en el estadio Ricardo Saprissa con goles de Kenia Rangel y un tanto en propia meta de Jeimy Umaña, en la S marcó Katherine Alvarado.