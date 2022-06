Presidente Cartaginés indignado: ‘Nos miden igual y esto se sigue dando en el fútbol nacional’

La final entre Cartaginés y Alajuelense tuvo un ambiente espectacular, las tensiones en la cancha llegaron a un nivel máximo, los jugadores se enfrascaron en una lucha que por momentos llegó a subir de tono y luego del partido las declaraciones fueron igual de picantes. Como si a todo esto le faltara algo más, el presidente brumoso, Leonardo Vargas, avivó el fuego para la vuelta, la razón: se siente indignado por lo que considera un horror del arbitraje, que piensa es tendencia en su contra.

[ Allen Guevara sobre acción contra Ronaldo Araya: ‘A otro equipo no dudan en pitarle un penal’ ]

Vargas intentó morderse la lengua, aguantó para no decir algo que a su parecer lo puede perjudicar para la vuelta y justo cuando ya se habían retirado la mayoría de protagonistas del Fello Meza, tras la ida ante la Liga (0 a 0) no pudo más y levantó la voz ante lo que valoró como una pésima actuación del central Adrián Chinchilla.

“Acepto que Cartaginés no fue lo ofensivo que venía siendo y que cometimos errores, en todo esto estamos claros, pero hay una jugada que hubiera cambiado el partido. No estoy diciendo que íbamos a meter el penal, pero Alajuelense se tenía que quedar con 10 jugadores. Nosotros fuimos a enfrentar a Herediano (vuelta de la semifinal), nos quedamos con 10 perdiendo el partido 1 a 0 y luchamos contra corriente para buscar el marcador y sostenernos”, comentó al sumarse a la transmisión de Radio Columbia, cuando sus periodistas se prestaban a cerrar su trabajo desde la Vieja Metrópoli.

El dirigente recalcó: “Lo que digo es que si anotamos el penal, el rival nos juega diferente y hasta teníamos opciones de salir con un 2 a 0 o 3 a 0; era una posibilidad. Lo que pasa en el fútbol de Costa Rica es lo de siempre, porque esa misma jugada en el área de Alajuelense la pitan como penal para ellos y expulsión para nosotros. Siento que no nos miden igual y esto se sigue dando en el fútbol nacional”.

Los defensores de Alajuelense Ian Lawrence (izquierda) y Alexis Gamboa (derecha) marcaron muy de cerca al volante de Cartaginés Ronaldo Araya (centro) en el duelo de ida de la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2022. (JOHN DURAN)

El jerarca no puede comprender cómo el propio Chinchilla aseguró, posterior al compromiso, que la acción en la que Ian Lawrence derribó a Ronaldo Araya dentro del área no fue suficiente para ser considerada penal. Desde su óptica, incluso Lawrence merecía la expulsión, ya que el manudo tenía amarilla y aunque piensa que su club no plasmó su mejor versión, valora que con la pena máxima todo hubiese cambiado.

Al dirigente se le consultó directamente: ¿Le pitan diferente al Cartaginés?

Sin dudarlo respondió: “Analícenlo todos ustedes. Con Alajuelense disputamos la semifinal hace tres torneos atrás, se dieron siete decisiones arbitrales polémicas y las siete favorecieron a Alajuelense en esa oportunidad. En esta final se da una y de nuevo favorece a Alajuelense, entonces uno dice que ya es hora de que fallen a Cartaginés o se equivoquen a nuestro lado cuando las acciones son polémicas. Todo esto es lo que molesta, pero igual creo que tenemos equipo para ir a Alajuela y sacar la serie, aunque uno se pone a pensar que siempre es lo mismo (arbitraje)”.

Vargas dejó de lado la situación que se vivió en el segundo tiempo, cuando se observa como Víctor Murillo sujetó en dos ocasiones a Bryan Ruiz dentro del área y tampoco se señaló el cobro desde los 11 metros a favor de los erizos. Esta jugada fue valorada por el exárbitro Ramón Luis Méndez como falta clara, mientras que para Greivin Porras no daba para cobrar penal.

El directivo blanquiazul se enfocó en dejar ver su preocupación para el duelo de vuelta del próximo jueves en el Morera Soto, donde afirma que en las semifinales del Torneo de Apertura 2020 lo perjudicaron en siete decisiones.

“¿Qué puede hacer uno desde la dirigencia? Hasta pensaba no hablar, porque uno sale molesto y sabe lo que pasa cuando habla. Igual, si uno sale y se queja con vehemencia no sé si nos favorece o nos perjudica para el siguiente partido. No creo en la mala intención de los árbitros, pero uno empieza a dudar de todo, porque ya son ocho jugadas polémicas en dos series con Alajuelense y siempre a favor de Alajuelense. No estoy inventando nada, ahí está todo y siempre en contra nuestra. La presión que existe a la par de ese equipo es grande, los medios meten mucho y mucha gente también y lo mismo vamos a vivir el jueves en la vuelta, por lo mismo le da miedo a uno hablar mucho, porque no sabe si al final lo van a perjudicar”, finalizó Vargas.

La presión es absoluta para el duelo de vuelta de la final de la segunda fase del Clausura 2022, este jueves 8 p. m., y no hay dudas que las palabras del presidente blanquiazul eleva aún más la tensión.