Árbitro de la final entre Cartaginés y Alajuelense defiende su labor

La labor del árbitro Adrián Chinchilla fue cuestionada por jugadores y expertos. (JOHN DURAN)

El árbitro Adrián Chinchilla fue el último en salir de los camerinos del estadio Rafael Fello Meza de Cartago, tras el primer partido de la final de la segunda fase entre Cartaginés y Alajuelense, que terminó con un polémico 0-0.

Con su maletín al hombro y convencido de que su labor fue aceptable, el silbatero se detuvo a conversar brevemente con los medios de comunicación que lo esperaban. De pocas palabras dio su criterio sobre diferentes acciones en el compromiso, sin profundizar.

El más crítico a la labor del juez central fue el estratega brumoso, Geiner Segura, quien en la conferencia de prensa aseguró que el réferi condicionó a su equipo, al no marcar una clara falta de penal volante sobre Ronaldo Araya, no expulsar a un liguista (Ian Lawrence por doble amarilla) y no agregar más tiempo (solo tres minutos en ambos períodos) de reposición, cuando era evidente que se perdió mucho más por los cambios y atención a lesionados.

El entrenador del Cartaginés, Geiner Segura, considera que hubo penal en la acción contra el volante Ronaldo Araya en la primera parte. ¿Cuál es su opinión?

Lo que uno valora en el momento es que fue un contacto normal en el fútbol. Más tarde lo veo en el video y me parece que fue eso: un contacto normal.

¿Por qué dio tan poco tiempo de reposición en la segunda parte, tras las lesiones de Rónald Mauricio Montero, William Quirós y además se realizaron seis cambios?

Luego de hacer un análisis de lo que sucedió en la cancha, decidimos solo dar dos minutos. Fue una decisión grupal, llegamos a un acuerdo.

El entrenador del Cartaginés aseguró que el trabajo del cuarteto arbitral condicionó a su equipo en la cancha. ¿Qué opina?

Siento que es parte del trabajo de ellos. Tienen el derecho a decirlo y se respeta.

¿Cómo puede calificar su labor en el terreno de juego?

Es una pregunta difícil porque para eso tengo los miembros de la Comisión de Arbitraje y ellos sabrán qué puntuación me darán después de analizar mi trabajo.

¿Considera que al menos tuvo una calificación mínima de 7 para haber salido adelante en su labor?

No me puedo valorar yo. Cada quien tiene su patrón.

¿Pero usted siente que hizo un buen trabajo?

Tengo que ver qué me dicen ellos, conocer su criterio. Pero la verdad, yo me voy tranquilo, bastante satisfecho por mi labor.