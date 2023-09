Mariano Torres ya tiene fecha para su regreso con Saprissa

La ansiedad crece entre los fanáticos de Saprissa, y la pregunta se repite una y otra vez, pero al fin hay una respuesta sobre la fecha en la que Mariano Torres estará de vuelta.

Mariano Torres está muy pendiente de lo que hacen sus compañeros en Saprissa. Pese a no estar habilitado para jugar, sigue de cerca los partidos. (Rafael Pacheco Granados)

El argentino lleva dos meses fuera, de hecho, aún no ha podido debutar en el Torneo de Apertura 2023, en el Torneo de Copa, y mucho menos en la Copa Centroamericana. Sin embargo, si su evolución física continúa por buen camino, regresará el próximo 1 de octubre.

Torres ya ha recibido el alta médica y desde hace semana y media se ha reincorporado a las prácticas, después de la lesión en el tobillo que sufrió en la Supercopa ante Herediano (18 de julio). Sin embargo, aún no está al 100% en cuanto a su forma y ritmo de juego.

Por ahora, todavía siente dolor y su articulación se está acostumbrando al contacto con la pelota y al ritmo habitual de los entrenamientos con balón. Hay que recordar que su dolencia fue bastante seria, casi se fractura, explicó José Sánchez, el preparador físico del club, en Radio Columbia.

“En la primera semana realizó solo la mitad del trabajo con el grupo, porque debemos llevarlo paso a paso. A medida que su dolor disminuya, le daremos el alta física. Observaremos cómo asimila la carga, para que pueda ser considerado nuevamente en la fecha 13, contra Guanacasteca (1 de octubre). Si todo va bien, estimo que para esa fecha ya podrá sumar minutos”.

El regreso del capitán del Monstruo no será inmediatamente a la titular, aunque pretenden activarlo para el enfrentamiento contra la ADG, dosificarán sus minutos.

El técnico Vladimir Quesada reconoció la importancia de un jugador del calibre de Torres, y más aún en un momento en el que siguen fuera David Guzmán, Youstin Salas, Jefferson Brenes, Michaell Chirino, Jefferson Brenes y Ricardo Blanco. Aún así, serán pacientes con su referente.

“Estamos muy contentos con la evolución de Mariano. No obstante, no vamos a apresurar ningún proceso. Gracias a Dios, los que están sanos respaldan a los que aún no están listos. Al igual que esperamos el regreso de Mariano, también lo hacemos con Ryan, David, Jefferson, Chirino y Ricardo Blanco.

Saprissa se las ha ingeniado sin Mariano Torres, y después de la primera vuelta de la fase regular es segundo, solo un punto por detrás de Alajuelense (26 unidades contra 25).

Si Torres cumple con los plazos, también estará habilitado para el partido de vuelta de la Copa Centroamericana contra el Real Estelí de Nicaragua (4 de octubre en la Cueva). El partido de ida se disputará el 27 de septiembre.