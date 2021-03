Ahí la tienen. Sí, es una bella historia. Pero no puedo proponerla como paradigma, no puedo decir: “sí, conviene ser miserable y además dedicarse a la delincuencia, para hacerse encarcelar, y toparse en el presidio a una paternal figura que va a enrumbarnos por la senda del bien y del éxito deportivo”. No, no puedo “recomendar” tal cosa. El fútbol -el deporte en general- cuenta con un nutrido repertorio de heart warming stories de este jaez. A lo sumo, demuestran que, muy ocasionalmente, una bella flor puede brotar en medio del más pestilente pantano. Un pantano que, por lo demás, no es un buen hábitat para el ser humano, y del cual conviene por todos los medios alejarse. Esa es la verdadera moraleja.