PLN rechaza a diputado del PUSC para secretaría del Directorio

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) rechazó la posibilidad de apoyar al diputado puntarenense Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para la primera secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa.

Así lo confirmó el jefe de la bancada verdiblanca, Óscar Izquierdo Sandí, quien enfatizó que la postura no se debe a ningún asunto personal, sino a que la Unidad siempre amarró la postulación de Robles a “algo más”.

“Estuvimos escuchando propuestas del PUSC. Algunas no eran aceptables de nuestra parte. Dentro de las propuestas, que no eran de recibo para nuestra fracción, estaba el nombre de don Carlos, pero siempre venían más cosas”, argumentó el diputado.

El jefe del PLN insistió en que la integralidad de la propuesta socialcristiana no tenía aceptación en la bandada liberacionista. “En términos generales no eran factibles, porque ese ‘algo más las hacía inviables”, puntualizó.

LEA MÁS: Ruptura en el PUSC: Dos diputados anuncian apoyo a Rodrigo Arias

Aunque un medio digital señaló al diputado Francisco Nicolás como el responsable de vetar a su coterráneo, el liberacionista negó que haya emitido criterios personales contra Robles; adujo que solamente ha buscado que se cumplan muy altos criterios éticos, morales e intelectuales respecto de las personas que integrarían el Directorio junto con Rodrigo Arias Sánchez.

La postulación de Carlos Andrés Robles llegó a la mesa verdiblanca impulsada por el socialcristiano Leslye Bojorges, quien no ha tenido una buena relación con el PLN, en particular con Dinorah Barquero, Francisco Nicolás y Montserrat Ruiz, a quien públicamente Bojorges les pidió renunciar a sus curules, porque se oponían al proyecto de jornadas laborales de 12 horas.

LEA MÁS: Jefe del PUSC achaca resentimiento a dos de sus diputados

Para varios diputados de Liberación, Robles es uno de los legisladores más cercanos al presidente de la República, Rodrigo Chaves, pues acude siempre a las giras gubernamentales y el mandatario lo ha llamado “mi amigo”.

Adicionalmente, Carlos Andrés Robles fungió como asesor especializado de despacho del exdiputado Óscar Cascante, legislador del periodo 2018-2022 que recibió en su despacho, en varias ocasiones, a tres sujetos sospechosos de integrar la banda narco del caso “Turesky”.

Cascante había contactado a los sospechosos con varias instituciones públicas, en las que buscaban permisos para sus proyectos. Además, en el expediente de la Fiscalía sobre ese grupo, aparecen presuntas transferencias bancarias de los investigados hacia el exdiputado por ¢4 millones.

LEA MÁS: Exdiputado Óscar Cascante habría recibido ¢4 millones de sospechosos de narco

En respuesta a la decisión del PLN, Robles dijo que tiene un profundo respeto con los verdiblancos, pero señaló a Francisco Nicolás como el responsable de que se le vetara para la primera secretaría.

LEA MÁS: Rodrigo Arias amarra 30 votos para reelegirse como presidente legislativo

“Desconozco las razones por las que el señor Nicolás me vetó. Conozco muchos diputados a los cuales aprecio y les tengo mucho cariño. No comprendo las razones por las cuales ese señor tomó esa decisión y esa actitud. Para mí, es reprochable ciento por ciento. Mi tema es el bienestar de los puntarenenses y de los costarricenses en general. He estado a la orden para servir a todo el que quiera el progreso, el bienestar y una mejor Costa Rica”, concluyó.