Kendall Waston: ‘Este gol sabe riquísimo’

Su presencia en Puntarenas llamó la atención, no solo por su imponente físico, sino porque desde hace cuatro meses y medio, Kendall Waston no jugaba con el Deportivo Saprissa.

Antes de comenzar el partido y mientras se acomodaba en el banquillo, Waston le dijo a Gustavo López, periodista de Tigo Sports, que se sentía como un chiquillo, al ver que podía tener opción de jugar unos minutos.

Vladimir Quesada, técnico saprissista, lo hizo ingresar al minuto 81 y no en su puesto habitual como defensa, sino que lo envió al ataque, como 9, cuando el partido estaba 0-1. El movimiento le dio resultado al timonel, porque con dos minutos en la cancha y en la segunda pelota que tocó, Kendall Waston marcó el 0-2.

“Este gol sabe riquísimo”, dijo Waston con una enorme sonrisa, al final del encuentro. Kendall estaba feliz y como dijo antes del juego, parecía un chiquillo.

¡Regresó con gol! Kendall Waston tardó un minuto en anotar pic.twitter.com/7ZuOOMwVZT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 5, 2024

“Le doy gracias a Dios, a mi esposa y a mi hijo, quienes siempre están conmigo. El gol me gustó no solo por la ejecución, sino por la entrega de Javon, quien decidió atacar el espacio. Hizo lo que siempre hemos practicado y para fortuna mía me quedó y pude concretar”, opinó Kendall.

Para Waston volver a la cancha fue una enorme alegría, porque según añadió, todo jugador quiere aportar y siempre estar sano para dar su granito de arena al equipo. Kendall reconoció que por padecer una pubalgia que lo alejó tanto tiempo de la cancha, llegó a pensar que no jugaría en este campeonato.

“Estaría mintiendo si digo que no, por un momento pensé si esto iba a durar un año. He tenido excompañeros que los han operado y han sufrido lesiones muy largas. Llegué a sentirme un poco inútil por así decirlo, porque es un poco desgastante mentalmente. Hubo días que no podía levantarme de forma normal de la cama, me tenía que arrastrar y mi esposa debía ayudarme, sin el apoyo de ella y mi familia no salgo de este bache”, destacó Kendall.

Kendall Waston entró en el segundo tiempo y marcó el segundo gol para el Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa). (Saprissa)

Waston entró a la cancha en lugar de Luis Javier Paradela y explicó por qué se fue al ataque y no a la defensa.

“Ya la defensa estaba bien plantada y queríamos sostener más arriba, que los defensas no lanzaran la pelota tan fácil a nuestra área. Fue algo táctico y bien pensado del entrenador”, expresó el Gigante. Para Kendall, lo principal fue conseguir los tres puntos y estar en primer lugar.

“Recuperamos compañeros y nos sentimos mejor y así debe ser, porque la competencia, en esta fase final, es algo donde nadie quiere dar un metro de diferencia”, opinó Kendall Waston.