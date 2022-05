A nombre de mensajero de Herediano ingresa y sale dinero de cuenta bancaria de Guanacasteca

A Pablo Andrés Campos Araya el fútbol nacional lo conoció por una anécdota: Herediano le arrebató el título a la Liga en el Morera Soto y Jafet Soto, que había seguido las acciones por televisión, tenía que llegar, a como diera lugar, al festejo en casa ajena. Fue Pablo quien le dio un casco, lo subió a su moto y lo llevó tan rápido como pudo desde Heredia hasta Alajuela.

Sería el mismo Soto, quien lo definiría como su amigo de infancia y mensajero de Herediano, un nombre que con el paso de los años ha vuelto a aparecer sorpresivamente. En 2020, volvió a las noticias, esta vez como uno de los heredianos en la personería jurídica de Fuerza Griega, la sociedad que controlaba el equipo de Grecia. Por esa relación, heredianos y griegos fueron declarados culpables de diferentes faltas en los comités de Ética y de Licencias, con multas y suspensiones.

Fue Jafet Soto quien le pidió integrar la personería jurídica griega, según confesó el gerente deportivo herediano, quien buscó a gente de su confianza. Después de todo, Pablo Campos lo ha acompañado en varias sociedades anónimas, actualmente como fiscal en Artículos Deportivos de Costa Rica Pirma S.A. y en Lajaf S. A. De las cuentas de esta última salieron los dineros para pagar parte de las acciones griegas.

El mensajero de Herediano ahora aparece relacionado con la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) y la cuenta bancaria con la que el club realiza muchas de sus operaciones, desde pagos a la Unafut por concepto de multas y de arbitraje hasta la cancelación de obligaciones como canchas de entrenamiento, transporte y hospedajes. Se trata de la cuenta en la que mes a mes son depositados los abonos de su gran sostén financiero: los derechos de transmisión televisiva de partidos por parte de Los XI Titulares del Domingo (FUTV).

La Nación constató con información bancaria, correspondiente a los meses entre agosto 2021 y mayo 2022, que el pago de la planilla también sale de esa cuenta, si bien no suelen aparecer depósitos a cada futbolista, salvo excepciones detalladas como “ajustes”. En su lugar, se registra mes a mes el retiro de un solo monto definido como “planilla”, sin que el reporte permita saber por qué otro medio se hace el pago correspondiente a cada jugador, si es en efectivo, transferencia bancaria con otra cuenta, bienes o servicios.

En los movimientos también figuran otros personajes conocidos por sus relaciones con Herediano, como el abogado Pastor de Jesús Bonilla, a quien se le atribuye lo que parece un pago de servicios (“gastos legales”), y el propio tesorero de Fuerza Herediana, Hernán Jiménez, aludido en depósitos detallados como “pago de facturas”.

Según la información a la que tuvo acceso La Nación, se trata de una cuenta en el Banco Nacional de Costa Rica, registrada a nombre de Asociación Deportiva y de La Península de Nicoya. En ella, por ejemplo, aparece un depósito por ¢13.000.000, fechado 28 de abril del presente año, detallado como “Pablo Campos Araya / Taquilla”. Al tiempo, Campos Araya sigue directamente ligado a Fuerza Herediana, su verdadero patrono según constató este medio por varias vías, incluido el control de planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Mensajero sin exclusividad

¿Qué hace un empleado de Herediano relacionado con taquillas de Guanacasteca?

Intentamos conversar con Pablo Campos, quien confirmó que él trabaja para Herediano. Sobre los movimientos de dinero con su nombre dijo en primera instancia no saber de qué le estábamos hablando. Le especificamos que eran movimientos como depósitos por “taquilla” y “préstamos”... Campos guardó unos segundos de silencio… “Ahorita le devuelvo la llamada” -expresó para colgar de inmediato-. Devolvió la llamada 18 minutos después y adujo que andaba en motocicleta cuando lo contactamos.

-Le decíamos... usted tiene acceso a las cuentas de la ADG. Se encuentran depósitos y retiro de dinero a su nombre. ¿A qué se debe?

-Yo sí sé que estuve, pero eso fue cuando Guanacaste estaba en Segunda, ahorita no tengo idea por qué, pero mande por WhatsApp las preguntas y yo le colaboro.

Al tiempo, por aparte contactamos al presidente de Herediano, Juan Carlos Retana, quien dijo desconocer el tema y no poder atendernos; indicó que hiciéramos las consultas por medio de la oficina de prensa del Herediano. Así lo hicimos, por medio de nuestro periodista Esteban Valverde, solicitando algún dirigente que nos diera la versión del club. Horas después se nos respondió que pronto responderían nuestras preguntas, cuando en realidad aún no habíamos enviado ninguna al cuadro florense. “Es que Ferlin (Fuentes) mandó unas preguntas”, aseguró el encargado de prensa José Pablo García. Se refería a las que habíamos enviado a Pablo Campos exclusivamente y no precisamente al Herediano. “Ya casi se las mando... bueno, Pablito se las va a madar”, aseguró García, añadiendo que no creía que Herediano fuera responder más. Finalmente, aceptaron una entrevista con su presidente, Juan Carlos Retana (ver nota aparte), y en efecto, las respuestas llegaron a través del WhatsApp de Pablo Campos.

- ¿Cuál es su vínculo con la ADG en este momento?

-Ninguno.

-¿Por qué usted realiza depósitos y retiro de dinero de la cuenta bancaria de Guanacasteca siendo empleado de Fuerza Herediana?

