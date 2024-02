¿Por qué la ‘Ligahora’ y la ‘Saprihora’ se perciben diferente?

¿Qué opinión le merece que el Deportivo Saprissa gana al final del partido y todos dicen que es la ‘Saprihora’ y la Liga Deportiva Alajuelense gana al final del partido y se dice que gana sufriendo? Esa fue la última consulta recibida por Andrés Carevic en la rueda de prensa tras el triunfo ante el Puerto. La pregunta la formuló Esteban Amador, de Palco de Pie.

Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC habían dado rienda suelta a un partido pintoresco, de ida y vuelta, con muchas opciones, en el que los rojinegros estuvieron dos veces abajo en el marcador y se volcaron al ataque con un equipo megaofensivo hasta que llegaron los goles en el epílogo de Fernando Lesme (minutos 88 y 90+1) para salvar a Andrés Carevic y a su equipo.

“Son opiniones -respondió Andrés Carevic, sobre las diferentes connotaciones para los triunfos in extremis de morados y rojinegros- pero creo que es algo cierto, que a veces a nosotros nos dan un poquito más en crítica, pero al final de cuentas no me puedo basar en ese tema. Nosotros tenemos que seguir trabajando, que valoren nuestro trabajo, que valoren el esfuerzo que hace nuestro equipo de estar siempre peleando arriba”, contestó Andrés Carevic, quien seguidamente se acordó del Real Estelí.

“Como ahora pasó también, que somos los únicos en diez años que ganamos en Estelí y perdió el campeón de la liga mexicana en Estelí (el América de México) y nadie dijo nada. Le tenemos que dar un poco de valor a la institución, no a mí, ni a los jugadores, sino a la institución Liga Deportiva Alajuelense, de que ha conseguido cosas importantes y no se le ha dado el valor que muchas veces se le tiene que dar”, enfatizó el técnico rojinegro.

La Nación le consultó a Michael Barrantes qué pensaba de lo que se dice de la ‘Ligahora’ y de la ‘Saprihora’ con el ADN incluido y respondió que la forma en la que Alajuelense venció a Puntarenas es demasiado importante.

“Quiere decir que nosotros no desmayamos en ningún momento, es muy positivo para nosotros porque como popularmente se dice, son mensajes que se mandan, de que nosotros no nos estamos cayendo independientemente de cómo vamos en el partido, o cómo vamos en el resultado y lo hemos demostrado”, indicó Michael Barrantes.

Michael Barrantes habló del significado de la 'Ligahora' para Alajuelense

Dijo que Alajuelense nunca dejó de atacar en el partido y que eso es muy rescatable. Incluso, confesó que fue lo primero que se dijeron los jugadores en el camerino.

“Tenemos que seguir por esa senda y estamos muy felices, porque todo eso suma y ahora los rivales saben que no pueden bajar el ritmo o confiarse, sobre todo en los últimos minutos”.

Insistió en que cómo se percibe un triunfo agónico, en el epílogo, con remontada en un bando y en el otro es porque “cada quien lo plantea como quiere”.

Y que en este caso, Alajuelense salió fortalecido, porque es justamente lo que querían mostrar en un partido donde tenían la clara obligación de ganar, después de que habían dejado puntos importantes en sus dos presentaciones anteriores como local.

“Nosotros estamos muy felices, nos sentimos muy bien, porque son mensajes que se mandan positivos. Ojalá que la gente nos ayude y lo entienda, que sobre todo en los últimos minutos es cuando necesitamos el apoyo más fuerte de ellos para nosotros sacar fuerzas, por decirlo de alguna forma, de donde ya no se tienen y darle vuelta a los partidos complicados y los resultados adversos como lo hicimos”.

Michael Barrantes dijo que algo clave es que el equipo no perdió la cabeza y que todos estaban claros de que tenían que seguir con la misma convicción de no desesperarse y lograron darle vuelta al marcador.

También dejó claro que no anda en busca de polémicas y tampoco pretende que la afición malinterprete sus palabras, pero lo que sí mencionó es que nadie en el equipo quiere llegar y tener una mala noche en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Nosotros queremos venir y ganar los partidos en casa. Con mucho respeto, creo la afición debe de tener un poco más de calma, no se pueden desesperar tan rápido y si seguimos con este tema, con ustedes (periodistas) preguntando sobre la afición, ellos van a seguir tal vez molestos, porque las cosas tal vez no salen como ellos quieren”.

Según Barrantes, lo que el equipo tiene que hacer es lo que se prepara, lo que trabajan en la semana y así fue como se gestó este triunfo contra los chuchequeros, en la ‘Ligahora’.

“Yo creo que nuestra afición aunque no esté contenta con lo que ellos quieren ver dentro del juego, se pueden ir tranquilos, porque estamos de líderes”.

También mencionó que deben mejorar en lo defensivo, porque los rivales llegan menos, pero les anotan. Así ocurrió contra Cartaginés y les pasó también ante el Puerto.

“Hay que ser más constantes, más regulares en lo que tenemos que hacer tanto en juego normal como en táctica fija. Creo que eso es meramente responsabilidad 100% de nosotros los jugadores y tenemos que estar más aplicados”.

Alajuelense llegó a 13 puntos después de seis presentaciones y el domingo 11 de febrero visitará a Grecia, a las 3 p. m., en el Estadio Rafael Bolaños.