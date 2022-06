Albert Rudé: ‘Se verá la Liga Deportiva Alajuelense altamente competitiva’

El mensaje que Albert Rudé más repite en su equipo es que quiere que el torneo se acabe en cuestión de dos partidos. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense visitará este domingo a Cartaginés, a las 11 a. m., en el Estadio Fello Meza. Ahí se disputará el primer partido de la fase final del Clausura 2022 y Albert Rudé insiste en que la Liga tiene la firme intención de dejarse la corona en cuestión de dos juegos, sin gran final.

¿Cuánto peso tiene la parte mental para que realmente logren que esto se acabe en dos partidos y no en cuatro?

Nosotros teníamos muy claro que queríamos quedar superlíderes por la ventaja competitiva que es la gran final, es una ventaja competitiva, no es un secreto, pero nos enfocamos en no tener que utilizarla. Nosotros estamos totalmente enfocados en poder terminar esto en cuatro partidos después de la fase regular. Lo hemos podido en los primeros dos y ahora nos faltan dos más.

El equipo está mentalizado, muy mentalizado a nivel emocional, a nivel psicológico en que esto es lo que queremos y tenemos las herramientas para conseguirlo. Estamos muy atentos a poder estos días poder acabar de preparar técnicamente, tácticamente y también psicológicamente el partido, para poder hacer la mejor de las series y llevarnos el título.

¿Cómo contrarrestar el medio campo de Cartaginés que es versátil y tiene mucha dinámica, rápido, que de manera eficientemente puede poner a hombres de cara al gol?

Como ya había dicho, a mí Cartaginés se me hace un equipo muy completo. Es un equipo que tiene la virtud de poderte presionar muy fuerte, tiene la virtud de esperarse un poquito para sacar contragolpes con hombres muy rápido que van muy bien al espacio de forma vertiginosa.

Es un equipo que te puede tener el balón, es un equipo que te puede jugar por dentro, que también tiene profundidad por fuera y es un equipo que te puede atacar el área.

Es un equipo muy versátil, entonces sabemos que vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del campeonato, juntamente con nosotros. Igual que en la semifinal, los detalles pesaron y en esta final también.

¿Cómo está el equipo, sobre todo esos jugadores que usted dijo que salieron molidos?

Estamos ahora en proceso de recuperación, no han pasado suficientes horas como para decir que estamos 100% recuperados. Esperemos que todos se puedan recuperar para estar al 100% de su potencial, a los jugadores que estaban tocados a nivel de una pequeña molestia y esperemos contar con todo el plantel para encarar esta final.

Alajuelense es el único equipo que le logró ganar a Cartaginés en su estadio en la fase regular. ¿Eso tiene peso en esta final?

Como lo dije para la semifinal, todo lo que ha pasado queda atrás, que hablábamos de tantos clásicos, queda atrás. Que fuimos superlíderes, queda atrás. Es que sacamos tanta diferencia de puntos, queda atrás. Y ese partido que ganamos en su estadio también, queda todo atrás.

Esto es una final, todo lo que ha pasado ya no vale para nada, nos tenemos que enfocar en lo que viene. Sabemos que va a ser durísimo y al final tenemos que prepararlo de la mejor manera y quiere decir que tenemos que sacar nuestra mejor versión.

¿Qué tan diferente se puede esperar a la Liga en esta final con respecto a la semifinal?

Si en la semifinal tuvimos una muy buena versión, para quedar campeones tenemos que aún mejorarla y en eso nos estamos enfocando, con el hándicap de toda la carrera que llevamos de minutos, tenemos que ser aún mejores. Tenemos un gran reto por delante, pero estamos preparados y trabajando para asumirlo.

¿Cómo van a ser las últimas horas previo a este primer partido de la fase final?

Este viernes hemos entrenado, ya hemos hecho la sesión de entrenamiento. Ahora los chicos están haciendo todas las rutinas correspondientes a tratamientos de recuperación y todo lo correspondiente que tienen que hacer aparte del trabajo en cancha. Hemos tenido sesión de video este viernes, los vamos a dejar descansar la tarde de este viernes.

Este sábado nos vamos a reunir aquí en el CAR para hacer el último entrenamiento y nos quedaremos concentrados.

Como siempre, en la concentración tienen todo una planificación que incluye sueño, recuperaciones, suplementaciones, comidas, sesiones de video individuales, sesiones de video colectivas y todo esto es lo que normalmente se hace cuando estamos aquí concentrados para jugar partidos muy importantes y este no va a ser una excepción, porque es el partido más importante que tenemos en la temporada.

¿Qué tan diferente es este Cartaginés tomando en cuenta como era en la fase regular y que viene de eliminar a Herediano?

Yo le veo un equilibrio más grande al equipo, le veo un equilibrio que le permite ser muy compacto en las dos fases del juego mayoritarias, que es cuando tienes el balón y cuando no lo tienes y esto hace que con equilibrio sea un equipo altamente peligroso.

Yo sé que es un equipo que ofensivamente siempre marca muchos goles y va mucho al frente. No es una cosa que sorprenda ver el análisis defensivo, que en la fase regular les costó mantener porterías en cero y encajó goles.

Y cuando llegan ahora a instancias finales, después de trabajar estas semanas de parón se ve un equipo totalmente equilibrado, concibiendo pocos goles, incluso con diez hombres.

