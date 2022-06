Mauricio Wright confiesa que ser asistente en Cartaginés es una excepción

De entrada, cuando Cartaginés anunció a Mauricio Wright como el nuevo asistente de Géiner Segura, surgieron las dudas sobre cómo funcionaría una mancuerna en la que Wright no tendría el rol de protagonista, pese a tener más experiencia y haber salido campeón apenas hace un año con Saprissa. Es más, Mauricio nunca había sido auxiliar y casualmente aceptó serlo de una figura a la que incluso dirigió tiempo atrás.

Para sorpresa de muchos, este híbrido en el banquillo carbura sin problemas y entre los dos dejaron en el camino a Herediano y pusieron a los brumosos en la final de la segunda fase frente a Alajuelense. Ambos recalcan que cada quien tiene marcado su rol, Segura toma la decisión final, pero escucha con atención a quien es ahora su mano derecha y acepta los consejos. Eso sí, Wright confesó que esta es una excepción en su vida y no lo haría con cualquier estratega y tampoco en cualquier equipo.

“En mi vida siempre he luchado, siempre he querido ser el mejor y así lo he hecho desde mi época de jugador. Me gusta trabajar en equipo y colaborar, pero quiero dejar en claro que no podría ser asistente de muchas personas en el país, porque es un tema de afinidad. En este caso, Géiner me escucha y le presto atención, pero de verdad que no me veo trabajado con muchas personas, es una realidad. Con Géiner siempre hablaba, estábamos ahí y me alegra mucho ver el crecimiento profesional de él, así que espero aportarle bastante y crecer yo también”, comentó el ahora asistente blanquiazul.

La amistad que une a Géiner y Mauricio no es nueva: primero fueron compañeros en Selección Nacional, luego Wright dirigió a Segura en el desaparecido Brujas FC y la relación se mantuvo a lo largo del tiempo.

Incluso, cuando el presidente Leonardo Vargas le planteó a Segura cambiar fichas en el cuerpo técnico y le presentó opciones, el timonel de los centenarios eligió de inmediato y sin pensarlo a su amigo. Luego vino una llamada en la que ambos entrenadores se pusieron de acuerdo.

Mauricio Wright (izquierda) y Géiner Segura se unieron en Cartaginés y trabajan juntos por primera vez en el banquillo. Ambos intentan darle en ansiado título a los brumosos. (Jose Cordero)

“Estoy muy contento de estar por acá, ya había tenido un paso por el Cartaginés y me había quedado una sensación muy bonita. Ahora le agradezco al presidente del club, a su hijo y en especial a Géiner, porque previo a cualquier cosa hablé con él antes de llegar a la institución. Estoy acostumbrado a trabajar en equipo, así que no vi ninguna dificultad de sumarme al esfuerzo del Cartaginés, a apoyar a Géiner en su conocimiento y también aprender de lo que él hace, que es muy bueno. Solo quiero sumar, soy un eslabón más de esta cadena y estoy muy entusiasmado con la final”, detalló Mauricio.

Wright no tuvo problemas para adaptarse a la Vieja Metrópoli, ya que en el 2014 estuvo en el club y aunque algunos no lo recuerden, fue campeón del Torneo de Copa con los brumosos. Su labor ha sido mejorar la defensa y en la serie frente al ‘Team’ los brumosos apenas recibieron un gol.

No obstante, confesó que llegó a un equipo muy diferente, ordenado en lo económico, sin carencias en lo deportivo y por lo mismo advierte que pueden darle el golpe a Alajuelense y que no hay favorito.

“Veo un Cartaginés diferente, a todos nos ha gustado muchísimo su forma de enfrentar este torneo y su desarrollo ofensivo. Hemos tratado de corregir algunas cosas, pero es normal porque no hay un equipo perfecto... Tengo una sensación de la forma en la que se manifestó la gente cuando ganamos aquel Torneo de Copa y con la clasificación en la final tuvimos una pequeña muestra de cómo la gente está identificada. Esto es un torneo aparte, hay que jugar los partidos y en este momento los dos tenemos las mismas posibilidades”, concluyó.

El papel de Wright no es estar a la sombra de Géiner y los dos lo llevan de esta forma; es más, en la conferencia previa al primer duelo de la final el propio Segura llevó a Mauricio, lo sentó a su lado y ambos atendieron a la prensa. El auxiliar cayó muy bien en el camerino y también inyectó esa dosis de ganador que afirma lo caracteriza y esa mentalidad fuerte para superar obstáculos.