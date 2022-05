Presidente de Jicaral explota y da a conocer las ‘fuerzas oscuras’ del fútbol costarricense

Roy Barrantes es el presidente de Jicaral y aseguró que espera en un año o dos estar de regreso en la máxima categoría.

Roy Barrantes es la cara de Jicaral; el empresario que puso al equipo en la Primera División y además el que le ha dado fortaleza a la institución, por lo que ha sido uno de los que más ha sentido el reciente descenso a la segunda división.

Ya más en frío, el presidente del Huracán de la Península habló con La Nación sobre la caída de su plantel, pero además las declaraciones que dio el día que perdieron la categoría, donde aseguró que ‘fuerzas oscuras’ jugaron en contra.

Barrantes no se anduvo con rodeos y aseguró que el partido entre Guadalupe y la ADG, de la última fecha, fue como un juego de ‘monito’ en media cancha. También enfatizó en ciertas prácticas que siente son nocivas para el fútbol nacional.

Usted el día que Jicaral desciende dijo que muchas fuerzas oscuras jugaron en contra. ¿A qué se refería?

Tuvimos muchos inconvenientes al contratar a varios jugadores, porque ya teníamos arreglos y de un pronto a otro nos llamaban y nos decían que a Jicaral no irían. Por ejemplo, teníamos todo para traer a un técnico nacional y cuando llegamos a cerrar la negociación el representante lo frenó y se cayó la negociación. Entonces sabemos muy bien que hay fuerzas, hay personas en el fútbol que manejan muchos intereses y gente que no nos querían en Primera.

Por ejemplo, hay un grupo adverso a nosotros y ellos dicen: ‘si le facilitan jugadores a Jicaral yo no negocio con futbolistas suyos’.

¿Un agente de jugadores o dirigentes no querían a Jicaral?

Representantes y dirigentes.

Si usted me pregunta a mí, creo que Jicaral ha hecho cosas buenas por el fútbol tico... Por ejemplo, el centro de alto rendimiento. ¿Por qué no lo quieren en Primera División?

El único equipo con Centro de Alto Rendimiento propio es Jicaral. Yo estoy en el fútbol para enaltecer y no para beneficiarme.

¿Pero cuál es la razón de que no lo quieran?

Por diferentes circunstancias, desde circunstancias políticas hasta de ubicación, porque a la gente no le gusta venir a jugar acá. Muchas veces el club no es el más agraciado para mucha gente que maneja el fútbol de Costa Rica.

Mucho se ha relacionado a Kurt Morsink con Guanacasteca, su rival por el descenso. ¿Cómo vería que un agente controle un equipo?

No puedo hacer la acusación porque no lo he visto, no me consta, pero son rumores y como dice el dicho “cuando el río suena piedras trae”. Yo no lo puedo probar, pero para nadie es un secreto que nosotros tenemos rivales directos como Grecia, ADG, Pérez Zeledón... Ellos tienen padrinos y nosotros no.

Jorge Caamaño, periodista y quien fue gerente general de la ADG, dejó entrever en un programa televisivo que Kurt Morsink controlaba Guanacasteca.

Es parte de lo que se dio. Que quede claro que yo no lo he dicho, pero si alguien que estuvo ahí lo dice es por algo. Él llevó a Brandon Aguilera ahí que era de Alajuelense, además para nadie es un secreto que muchos de los jugadores son representados por él.

¿Siente que el torneo tuvo anomalías?

Sí, por supuesto. Desgraciadamente aún no se ha visto quienes son los que llamaron a los árbitros, pero a mí me gustaría que se haga público ese tipo de cosas para limpiar el fútbol de Costa Rica. Muchas cosas pasan, pero no se están diciendo.

¿Usted vio el partido de Guadalupe y la ADG? Si es así, qué pensó de ese juego...

No lo vi, pero sí envié a una persona a que viera el juego y lo único que me dijo es que ese partido fue un ‘monito’ en media cancha, se pasaron la pelota de un lado a otro. No hubo un remate a marco, en realidad se hizo lo que ellos querían hacer en Guadalupe.

