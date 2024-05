Las leonas también se enfermaron en Alajuelense

Wílmer López resaltó la entrega de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense para afrontar un partido difícil contra el Municipal Pococí en el Estadio Ebal Rodríguez, porque ellas también se enfermaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Pese a eso, las hexacampeonas nacionales se dejaron el triunfo por 4-0, con un doblete de Alexandra Pinell, un gol de Sheika Scott y un tanto de Carolina Miranda.

El Pato contó algo que no se sabía y es que sus pupilas se vieron afectadas con el cuadro de diarrea y vómito que aquejó a integrantes del primer equipo masculino, divisiones menores y personal administrativo de la Liga.

En la transmisión del partido por el Facebook Live de Pococí, el técnico de las rojinegras contó que la semana fue complicada, con unas siete jugadoras afectadas, como Ángela, Dayana Pérez, Yoanka Villanueva y Kari Nicole Johnston.

“Stephannie Blanco estaba convocada y a las 8 p. m. me dijo que había pasado en el baño todo el día y se sentía mal. Le respondí que se midiera y que si se sentía mal, no viniera, para que no vaya a contagiar a nadie y para la tranquilidad de ella, de no andar incómoda en un bus y al final no vino”, relató Wílmer López.

La Liga cerró la primera vuelta de la fase regular en primer lugar, ganando todos los partidos.

En otros resultados de la fecha, Dimas Escazú derrotó 2-1 a Saprissa FF. La morada Kelsey Arroyo abrió la cuenta, pero luego anotaron las escazuceñas Sofía Varela y María Julia García.

Sporting venció 4-0 de visita a Puerto Viejo con tantos de Diana Sáenz, Daniela Coto, Jeimy Umaña y Tanisha Fonseca.

Tsunami Azul le ganó a domicilio a Pérez Zeledón por 1-3. Los goles del representativo de Guanacaste fueron obra de Pamela Corea, Hannah Mikles y Francis Jenkins. La anotación de las generaleñas fue de Darlin Arce.

Municipal Pococí ganó puntos en la mesa por error de Puerto Viejo

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) confirmó la resolución de la apelación por parte del conjunto de Municipal Pococí, por alineación indebida de Puerto Viejo FC en la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga Promerica Femenina.

En la resolución se determinó que el conjunto de Puerto Viejo FC incumplió artículos del Reglamento Disciplinario y de Competición de la Unión Femenina; por lo que se adjudican los tres puntos al Municipal Pococí.

“Al acoger el recurso de apelación presentado por la Asociación Deportiva Pococí en cuanto a la adjudicación de los puntos en el encuentro contra Puerto Viejo, en la fecha 24 de marzo de 2024, del campeonato nacional, se anula un marcador 2 x 0 a favor de Puerto Viejo, debiendo quedar un marcador 3×0 a favor del recurrente, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33, 35 y 78 del Reglamento de Competición de Uniffut, por la indebida alineación de la jugadora que se encuentra inscrita en otro equipo de Segunda División”, se detalla en la resolución.