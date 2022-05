Herediano niega alguna relación con Guanacasteca

Juan Carlos Retana, presidente de Herediano, junto con sus compañeros de Fuerza Herediana: Orlando Moreira y Scott Brannon. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Retana, presidente de Fuerza Herediana, aseguró que no existe vínculo entre Herediano y la Asociación Deportiva Guanacasteca.

Por otra parte, el jerarca explicó que en caso de haber movimientos bancarios en Guanacasteca a nombre de Pablo Campos Araya, mensajero del Team, y del tesorero de Fuerza Herediana, Henry Jiménez, serían actuaciones particulares y no en representación del cuadro rojiamarillo.

¿Cuál es la relación de Herediano y la Asociación Deportiva Guanacasteca?

Terminamos la relación del convenio deportivo - administrativo que se tenía en junio del 2021, una vez que Guanacasteca ascendió. Hay una carta remitida por el suscrito a Jorge Luis Arias, presidente de la ADG donde dábamos por terminado eso y solo manteníamos los contratos deportivos de préstamo que existen de algunos de nuestros jugadores. Esa es la única relación que existe de junio del 2021 a la fecha.

¿Usted sabía que un funcionario cuyo patrono es Herediano realiza trámites para la ADG?

¿Cuál funcionario es?

Pablo Campos Araya...

Pablo Campos Araya es efectivamente funcionario de Fuerza Herediana. Su contrato le permite, porque es un contrato de mensajería, el poder ejercer labores para terceras personas, sean físicas o jurídicas, como efectivamente lo hace para empresas nacionales y otros equipos hasta donde yo sé de primera y segunda. También, para personas físicas como jugadores nacionales e internacionales de otros equipos del ámbito nacional y legionarios.

¿Entonces ustedes sí estaban enterados de esto?

Lo que le quiero decir y la respuesta es muy sencilla: el contrato le permite a él actuar para terceras personas, no sé cuales personas ni nos interesan... Siempre y cuando él cumpla con sus funciones en el Herediano.

¿Cómo presidente de Fuerza Herediana usted ve correcto que un funcionario de Fuerza Herediana tenga relación con dineros de otro club? Porque lo que aparece a su nombre son depósitos y retiros de dinero.

No lo sé, ni me consta si lo hace. Ese ya es un tema que le puede contestar él y la persona física o jurídica que le hace los trabajos; mientras no interfiera sus labores para lo que está contratado en Fuerza Herediana ya es un tema de otra gestión que no le atañe a Fuerza Herediana.

Si maneja o no maneja dineros no lo sé, ni nos hemos enterado, ni nos consta y no puedo referirme al tema.

[ Lo desconocido de Fuerza Herediana contado por uno de sus miembros ]

¿Hay alguien más en Fuerza Herediana que tenga estas potestades, que su contrato le permita lo que a don Pablo se le permite?

Pablo es el único mensajero, pero por ejemplo otros tienen libertad de hacer ejercicios de contaduría para terceras personas físicas o jurídicas. Otras, como el suscrito, para ejercer sus funciones de abogado. Hay otros que tienen sus propias empresas que manejan ámbitos de temas de ventas de artículos deportivos y demás; en ese tema no hay ninguna prohibición siempre y cuando no interfiera con sus labores en Fuerza Herediana.

¿Le pregunto ahora por don Henry Jiménez: hay depósitos a nombre de él y es tesorero de Fuerza Herediana?

Antes quiero aclarar que a mí no me consta que le hayan manejado dinero o no a la ADG, uste d es el que me lo está diciendo. Lo que yo sí quiero dejar muy claro es que si es para terceros, eso es una relación de él con el tercero.

Don Henry Jiménez es tesorero de la Junta Directiva de Fuerza Herediana, no es accionista, no es empleado, ni devenga salarios ni dietas, así que su relación con terceras personas físicas o jurídicas y las labores que haga no competen siempre y cuando no interfieran con Fuerza Herediano.

¿Para tenerlo claro: para Fuerza Herediana no habría ningún inconveniente con esto que le estoy diciendo?

Que Henry Jiménez tenga relación... ¿Cuál es la pregunta?

¿Que aparezcan depósitos a nombre de él en cuentas de la ADG?

No tengo ningún problema, puede ser que haya hecho labores. Don Henry es contador y puede dar servicios. No tengo la prueba, no la conozco y me remito a lo que usted me dice, no le podría decir de que se derivan esos pagos para decirle si me importa o no como Fuerza Herediana.

Si fuera por servicios profesionales, como yo puedo brindar mis servicios a cualquier equipo de primera, segunda, tercera división o el extranjero como abogado. Pero lo que usted me dice de don Pablo, de don Henry, me atengo a lo que usted me dice, porque no sé a lo que se trata y refiere. No puedo hablar al respecto.

¿Cuántos jugadores tiene Herediano cedidos en la ADG? ¿Quienes son?

No sé, eso solo lo maneja la gerencia general, eso lo puede responder Jafet Soto directamente.