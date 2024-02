Alajuelense vs. Puntarenas en vivo: ¿Manjrekar James jugará su primer partido oficial con la Liga?

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Puntarenas FC, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejadro Morera Soto. El partido se adelantó por los reajustes hechos para abrirle espacio a la Selección Nacional y por el desafío del monarca centroamericano en la Copa de Campeones de Concacaf en marzo.

Alajuelense llega a este encuentro con la tremenda necesidad de hacer lo que hasta ahora no ha podido en el Clausura 2023 jugando en su casa, que es ganar. Más detalles los puede leer en este artículo.

“La gente no está satisfecha porque no hemos ganado en casa, pero las cosas no han salido tan mal porque estamos ahí cerca de los primeros lugares. Tenemos esa cuenta pendiente y esperemos hacer todo lo mejor el jueves ante Puntarenas, que sabemos que va a ser un partido muy difícil, un rival muy complicado, pero estamos en nuestra casa y ya tenemos que empezar a sumar de a tres”, opinó Michael Barrantes.

Alajuelense vs. Puntarenas, un partido con responsabilidad social Copiado!

El pulso entre Alajuelense y Puntarenas FC tiene responsabilidad social implícita. La Liga invita a los aficionados que acudirán a observar el juego para que se unan a una campaña de donación de útiles escolares.

Cuadernos, lápices, lapiceros y demás útiles escolares que se recauden esta noche en el Estadio Alejandro Morera que se entregarán en centros educativos alajuelenses en colaboración con ‘Fútbol Útil’ y grupos de aficionados manudos, como La Doce y Liguismo Unido.

Según informó Alajuelense, las personas encargadas de recibir las donaciones estarán después de pasar el filtro de escaneo de entradas en la ‘Catedral’.

Para este inicio de año lectivo, traé y doná este jueves útiles escolares que serán dirigidos a centros educativos alajuelenses en colaboración con 'Fútbol Útil' & grupos de aficionados manudos (as).



— Alajuelense Oficial (@ldacr) February 7, 2024

Por cierto, esta semana inició el curso lectivo en el CAR y los cachorros escucharon un mensaje de Bryan Ruiz y los capitanes de la Liga, como Celso Borges, Michael Barrantes, Johan Venegas y Alexis Gamboa.

Manjrekar James quedó habilitado con Alajuelense en el momento más oportuno Copiado!

Costó, pero el defensor canadiense Manjrekar James logró obtener su permiso de trabajo por parte de Migración y Extranjería. Con eso, el futbolista podría debutar este mismo jueves 8 de febrero en el Torneo de Clausura 2024 como integrante de Liga Deportiva Alajuelense.

El jugador ya estaba más que ansioso por tener todo en regla; al tiempo que el cuerpo técnico quiere verlo en cancha, al igual que la afición. Aquí encontrará el artículo completo.

Manjrekar James recibió su permiso de trabajo y está disponible para jugar con Liga Deportiva Alajuelense. (Alonso_Tenorio)

Michael Barrantes y Martin Arriola cuentan cómo han sido estos días de trabajo para Alajuelense Copiado!

Michael Barrantes habla del partido entre Alajuelense y Puntarenas FC

Alajuelense presagia un juego diferente contra Puntarenas

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC? Copiado!

Estos son los precios para el partido de este jueves 8 de febrero entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense)

Las entradas para el juego entre Alajuelense y Puntarenas FC tienen precios que van desde los ¢4.000 hasta los ¢35.000 y pueden adquirirse mediante boleterialaliga.com. A partir de las 4 p. m., también estarán disponibles en las boleterías físicas del estadio.

Será a las 6 p. m. cuando se abran las puertas para el ingreso del público.

Entre los aspectos generales, recuerde que se prohíbe ingresar alimentos o cualquier tipo de bebida

No se permite personas viendo el partido de pie, en zonas amarillas ni en ningún otro espacio, deben permanecer sentadas en el espacio correspondiente.

Se podrá dar la suspensión temporal o definitiva del partido de fútbol en caso de incumplimientos a los lineamientos establecidos.

Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de arma de fuego o punzocortante. Se prohíbe el ingreso y/o consumo de drogas, alcohol o cualquier sustancia no permitida al estadio. Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de sombrillas, paraguas, monedas y cuchillas.

Además, se deberán seguir los lineamientos establecidos en el Código de Conducta del Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense anuncia el partido contra Puntarenas Copiado!

🦁 ¡HOY JUEGA LA LIGA! 🦁



🏆 Clausura 2024

🆚 PFC

🕒 8:00pm

🏟 Est. Morera Soto

📺 FUTV

🎟️ https://t.co/QL2F6JpoqQ



— Alajuelense Oficial (@ldacr) February 8, 2024

Puntarenas anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