Guadalupe en su momento tuvo un convenio con Herediano, al igual que la ADG...

Le voy a hacer la pregunta a usted... ¿Quién ha dicho que eso ya no es así?

¿Usted lo que dice es que nadie sabe si ese convenio todavía existe?

Correcto.

¿Ha pensado en lo que implica que ambos tengan el apadrinamiento de Herediano, supuestamente, y les tocara jugar entre ellos para definir el descendido entre uno de los dos y Jicaral?

Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.

Lo que usted dice es fuerte. ¿Piensa tomar alguna acción legal?

Desgraciadamente no puedo hacer nada, porque no tengo pruebas, pero a viva voz y los que estuvieron ahí vieron que ellos no jugaron. Nosotros hicimos el esfuerzo para hacer los puntos y los goles necesarios; de hecho, al minuto 75 los jugadores nuestros preguntaron cómo iba Guadalupe y cuando se dieron cuenta que iba 0 a 0 el equipo se cayó.

¿Algún jugador que a usted le interesaba le dijo: don Roy no voy a firmar con usted porque me representa Kurt Morsink y él no me lo permite?

No, no, pero sí pasaron cosas raras. Por ejemplo, nosotros quisimos a Barlon (Sequeira), pero prefirió otra opción por la mitad del salario que nosotros le ofrecimos.

El fútbol de Costa Rica está manejado por pocas personas, por ejemplo, hay alguien que tiene el 40% de jugadores de este país y él decide dónde ponerlos.

¿Es un agente?

No sé.

¿Pero usted sabe quién es?

Claro, pero de momento es mejor reservarse estos detalles.

Vea yo le voy a contar, yo hice una negociación con un jugador para que viniera, él pidió la libertad en su equipo porque no jugaba, pero cuando se dieron cuenta que era para venir a Jicaral, entonces le renovaron, le subieron el salario y lo mandaron a otro club a préstamo.

¿Eso era porque Jicaral era rival directo del dueño de la ficha o de un aliado de él?

Porque yo era rival de un aliado.

¿No cree que estos hechos deberían de cambiarse?

Sí, pero desde hace cuánto pasa esto y nadie ha hecho nada?

¿Pero se han denunciado?

Probablemente no. Lo que pasa es que si uno tuviera las pruebas para poder denunciar pues que lo haga, el que tenga las pruebas que las ponga, pero si no hay prueba no se puede hacer nada.

¿Lo decepciona el fútbol?

Digamos que no estoy desilusionado, pero entre más me meto en el fútbol menos me gusta. Lo que pasa es que tengo proyectos de desarrollo social, hay integralidad en el proyecto futbolístico.

¿Ni siquiera piensa recurrir a la Fedefútbol o Unafut? ¿Estos entes también son controlados por estas personas?

No tengo respuesta para esto.

La Nación consultó a la dirigencia de Guadalupe, Herediano y Guanacasteca sobre lo dicho en la entrevista.

Robert Garbanzo, gerente general de Guadalupe, aseguró sobre lo denunciado por Roy Barrantes de que el juego entre ADG y Guadalupe fue un ‘monito’, lo siguiente: “La verdad me causa una impresión bien fea lo que está diciendo, está haciendo aseveraciones que nunca había vivido en el tiempo que he estado en el fútbol. Lo que no entiendo es cómo lo dijo porque el partido no fue transmitido ni siquiera, nosotros hicimos en el momento todo para poder competir, pusimos el mejor equipo que teníamos, pudimos poner hombres sin participación, pero pusimos el mejor once”.

Garbanzo también aclaró que desde que existe Guadalupe F.C., ellos no tienen ningún tipo de convenio con Herediano.

Por su parte en Herediano aseguraron que ellos no tienen algún tipo de convenio ni con Guadalupe, la ADG y ningún otro plantel de la Primera División.

“No podemos responder por afirmaciones de terceros, pero debemos ser enfáticos en que no tenemos, ni tuvimos ningún tipo de ‘apadrinamiento’ con ningún club, ni antes, durante o final de la etapa regular del Torneo Liga Promerica, por lo que dichas declaraciones, no deben ser vinculadas con nuestra institución”.