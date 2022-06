Presidente de Cartaginés sobre caso heredianos - ADG: ‘Creo que nos quieren ver la cara de tontos’

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, dice sentirse frustrado y en algunos momentos sin poder evitar el enojo al conocer por medio de La Nación que el mensajero de Herediano ahora aparece relacionado con la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) y la cuenta bancaria con la que el club realiza muchas de sus operaciones, desde pagos a la Unafut por concepto de multas y de arbitraje hasta la cancelación de obligaciones como canchas de entrenamiento, transporte y hospedajes.

Se trata de la cuenta en la que mes a mes son depositados los abonos de su gran sostén financiero: los derechos de transmisión televisiva de partidos por parte de Los XI Titulares del Domingo (FUTV).

Además, en los documentos a los que tuvo acceso este medio de comunicación aparecen depósitos realizados a nombre del tesorero de Fuerza Herediana S.A., Henry Jiménez Dalorzo.

[ A nombre de mensajero de Herediano ingresa y sale dinero de cuenta bancaria de Guanacasteca ]

- Don Leonardo, ¿cuál es su parecer cuando se da a conocer un capítulo más en el fútbol nacional donde un empleado de un club y el tesorero de Fuerza Herediana S.A. tienen relación con otro competidor de la misma liga?

– Es una situación que nosotros (presidentes de clubes) desgraciadamente hemos dejado pasar al no tener pruebas, pero lo que sí tenemos todos claro es que la participación de un equipo en otro que compite en la misma liga no es correcta, lo impiden los reglamentos y acarrea sanciones.

En la Unafut y en la Federación todos sabemos de la injerencia de un equipo en otro; la injerencia que pueden tener. Se ve en los traspasos de jugadores, en los préstamos de jugadores y en un montón de negociaciones en las que inclusive yo podría poner ejemplos porque, de una forma u otra, el Cartaginés se ha visto perjudicado por esas relaciones entre equipos. Esto es gravísimo para el fútbol nacional, porque aunque nos quieran ver la cara de… por la falta de pruebas... pero es algo que puede resultar obvio.

Es grave que un equipo tenga cuatro jugadores de préstamo, que a esa misma plantilla se le suman otros cuatro o cinco jugadores que tienen un pasado inmediato al club donde proceden esos préstamos, hacen que uno sospeche. Pero bueno, al no tener pruebas, se complica todo.

Otro punto que indigna es que cuando existieron las pruebas y hubo una sanción acorde con lo sucedido, luego el Comité de Ética decidió cambiar las sanciones (se refiere al cambio que hizo el Tribunal de Apelaciones, sobre la sanción de un año fútbol dictada por el Comité de Ética a varios dirigentes). Eso fue indignante.

[ Herediano niega alguna relación con Guanacasteca ]

El presidente brumoso considera que los hechos expuestos por este rotativo reflejan una relación entre heredianos y guanacastecos que podría no estar permitida en la reglamentación del campeonato nacional. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cuál es su parecer como asambleísta ante las versiones dadas por los presidentes de ambos equipos vinculados?

Si en la Unafut y en la Federación no tomamos cartas en este asunto para arreglarlo pronto, esto se puede salir de las manos. Esta investigación que inició La Nación y que ahora se iniciará en los comités del fútbol, debe llegar hasta la última consecuencia, no puede ser que estas cosas sucedan. Me disculpan con lo que voy a decir, lo que leí en el periódico es un cuento, y me refiero cuando en las explicaciones dicen “que el funcionario del Herediano no tiene una dedicación exclusiva y que puede brindarle servicios a otros”. Un momento, ya Herediano aceptó que ellos son el patrono de ese colaborador y esa misma persona le brinda servicios a Guanacasteca; inclusive el mismo señor presidente de Guanacasteca lo indica. Ya eso es una falta, porque el reglamento del fútbol lo estipula. Y algo más grave, desde mi punto de vista, el tesorero de Fuerza Herediana S. A. también aparece en los movimientos de Guanacasteca, y ambos presidentes dicen que es un contador y que también puede brindarle servicios a otro club. Me disculpan, pero esto es muy grave, creo que nos quieren ver la cara de tontos, es la única explicación que encuentro.