-Mis servicios de mensajería con Fuerza Herediana no son exclusivos, por eso brindo servicios a terceros.

-¿Herediano le prestó algún dinero a Guanacasteca a través suyo o viceversa (dado que aparecen depósitos a su nombre con el detalle de “préstamo”)?

-No, nunca. Yo era contratado por don Jorge Luis Arias (presidente de Guanacasteca) para hacerle servicios de mensajería a él y a la ADG por temas de distancia.

-¿Por qué en los movimientos de dinero de la ADG se registra un monto que dice “Préstamo Pablo Campos”?

-Yo realicé el depósito por instrucciones de don Jorge Luis Arias y él me indicó ese detalle. Desconozco quien realizó el préstamo y solo hice el mandado.

-¿Usted paga salarios en Guanacasteca?

-No.

-¿Por qué en uno de los movimientos de la cuenta de la ADG se detalla un adelanto de dinero a través suyo para Jossimar Arias?

-No lo sé, no recuerdo haberlo realizado. Don Jorge Luis puede contestar esa pregunta.

Pablo Campos Araya celebró el título número 28 al lado del periodista Roberto Carpio. Campos es empleado de Fuerza Herediana, buen amigo de Jafet Soto y fiscal en dos sociedades anónimas del gerente rojiamarillo. FOTO: Cortesía

Reveladores

El jerarca de Guanacasteca, Jorge Luis Arias, también atribuyó a labores de mensajería la posibilidad de que hayan depósitos de dinero a nombre de Pablo Campos. Sin embargo, dijo no recordar cuándo fue la última vez. “Son aisladas las veces en que nos ha hecho trabajo”. En los documentos a los que tuvimos acceso, hay alusiones al trabajador florense incluso en abril pasado.

Además del citado depósito de ¢13.000.000, detallado como “taquilla”, el nombre de Pablo Campos aparece en depósitos atribuidos a “préstamo”, uno en setiembre 2021 y otro en abril 2022, que superan los ¢2.000.000.También hay depósitos detallados como “pago de factura”, entre ellos uno por ¢800.000 del 1 noviembre del 2021.

Pese a que el jerarca de Guanacasteca asegura que Campos no saca dineros de la ADG, uno de los movimientos más reveladores es el registrado el 7 de febrero del presente año, que menciona su participación en una operación administrativa: “Adelanto Jossimar Arias y retira Pablo Campos”, señala el documento en referencia a un egreso por ¢100.000 al parecer destinado a su gerente deportivo.

Cuando le mencionamos al presidente de Guanacaste que la información en nuestro poder indica que sí hay retiro de dinero a nombre de Campos, el jerarca insistió en que no tiene esa potestad y solicitó a este medio los documentos de la investigación, algo a lo que no accedimos. Posteriormente advirtió vía WhatsApp “que las transacciones bancarias de ADG están resguardadas por el secreto bancario que sólo puede ser levantado por orden de un Juez de la República. En caso de que La Nación presuntamente tenga información de transacciones bancarias sin que medie autorización por escrito de ADG o resolución judicial, se estará violentando este derecho y en caso de publicarse o utilizarse ésta, acudiríamos a los tribunales de Justicia en defensa de nuestros derechos”.

Refuerzos desde Heredia

Conocido es que desde Herediano han llegado refuerzos a Guanacasteca que, según el presidente florense, Juan Carlos Retana, es la única relación que existe entre ambos clubes, pues rompieron el convenio de cooperación justo cuando el cuadro pampero ascendió a la máxima categoría.

En la temporada 2021-2022, cinco futbolistas florenses reforzaron a la ADG: Nextaly Rodríguez, Christian Reyes y Anthony Contreras, en el Apertura. Para el Clausura, se les unieron Mauricio Vargas y Suhander Zúñiga; solo Reyes cambió de equipo (Pérez Zeledón).

Anthony Contreras marcó el gol de la victoria de Guanacasteca ante Grecia. Es uno de los refuerzos florenses en la pampa. Foto: Prensa ADG

Otros, como Josep Bolaños, Dayron Sánchez, Diego Velásquez, Haxzel Quirós y Nicolás Azofeifa, cuya situación contractual desconocemos, no podrían haber sido inscritos como refuerzos florenses, dado que el reglamento solo permite cuatro préstamos provenientes del mismo club.

Retana aseguró que no domina quiénes están a préstamo.

Similar apoyo se había dado en su momento con Grecia, con quien Herediano anunció en 2019 un convenio de cooperación. En ese caso, sin embargo, hubo al tiempo una transacción de acciones, como denunció y documentó en La Nación el exdirigente de Fuerza Griega Cristian González. Él terminaría recibiendo un castigo por parte del Comité de Ética de un año fuera del fútbol, igual que los florenses Pablo Salazar, Jafet Soto y Orlando Moreira, aunque estos dos últimos se libraron de verse marginados gracias a una apelación cuya resolución fue notificada en marzo del 2021.

El Comité de Ética determinó que la versión de Jafet Soto no era creíble, cuando aseguró que la compra de acciones de Fuerza Griega era para un amigo mexicano; en tanto, el Tribunal de Apelaciones dijo que, aunque fuera cierta, no los libraba de responsabilidades.

Pese a ello la suspensión les fue canjeada por multas de ¢6.000.000 a Soto y ¢1.000.000 a Moreira y lejos de quedar fuera del fútbol, tan solo unos meses después, ambos pasaron a ocupar puestos importantes en la Fedefútbol, Moreira como miembro del Comité Ejecutivo y Soto como integrante de la Comisión de Selecciones, labores que aún realizan.