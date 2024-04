No todo es fiesta para Saprissa

Saprissa acumula cinco victorias al hilo, está a solo un punto del líder y le saca cinco unidades de ventaja a Alajuelense. Sin embargo, no todo es fiesta en el club; las lesiones no paran de golpear y cada baja reta al máximo al técnico Vladimir Quesada.

Allan Soto, doctor del Saprissa, tuvo mucho trabajo en el partido contra Sporting. El delantero Javon East fue uno de los que necesitó atención, pero no fue nada serio.

En el triunfo 2 a 1 sobre Sporting FC le llegó el turno a Jefferson Brenes de caer. El volante salió de cambio apenas en el minuto 16, luego de quejarse por un tema muscular. Al parecer no sería nada serio, pero este lunes le realizarán los exámenes para determinar el tipo de dolencia que lo aqueja.

“Los jugadores entienden que al sentir la más mínima molestia es mejor que salgan y no se expongan a que se complique más. Entiendo que lo de Jefferson Brenes es similar a lo de David Guzmán, es una contractura muscular y mejor dio espacio a otro compañero”, explicó el técnico Vladimir Quesada.

La semana anterior los tibaseños perdieron a Warren Madrigal, a quien se le tuvo que realizar una artroscopía de rodilla izquierda, producto de una ruptura compleja del menisco. Se espera que esté de baja de cuatro a seis semanas.

Pablo Arboine también se sometió a una artroscopia en su rodilla derecha y estaría fuera de acción de cuatro a seis semanas.

Quesada recalcó que no es sencillo lidiar con esto, ya que son figuras de mucho peso, como el propio Kendall Waston. No obstante, el timonel destacó la labor de los futbolistas que normalmente no actúan y le dio valor a estas piezas emergentes que tienen al Monstruo muy cerca de Herediano (32 puntos contra 31).

“El trajín nuestro en los torneos que hemos estado ha sido muy duro, se han presentado sanciones y lesiones que han sacado a diferentes jugadores de competencia. Sin embargo, los que han quedado se han esforzado y lo hacen muy bien. Es duro no contar con ocho jugadores o hasta más, cuando hay convocatorias de selección, sin embargo, para nosotros los que menos juegan son los más importantes”.

El estratega espera recuperar para esta semana a Ulises Segura y Jefry Valverde, aunque esto aún no está confirmado. Lo mismo ocurre con David Guzmán.

En lo que respecta a los jugadores, no escoden que hay una exigencia muy alta y muchos partidos seguidos. Todo esto pasa factura en algún momento y toca lidiar con la situación.

“Teníamos tres partidos seguidos en casa y teníamos que ganar sí o sí, para meter presión arriba y pelear por el liderato de nuevo... Lo que es preocupante es el tema de las lesiones, queremos que todos estén disponibles, pero esto es parte del fútbol. Tenemos una semana larga para recuperar a compañeros que han tenido molestias ante las cargas tan fuertes”, valoró Luis Paradela.