- Jicaral dice sentirse frustrado e incluso expresa la idea de elevar lo que pasa en el fútbol costarricense hasta el Ministerio Público. ¿Cómo ve este tema?

– Puedo tener un pensamiento similar al de Roy (Barrantes), pero antes de pensar en esa opción, me preocupa más el fútbol nacional. Algo que es tan bonito para el país, para nuestro pueblo, pero por no tomar medidas correctivas dentro de la Unafut, dentro de la Federación Costarricense de Fútbol, podemos perder el sentido de este deporte y cualquier deporte en general: el sentido de juego limpio y competitividad sana. Nos estamos exponiendo a otros niveles. Antes de tomar decisiones de ir a otra instancia, debemos demostrarnos nosotros que lo podemos sacar adelante dentro de la Unafut y en la federación, se trata de un tema de convencimiento y de que exista la voluntad de hacerlo, pero con decisiones dignas y ejemplares para que la razón de ser de esta industria, que al final son los aficionados, mantengan la ilusión y nos crean.

Si no podemos arreglarlo dentro del fútbol, pues tendremos que escalar esto a otra instancia, no quedará de otra.

- Pero hay un bloque de equipos que tienen una afinidad política y coinciden mucho en ideas de cómo hacer las cosas. Ya esos son mayoría en cuanto a votos y la mayoría son los que toman las decisiones…

– Insisto, hay que buscar la manera de arreglar esto en la Unafut y en la Federación. Personalmente creo que hay reglamentos que no favorecen, que propician este tipo de comportamientos de algunos clubes.

Tengo un pensamiento desde que llegué al fútbol, yo soy nuevo, tengo tres años en esto y me pregunto: ¿cuál es el negocio en el fútbol? Yo veo a Saprissa y Alajuelense, son equipos grandes del país que manejan el 85% de todo lo que sucede en el fútbol nacional y uno ve que tienen posibilidades de ser mejores que los demás por las condiciones económicas, pero tampoco son equipos que a lo largo del tiempo han logrado mucho en infraestructura, por ejemplo. Hasta ahora es que hay una mejora por capitales externos, pero tienen muchos años de existir. Entonces, si los pongo a ellos como ejemplo, me pregunto: ¿cuál es el negocio del fútbol? Ahora hay gente que se acerca al fútbol y no veo en Grecia una inversión fuerte de canchas o de infraestructura para el equipo, tampoco traen grandes jugadores. Sigo sin encontrar cuál es el negocio del fútbol. Me preocupa, porque no encuentro razón de cuál es el negocio de toda esta gente que se está acercando a diferentes equipos, en al menos cuatro equipos.

[ Caso heredianos - Guanacasteca: presidentes de clubes piden esclarecer de una vez por todas qué está pasando ]

– ¿Cómo toma el hecho de la llegada de capital extranjero al fútbol costarricense?

Para mí, cuidado si esto no es más preocupante que la intromisión de un club sobre otro. ¿Dónde está el negocio de esta gente en el fútbol nacional? Probablemente yo sea muy ingenuo. Y no tengo nada en contra de que lleguen inversionistas de otros lugares, pero que exista claridad, transparencia.

– Usted es nuevo en la política del fútbol. ¿Se la imaginaba así?

– El fútbol es una actividad muy bonita, apasionante. Es algo por lo que hay que luchar día a día. Pero la falta de transparencia en muchos ámbitos a lo interno del fútbol es una zancadilla. En la Unafut creo que hemos mejorado algunos puntos, pero la intromisión de algunos actores es el punto de preocupación. En la Federación creo que debemos mejorar en cuanto a la transparencia, me preocupa el arbitraje y otras cosas. Muchos equipos estamos preocupados por eso, inversionistas que están llegando que no dejan claro cuáles son sus objetivos para el fútbol del país.