Géiner Segura ve la ventaja de Cartaginés en tener ahora a dos técnicos

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, no solo se ve tranquilo para encarar su primera final como entrenador, sino que transmite seguridad y confianza. Sin duda que uno de los factores por los que muestra esta versión es porque tiene a un entrenador muy experimentado como Mauricio Wright a su lado.

[ Albert Rudé: ‘Se verá la Liga Deportiva Alajuelense altamente competitiva’ ]

Es más, el propio Segura confesó que no ve a Wright como un asistente, sino como otro estratega que lo asesora y considera que esta es una de las grandes fortalezas de los brumosos para enfrentar a Alajuelense en la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2022.

Es la primera final en su carrera, ¿qué sensaciones tiene?

Lo he tomado con mucha madurez y con mucha responsabilidad, porque sé muy bien la institución que represento y la gran afición que tenemos. Lo disfruto, aunque con mucha cautela, porque sé lo que nos ha costado. Eso sí, tenemos una responsabilidad más grande con lo que se nos viene y estamos muy comprometidos y concentrados en dar el siguiente paso.

A nivel personal, ¿cómo vive esta experiencia?

Todas son experiencias en la vida. Tal vez a algunos se les olvidó, pero estuve en la Liga que ganó el título (30) y cuando mi agente me presentó el proyecto de Cartaginés me ilusionó muchísimo, porque acá todos queremos ver a este equipo campeón y en zona de clasificación siempre. Ahora mi felicidad está en que sigamos consiguiendo objetivos en Cartaginés.

Géiner Segura y Mauricio Wright explican por qué pueden trabajar juntos Wright asegura que no podría ser asistente de cualquiera en Costa Rica. Segura ratificó que no lo dudó nunca con Mauricio.

”Esta pequeña parte de mi vida se la debo a la preparación que he tenido, a las personas que me abrieron las puertas en el exterior para ir a estudiar y a las personas que me respaldan, como Mauricio Wright”.

¿Por qué eligió a Mauricio Wright y nunca dudó en aceptarlo como asistente técnico?

Siempre hemos tenido muy buena relación. Cuando tuve un paso por la Selección conocí a Mauricio, sé la persona que es y lo ganador que es también. Cuando me pusieron los nombres sobre la mesa (dirigencia) que estaban disponibles, el primero que dije que quería era Mauricio Wright, porque lo conozco, fue entrenador mío, sé la capacidad que tiene, sé la forma en la que trabaja y nos compenetramos mucho, porque tenemos una forma de ser parecida. Sabía que nos iba a aportar muchísimo y por lo mismo no le vi ningún problema.

”Sigo aprendiendo, tengo la mente abierta y estoy agradecido con él, porque da muestras de la humildad que tiene Mauricio Wright. A Mauricio no lo veo como un asistente, sino como un técnico que tengo a la par, me da soporte y sé que vino con una gran disposición de ser parte de la historia que queremos escribir en este equipo. Fue muy fácil, nos comunicamos, hablamos y estoy muy a gusto”.

[ Delirio por la final: Cartaginés vio volar entradas ante Alajuelense en menos de dos días ]

Alajuelense llega de eliminar a Saprissa y Cartaginés de sacar al campeón Herediano. ¿Quién es el favorito?

Las posibilidades están para los dos. Nosotros llegamos a la final en buena forma y nos hemos hecho muy fuertes en casa y ahora de visitantes también. Respetamos mucho al rival que dejamos fuera, porque Herediano es un gran equipo, de peso y mucha historia.

”Ahora siento que tenemos las mismas posibilidades que Alajuelense y la única ventaja que tienen ellos es que pueden solucionarlo en dos partidos y nosotros en cuatro. Vamos paso a paso, trataremos de jugar el primer partido de la mejor manera y luego veremos el otro. Si quieren poner a un favorito, no tengo dudas de que algunos pensarán que Alajuelense, pero si llegamos acá es porque nos lo ganamos y no nos sentimos menos”.

¿Es una serie en la que los invade el deseo de revancha, tanto por su salida de Alajuelense, como por la de Marcel Hernández y Allen Guevara?

No veo que exista ningún deseo de revancha. En mi caso, cuando salgo de un club lo trato de hacer bien y siempre he dado lo mejor. En mi etapa en la Liga nos fue muy bien y cuando decidí salir fue por este proyecto de Cartaginés que me presentaron. Reitero que no es revancha, porque ahí viví cosas muy importantes en mi carrera y ahora estoy en el otro lado. Lo que sí digo es que acá queremos pelear siempre y alcanzar nuestros objetivos.

Géiner Segura (izquierda) y Mauricio Wright (derecha) empezaron a trabajar juntos para las semifinales del Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo gestiona las emociones de un equipo que no está acostumbrado a jugar finales?

Lo que andamos buscando es que este equipo siga llegando constantemente a estas instancias, pero tenemos jugadores de mucha experiencia y que han vivido muchas veces esto. La idea es que los de más rodaje transmitan sus vivencias a los demás, aunque ante Herediano se vio un equipo maduro y que sabe jugar estas series.

¿Cómo está Jeikel Venegas, tras salir lesionado ante Herediano?

Todos los jugadores están bien, podemos contar con todos los futbolistas y esperaremos hasta el último minuto para definir la alineación titular.

¿Físicamente cómo se encuentra el equipo?

Físicamente el equipo está muy bien, nuestro preparador ha hecho un gran trabajo y nos han dado todas las herramientas para que los jugadores lleguen al 100%. Estamos en todos lo detalles y utilizando la tecnología para que los futbolistas estén lo mejor posible para el partido .

¿Cuánto puede pesar la afición, tomando en cuenta la locura que hay en Cartago?

Nuestra afición es muy grande, nos ha respaldado en todo el torneo y esto nos compromete más para representar a esta institución como se debe. No me sorprende lo que vivimos, porque también estuve acá como jugador y sé la pasión que tienen. Lo único que puedo hacer es agradecerles y estamos tranquilos porque sabemos lo que representan y lo que nos transmitirán en esta final.