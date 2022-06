Analistas coinciden en penal a favor de Cartaginés, pero difieren en penal a favor de Alajuelense

Geiner Segura, técnico de Cartaginés, pidió penal y tanto Ramón Luis Méndez como Greivin Porras consideran que tiene razón. En cambio, en otras acciones los analistas dividen criterio, como por ejemplo en la que se reclama penal sobre Bryan Ruiz y la supuesta expulsión a Ian Lawrence.

Ramón opinó que Lawrence le cometió penal a Ronaldo Araya; igual piensa Greivin Porras; pero difieren en si el manudo debió haber visto la tarjeta roja: Ramón dice no, Porras dice que sí (en la jugada del penal).

Además Méndez observó penal sobre Bryan Ruiz en el segundo tiempo y Porras consideró que fue un forcejeo normal dentro del área.

“Si hubiera sido por penales y los dos se marcan el partido termina 1 a 1. A Bryan Ruiz le hicieron uno clarísimo en un tiro de esquina, lo empujan dos veces y no se sancionó nada”, opinó Ramón Luis, quien también observó penal en la marca de Ian Lawrence sobre Ronaldo Araya.

“A un jugador de Cartaginés le sujetan la pierna dentro del área y Adrián Chinchilla no lo señaló.”, expresó Ramón Luis.

Adrián Chinchilla fue el árbitro de la final entre Cartaginés y la Liga. Geiner Segura, técnico de los brumosos reclamó un penal, que según él se presentó en el primer tiempo. (JOHN DURAN)

Greivin Porras manifestó que según su percepción no hubo falta contra Bryan Ruiz.

“En el primer tiempo a Ian Lawrence se le debió sancionar no solo una clara falta de penal, sino que doble tarjeta amarilla, porque ya estaba amonestado, ese fue el error del partido”, destacó Greivin.

Pero Ramón Luis señaló que Ian no cometió una falta como para mostarle la segunda amarilla y de inmediato la roja y sacarlo del encuentro.

“La falta que cometió es para sancionar penal, no fue que dio una patada, un codazo o impidió una oportunidad manifiesta de gol. No era para roja, con haber marcado la falta era suficiente”.

Respecto a la jugada sobre Bryan Ruiz en el complemento, donde Méndez la calificó como penal, Greivin Porras consideró que no daba para tal.

“La acción con Bryan Ruiz en mi opinión es un forcejeo normal del juego y no me pareció que fuera para marcar penal”.

En donde sí coincidieron los exjueces, fue en el trabajo de Adrián Chinchilla, para Méndez fue malo y Porras lo calificó como inconsistente.

“El arbitraje no fue bueno y el cuarto árbitro estuvo de adorno, en las bancas hacían lo que les daba la gana y no se tomaron determinaciones. Hay cosas donde los árbitros están sin rumbo, pitan a como sienten que deben hacerlo y no hay lineamientos”, expresó Ramón Luis.

Por su parte Greivin apuntó: “El error del partido se dio en una sola acción. La falta de penal de Ian Lawrence que debió costarle la segunda amarilla y expulsión. Ese error inclina la balanza en no haber tenido una muy buena labor arbitral por parte de Adrián Chinchilla, no fue consistente”.

Luego del choque entre brumosos y manudos, Adrián Chinchilla conversó con los medios de comunicación y comentó que su labor fue aceptable.

“La verdad, yo me voy tranquilo, bastante satisfecho por mi labor”, dijo Chinchilla, quien no profundizó sobre su desempeño en el rectángulo de juego.

“Para eso tengo a los miembros de la Comisión de Arbitraje y ellos sabrán qué puntuación me darán después de analizar mi trabajo”.

Sobre la acción que Geiner Segura reclamó penal, el juez señaló que fue una jugada normal.

“Lo que uno valora en el momento es que fue un contacto normal en el fútbol. Más tarde lo veo en el video y me parece que fue eso: un contacto normal”.

Al final todo queda para resolverse el jueves en el estadio Alejandro Morera Soto, Cartaginés alarga la serie a dos encuentros más o Alajuelense se corona campeón del fútbol nacional.