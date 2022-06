Allen Guevara sobre acción contra Ronaldo Araya: ‘A otro equipo no dudan en pitarle un penal’

Alllen Guevara es marcado por Ian Lawrence, en el duelo que el Cartaginés igualó 0-0 con Alajuelense, por la final de la segunda ronda del Torneo Clausura 2022. (JOHN DURAN)

Con un sentimiento de impotencia, una sensación de descontento, salieron los integrantes del Cartaginés, quienes consideraron que fue injusto que no se les pitará, a favor, lo que ellos consideran, una clara falta de penal contra el volante Ronaldo Araya.

La acción, en la primera parte, del juego de ida de la final de la segunda fase, entre Cartaginés y Alajuelense que terminó 0-0, dejó una serie de dudas entre los jugadores del cuadro brumoso quienes consideran que el árbitro Adrián Chichilla debió pitar la pena máxima.

De acuerdo a los blanquiazules, la oportunidad de un penal habría sido inportantísimo para que Alajuelense saliera un poco de su encierro, por lo que ellos habrían tenido mayores espacios para hacer su fútbol, por lo que respaldan al técnco Geiner Segura al considerar que su equipo jugó condicionado por los errores arbitrales.

De acuerdo con el volante, Allen Guevara, si el penal se hubiese pitado y ellos abren el marcador, las condiciones del compromiso habrían sido distintas y posiblemente el marcador sería diferente.

“Soy del pensamiento que siempre los árbitros son localistas, la euforia de la afición siempre los hace pitar cualquier acción. En este primer partido nosotros tuvimos una acción en el área que en cualquier momento, a otro equipo, no dudan en pitarle un penal”, comentó Guevara.

“Siempre hay que estar atento a esas cosas. Ahora en Alajuela sabemos el tipo de ambiente que nos espera, por lo que el árbitro que le toque dirigir debe estar preparado para eso y nosotros no dar ningún tipo de ventaja en hacer una falta así”, agregó.

Acción clara

Para el defensor Daniel Chacón la jugada ameritaba el cobro de la pena máxima y de alguna manera hubiese sido lo justo ante el buen trabajo que desarrolló su equipo y el afán que tuvo por ir en busca de la victoria en el cotejo.

“Me parece que la acción de penal fue clara, pero sabemos que cosas así suceden en las finales, más contra estos equipos de tanta trayectoria y poder. Ahora solos nos queda enfocarnos en lo nuestro, responder dentro de la cancha y esperar que el arbitraje sea lo más inmpacial posible en el próximo partido”. comentó Chacón.

El experimentado Michael Barrantes recalcó que no le gusta referirse a la labor de los silbateros, pero también es del criterio que la falta existió y el central tenía que tomar una decisión.

“Siempre he tratado de ser muy respetuoso, pero como se lo dije a sus colegas: ‘Sí me parece (penal). Desde el punto donde yo estaba en la cancha, me parece que sí fue penal, pero es lo único que voy a decir, no voy a decir más. Nosotros hicimos un gran partido, salgo contento con mis compañeros y nos quedan 90 minutos para mandar esto a una gran final”, dijo Barrantes.

Por su parte, el guardameta Kevin Briceño resaltó que al menos no recibieron goles en casa, por lo que considera que la serie está pareja y para cualquiera de los dos equipos.

“Lo de hoy ya pasó. Debemos ir a Alajuela a hacer un juego inteligente, debemos plantear un buen partido y tenemos el convencimiento de que podemos lograrlo. Somos once contra once. Hay que manejar las diferentes situaciones y esperamos alargar la serie a dos partidos más, sabiendo que el que menos se equivoque saldrá adelante”, resaltó Briceño.