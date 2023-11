Mauricio Wright pone un escudo y expone por qué se siente cómodo sin ser favorito ante Saprissa

Mauricio Wright no tiene problemas con que al Cartaginés se le vea como el rival más débil de las semifinales del Torneo de Apertura 2023. Es más, le encanta enfrentarse a un club como Saprissa, que finalizó líder y con récord de puntos.

Mauricio Wright suma nueve partidos con Cartaginés, en el Torneo de Apertura 2023. El técnico suma tres ganes, dos empates y cuatro derrotas, previo al duelo ante Saprissa. (Alonso_Tenorio)

Wright puso un escudo y aguantó firme en la conferencia de prensa previa al duelo de semifinales del próximo domingo, a las 11 a. m., en el Fello Meza. El timonel le recordó a todos que no es la primera vez que un equipo suyo entra como el menos fuerte y da el golpe. Es más, remarcó que hasta lo hizo con el Monstruo.

¿Cómo toma el que Cartaginés llegue como el menos favorito para ser campeón?

- No es nuevo para mí. Cuando trabajé en Brujas y salí campeón, no era favorito; lo mismo cuando llegué a Saprissa y clasificamos de cuartos, pero ganamos. Ni qué decir hace año y medio, cuando Cartaginés no era favorito y se dio el título.

”Lo que está claro es que se puede. El camino puede ser más largo y complicado para nosotros; sin embargo, cuento con la experiencia y hay jugadores que son campeones nacionales y tricampeones de Copa. Se puede y hay una esencia de campeones en el club.

”Si queremos marcar diferencia y hacer historia de nuevo, tenemos que ser muy agresivos. Con estas semanas de trabajo, el equipo va a llegar mucho mejor que antes”.

¿Cómo mide esta serie ante Saprissa?

- Todos empezamos desde cero. Los buenos números y las cosas que hicimos los cuatro quedan de lado, la página está en blanco para todos. Lo mismo pueden decir los otros tres técnicos y cada quien sabe que todo puede pasar.

”Pueden hablar de la forma en la que entramos, pero lo importante es que estamos en las semifinales y vamos a luchar por nuestros objetivos. El domingo se verá cómo estamos, pero sí puedo adelantar que en lo físico, este equipo ha evolucionado mucho para lo que me gusta jugar, que es la presión y el competir de igual a igual”.

¿Qué espera de un rival como Saprissa, al que conoce muy bien?

- Todos los partidos son diferentes, por más que uno conozca a los jugadores. Respeto mucho al rival, creo que aporté una semilla y en algún momento, reviví ese ADN (ganador) en el Saprissa y ellos siguen cosechando cosas luego de mi llegada.

”Sé lo fuerte que es el camerino de Saprissa, pero este Cartaginés también está fuerte. Si nos toca la exigencia de enfrentar al equipo que mejor cerró la fase regular, es muy bueno para nosotros. Todos saben lo competitivo que soy y siento que estamos para lograr objetivos que nos hemos trazado”.

Las estadísticas no le favorecen a Cartaginés. ¿Qué puede hacer para cambiar esto?

- Salir y jugar como se debe en una fase final. No podemos vivir del pasado y de lo negativo. Hay condiciones que no han sido favorables para el Cartaginés, pero la página ahora está en blanco y queremos aprovechar.

¿Qué tanto le gusta enfrentar al líder y favorito?

- Estoy contento por esta oportunidad. Tenemos que demostrar nuestro talento, porque contamos con un gran equipo y jugadores muy buenos en todas las líneas, como también Saprissa. Ellos fueron líderes generales, pero nosotros llegamos bien y nos toca demostrarlo.

¿Cómo ha sido esta etapa que ha vivido en la que fue campeón con Saprissa, estuvo hospitalizado por covid, ganó el título con Cartaginés, salvó a Grecia y ahora regresó con los brumosos?

- Esta pregunta me hace recordar esa sensibilidad que debemos tener los seres humanos. Recuerdo esa etapa en la que estuve hospitalizado y sin poder celebrar el campeonato con Saprissa, fue un momento triste, pero en la sala del hospital compartí con muchos aficionados.

”Estoy agradecido con Dios, porque me ha permitido vivir grandes momentos y hoy en día, en esta nueva etapa con Cartaginés puedo seguir disfrutando de lo que me gusta, con la intensidad que me caracteriza”.