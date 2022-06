Comité de Licencias dice que ‘nace la necesidad de investigar’ relación entre heredianos y guanacastecos

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) señala que están en la necesidad de iniciar una investigación para conocer el trasfondo por qué a nombre de Pablo Campos Araya, colaborador de Fuerza Herediana, hay depósitos y retiro de dinero en la cuenta bancaria de la Asociación Deportiva Guanacasteca de la Península, en la que también aparecen pagos de “factura” a nombre de Henry Jiménez, tesorero de Fuerza Herediana.

Jorge Gutiérrez, presidente de Licencias, admite que ellos “no tienen cómo confirmar que un colaborador de un equipo mueve dineros de otro que compite en la misma liga”. Su única vía es revisar los estados financieros que aporta cada club, y “en ellos no se conoce quiénes retiran dineros y tampoco conocen los titulares y autorizados de las cuentas bancarias de cada club”. Pero asegura iniciarán en los próximos días una investigación para determinar si Fuerza Herediana incurre en un nuevo vínculo con un equipo de la Primera División, como ya se confirmó en el año 2020 con Fuerza Griega, entonces administrador de Grecia, y por el cual ya hubo sanciones económicas para el Municipal Grecia, el Club Sport Herediano, Jafet Soto y Orlando Moreira, así como suspensiones para Pablo Salazar y Cristian González.

Campos Araya es el mensajero de Fuerza Herediana y amigo de Soto Molina; con el gerente florense comparte en dos sociedades anónimas.

Gutiérrez atendió a La Nación la tarde de este lunes en la FCRF, y este es un extracto de la conversación.

- Hay un colaborador de Fuerza Herediano relacionado con depósitos y retiros de dinero en la cuenta bancaria de la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península. ¿Cómo valora el Comité de Licencias este tipo de movimientos entre equipos de la Primera División?

– Para el Comité de Licencias existe una necesidad de iniciar una investigación. Cualquier anomalía que suceda con cualquiera de los clubes que tienen licencia en este país, y existan motivos suficientes, va a generar una investigación. El Comité tendrá que hacer una investigación y, dependiendo de lo que esto arroje, hay que determinar si tiene que ver con la asociación deportiva, con la sociedad anónima o con las personas que son actores, ya sean sus representantes o personeros del equipo.

Licencias tiene que ver con lo que hace el equipo, si es un colaborador o representante, van a tener que pasar a la parte ética. El Comité de Ética es aparte de Licencias y determinará si existe algún tipo de conflicto de intereses. Si se determina que lo investigado afecta la licencia, lo veremos nosotros. Habría que investigar y determinar las cosas.

El artículo 9.2.1 del Código de Licencias, Propiedad y Control de clubes dice:

“Establece que todo solicitante de licencia debe rendir una declaración jurada garantizando que “ninguna persona física o jurídica implicada en la gestión, administración y/o actuación deportiva del club directa o indirectamente”: (inciso d) “es miembro de cualquier otro que participa en la misma competición” o bien (incisos f y g) está implicada o tiene algún tipo de poder en las mismas acciones de cualquier otro club que participa en la misma competición”.

-- ¿Cuál seria la repercusión de violar este artículo?

– Cada club declara, y la persona que declare lleva el peso de lo que está declarando. Una investigación determinará si lo que se declaró es cierto o no; de no ser cierto, existe un reglamento que tiene sanciones determinadas y la ley costarricense tiene estipulado un delito cuando se declara bajo juramento algo que no es cierto.

No puedo adelantar criterio de nada, pero la naturaleza del artículo que usted me detalla, “sí tiene como espíritu que no haya personas vinculadas entre equipos de una misma competición y a nosotros nos corresponde velar para que eso se cumpla”.

La forma de ver que esto se cumpla es con una declaración jurada.

– ¿Y cuáles son las consecuencias por incumplir esa declaración jurada?

- No me voy a referir a las implicaciones porque podría ser que adelante criterio y no debo hacerlo. Lo cierto es que esto está regulado, y lo que está regulado es que los representantes legales declaran que eso no existe. Para hablar de consecuencias, debo tener los hechos y no los tengo ahorita.

– ¿Cuál es su opinión al conocer que a nombre de un colaborador de club hay depositos y retiro dinero de la cuenta bancaria de otro equipo que compite en la misma liga?

- No me puedo referir porque tarde o temprano podría tener que ver un caso de esa naturaleza, no puedo ahondar en esto.

El tema de los manejos de una cuenta bancaria, nosotros no tenemos conocimiento. Nosotros recibimos estados financieros auditados y nos basamos en esto. La ley costarricense protege el secreto bancario y nosotros no podemos vulnerar esto. Así que la operación diaria de una cuenta bancaria del club es responsabilidad de cada uno de ellos.

Hay una limitación para cualquier ente privado de este país, entre ellas la federación, para ver los movimientos. Eso solo lo autoriza un juez, con una justa causa y un procedimiento para que nos abran ese secreto bancario para ver quién mueve, quién retira o quién deposita.

Yo le puedo pedir a un equipo que me comparta la información de quiénes pueden mover dinero de la cuenta, pero está en ellos si facilitan o no la información. Que haya consecuencias por no dar la información, eso es otra cosa, pero están en su derecho si no brindan la información.

- ¿Cree que esos filtros financieros se ven vulnerados para confirmar anomalías?

– No son filtros, son estados financieros auditados con sus respectivas notas y por eso el Comité de Licencias tiene un auditor para ver estos temas, bajo las normas internacionales de contabilidad y financieras. Además, de lo que dicta la normativa del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Ese auditor dictamina que la información que está en esos estados financieros sea la correcta. Si el financiero del comité necesita aclarar algo, se solicita.

Fuentes cercanas a este rotativo nos indicaron que Rodolfo Villalobos, presidente de la FCRF, pidió esta martes a Licencias sesionar cuanto antes para iniciar el proceso tras la denuncia expuesta por La Nación.