Porque el otro día se quedó con diez bastante tiempo y pudo sacar la serie de una forma muy buena. Esto nos deja más atento a nosotros. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipazo y si no hacemos nuestra mejor versión vamos a sufrir mucho. Somos conscientes y estamos preparados para el reto que viene.

¿Se verá una Liga que no va a especular, que tiene claro lo que tiene que jugar más allá del rival?

Yo creo que lo que hizo la Liga en esta semifinal es lo que venía haciendo anteriormente. Lo único que hizo la Liga fue adaptarse al contexto. Es decir, nosotros cuando preparamos un partido, lo preparamos en función del rival. No se puede preparar de otra forma.

Nosotros sabemos a lo que queremos jugar, pero tenemos que adaptarlo al rival, si no no se puede preparar un plan de partido. Nosotros también necesitamos adaptarnos a lo que el rival va a proponer. Si nosotros solo pensamos en jugar a lo nuestro y obviamos al rival, es casi imposible que lo saquemos adelante.

En un plan de juego siempre incorporamos al rival y qué queremos decir con esto, que a pesar de hacer nuestro juego, nosotros vamos a tener mucho en cuenta las características que tiene Cartaginés para intentar que sus fortalezas no salgan a relucir y los puntos en los que nosotros nos podemos hacer fuertes, que sí aparezcan en el juego.

Yo te puedo decir que sí se verá la Liga Deportiva Alajuelense altamente competitiva que se ha visto, pero evidentemente se van a ver puntos diferenciales por el hecho de enfrentar un equipo diferente que el Deportivo Saprissa.

¿Cuál es la principal solicitud que le hace a los jugadores?

El mensaje a los jugadores es que tenemos que tenemos que terminar esto en dos juegos, que no nos podemos confiar en decir que ya lo tenemos hecho y que tenemos la gran final, que nos podemos relajar porque son cuatro partidos... No, no... El mensaje es terminar esto en dos y para terminar esto en dos o tenemos la mejor versión 100% o no lo vamos a lograr, porque estamos enfrentando a un equipazo. Ese es el mensaje.

Trabajo, trabajo, trabajo, humildad, foco e intentar resolver esto en dos partidos, que tenemos las armas para hacerlo y si estamos enfocados y tenemos nuestra mejor versión eso nos va a acercar muchísimo al objetivo.

Los jugadores dicen que la parte emocional y lo mental fue clave para sacar la serie. ¿Concuerda con eso y qué trabajos han hecho?

Estoy 100% de acuerdo con ellos. Nosotros hace semanas nos pusimos a optimizar todo este tema, igual que hablamos de optimización técnica, táctica, de la recuperación y psicológica, mental.

Nos pusimos a trabajar en ello diferentes acciones tanto a nivel individual, con jugadores que podían tener un mano a mano con un psicólogo a nivel individual y luego también a nivel grupal, porque al final somos un equipo y las acciones a nivel grupal también tienen mucho que ver.

El equipo está muy concentrado en todo lo que hemos trabajado y en ningún momento, a pesar de irnos al alargue, el equipo se desconcentró. Se mantuvo firme y habíamos trabajado y nos habíamos comprometido en mantener y eso junto con nuestra afición fue impresionante y nos llevo a sacar la serie adelante, en 120 minutos y en un partido tan apretado.

¿Cuál es la actualidad de Israel Escalante que no ha sido convocado en los últimos partidos, está lesionado, sigue siendo parte del equipo?

La realidad de Israel Escalante es que tuvo una pequeña molestia entrenando, en días de compensación. Nosotros siempre hacemos días de compensación con gente que no tiene tantos minutos, que necesita compensar para seguir a ritmo competitivo de juego.

En un entrenamiento de esos que son bastante duros para mantener el ritmo competitivo, él sufrió una pequeña molestia en el aductor, se le están haciendo las pruebas, pero pinta a que tiene un pequeño desgarro. No está disponible para ser tomado en cuenta si se confirma ese desgarro que yo creo que de este viernes no va a pasar, que se confirme exactamente lo que tiene.

El jueves salieron a la venta las entradas del partido de vuelta y ya empezó una locura. ¿Qué le dice eso a usted y también que mensaje le envía a la afición de cara al juego del domingo?

Sabemos que el partido allá va a estar el estadio a reventar, sabemos que quieren hacer valer su casa, igual que nosotros hicimos valer hace poco la nuestra de una forma espectacular. Y al final nosotros tenemos que saber jugar con eso también.

Son series de doble partido, sabes que vas a jugar el partido afuera, sabes que las condiciones que te puedes encontrar son difíciles, complejas. Incluso pueden llegar a ser hostiles, por el empuje de la gente. Hostiles en el buen sentido, no me entiendan mal, por el empuje de la gente, que uno diga esto está pesado por la gente. Nosotros somos conscientes de ello.

Pero también es una moneda de doble cara, luego hay que venir a jugar al Morera y ya vieron como comenzó el otro día la semifinal y no me puedo llegar a imaginar cómo puede ser en una final, cómo será de pesado nuestro estadio en una final.

Creemos que tenemos que ser muy inteligentes en llevar esta serie para que nuestro estadio pueda hacer su trabajo, como lo hizo en la semifinal. Nos va a ayudar su trabajo también y poder celebrar en nuestra casa, que sería una cosa increíble.