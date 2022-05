Marvin Amores denuncia inconsistencias en nombramientos de silbateras en pasada Comisión de Arbitraje

El exárbitro y presidente de la Asociación Deportiva Central de Árbitros Titulados de Fútbol (Ascatf), Marvin Amores Calvo, denunció inconsistencias en los nombramientos de las silbateras femeninas en la antigua Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Dicha Comisión, presidida por Óscar Alfaro, fue cesada en pleno el pasado 16 de junio del 2021. Una árbitra de apellidos Miranda Villalobos, quien enfrenta un proceso de denuncia por acoso sexual y laboral ante la Comisión contra el Acoso Sexual de la Federación, fue la mano derecha de Alfaro y tenía a cargo esos nombramientos de la rama femenina.

“La asociación a la que yo represento, desde febrero del año pasado mandó una nota a la Federación de Fútbol, porque se me estaba persiguiendo. Me decían que no me las podían nombrar porque tenía problemas con Hacienda, pero yo averigüé que no era solamente la Ascatf. Yo tengo los documentos donde se evidencia que la asociación que estaba siendo nombrada era la que debía más”, manifestó Amores en entrevista con La Nación.

Según el exsilbatero, cuando se daban las designaciones se favorecía a la asociación que preside Miranda Villalobos, quien era también la encargada de seleccionar a las árbitras que pitarían los diferentes juegos. “Ella escogía solo a las árbitras de su asociación. Imagínese que eran 20 y de esas. 15 eran de ella”, expresó Amores.

El exsilbatero aseguró que cuando consultaba por los parámetros de evaluación para consignar los nombramientos, las respuestas eran evasivas. “No hubo ningún parámetro de escogencia, ni preparación física, ni exámenes ni dada, a puro dedo. Si hubieran hecho pruebas, es un hecho que si las muchachas de mi asociación las pierden, no puedo reclamar nada. Pero a ninguna le hicieron pruebas, entonces ¿qué parámetros utilizaron?”, comentó.

“Hubo favorecimiento a una asociación. Nos sacaron dos árbitras muy buenas, que venían de pitar la final de primera división. Yo soy el que ha sacado más silbateras en el país. Y yo lo he dicho, si esto sigue, las árbitras se nos van a retirar, porque van a creer que todo el tiempo va a suceder lo mismo, ya se han retirado varias por esta cuestión”, agregó Amores.

De acuerdo con el exárbitro, las constantes trabas en los nombramientos y la persecución hacia su asociación ocurrió desde el 2017 y hasta el 2021, año en el que cesaron a la Comisión presidida por Óscar Alfaro. Ahora, bajo la presidencia de Randall Poveda, la encargada de nombrar a las árbitras es Lorena López, con la que Amores no ha tenido ninguna queja.

Óscar Alfaro se defiende

El presidente de la anterior Comisión de Arbitraje, Óscar Alfaro, se defiende de las acusaciones realizadas por Marvin Amores y señala que la directriz que limitó los nombramientos de Ascatf provinó de la Unión Fútbol Femenino (Uniffut).

“Esto es claro y sencillo. Los arbitrajes en el fútbol femenino se cancelan con fondos públicos, dineros que provienen del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder). La asociación de Marvin tenía deudas con Hacienda y eso nos lo emitió la Uniffut, porque ellos son los que reciben los dineros del Icoder y son fondos públicos”, dijo Alfaro a La Nación.

El expresidente del arbitraje tico refuta que se haya incurrido en alguna discriminación por parte de la Comisión de Arbitraje que él lideró.

“Nosotros fuimos transparentes, si algunas árbitras no pasaban las pruebas físicas, no podíamos hacer más. Pero bueno, a Marvin (Amores) simpre le he dicho que eleven esto a lo judicial, llevan dos años con esto y no han procedido”, señaló Alfaro.

El exárbitro Marvin Amores Calvo preside la Asociación Deportiva Central de Árbitros Titulados de Fútbol (Ascatf). (Cortesía)

Presiones externas

Estas acusaciones forman parte del proceso administrativo presentado ante la Comisión contra el Acoso Sexual de la Federación por un supuesto acoso sexual y laboral por parte de la instructora arbitral de primera división de apellidos Miranda Villalobos.

Cinco de las nueve árbitras involucradas en la denuncia pertenecen a la asociación que preside Marvin Amores Calvo. El exsilbatero participará de una audiencia el próximo lunes 23 de mayo, en la que explicará los hechos en los que se han visto envueltas sus asociadas durante el período que se presentó el problema en los nombramientos.

A raíz de esto, Amores aseguró que ha recibido llamadas y mensajes de terceros, mediante números anónimos, instándole a no asistir a declarar. Sin embargo, manifestó que estas presiones externas para evitar que participe como testigo en el caso “no le dan miedo”.

“Compran un chip (tarjeta SIM) y me contactan y lo desechan. Me dijeron que para qué iba a declarar, que no valía la pena, que qué iba a ganar yo con ir. Por respeto a todos, yo voy a ir. A mí no me da miedo, si es de ir a la cárcel por decir la verdad, yo voy y sé que las chiquillas me van a apoyar”, apuntó Amores.

Recientemente, el grupo de árbitras presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra una resolución de esta Comisión, por supuestos errores en los procesos de notificación de las resoluciones, así como la cancelación de audiencias “de forma arbitraria”, sin informar con antelación a las afectadas.

La Fedefútbol aseguró el jueves que no ha sido no han sido notificado por la Sala y que está anuente a cooperar con lo que el máximo órgano constitucional les solicite. Además, el ente federativo manifestó que han “actuado con diligencia en este proceso desde el primer momento”.