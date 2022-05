Guadalupe F.C. responde a denuncia de ‘juego monito’ de presidente de Jicaral

Guadalupe y la ADG chocaron en el último juego de la fase regular, si los pamperos perdían y Jicaral le ganaba por dos goles a Cartaginés los guanacastecos caerían a la Liga de Ascenso. (Rafael Pacheco Granados)

Después de que el presidente de Jicaral, Roy Barrantes, diera a conocer que tuvo un personero en el juego entre Guadalupe y la Asociación Deportiva Guanacasteca de la última fecha de la fase regular y que le informaron que el partido fue un juego de ‘monito’ en media cancha, en Guadalupe respondieron al respecto.

Robert Garbanzo, gerente general de los guadalupanos, se mostró sorprendido por lo dicho por Barrantes, además de que fue enfático en que su escuadra colocó los mejores jugadores que tenían para competir y buscaron el resultado a favor ante Guanacasteca.

“La verdad me causa una impresión bien fea lo que está diciendo, está haciendo aseveraciones que nunca había vivido en el tiempo del fútbol. Lo que no entiendo es como lo dijo porque el partido no fue transmitido ni siquiera, nosotros hicimos en el momento todo para poder competir, pusimos el mejor equipo que teníamos, pudimos poner hombres sin participación, pero pusimos el mejor once”, dijo Garbanzo.

El jerarca detalló que de igual forma si ellos hubieran ganado Jicaral desciende, porque el Huracán de la Península necesitaba ganar su partido por una diferencia de gol de dos dianas y que los guadalupanos vencieran a los pamperos.

“Si nosotros hubiéramos ganado igual hubieran descendido, creo que se hubieran preocupado más por su equipo”, añadió.

Otro de los temas que el gerente explicó es que él puede garantizar que no existe ningún tipo de ‘apadrinamiento’ por parte del Herediano con ellos.

“No hay ninguna relación contractual ni de asesoría, si tuviera un equipo de Primera asesorándome me sentiría inútil, hay una relación de amistad con Saprissa, Alajuelense, con Herediano, siempre es el morbo de decir con Herediano porque cuando éramos Belén hubo una relación de prestar jugadores, pero eso ya no es así”, manifestó.

“Estaba conversando con un amigo y yo lo decía que el único jugador prestado de Herediano es Fabrizio Ramírez, pero fue porque nosotros les dimos a Brandon Bonilla, en algún momento con Belén hubo una relación de jugadores que ellos nos prestaban, pero desde que existe Guadalupe no hay ninguna relación de esas con ningún equipo. Nosotros tratamos de aprovechar jugadores prestados que nos sirvan de cualquier equipo”, finalizó.