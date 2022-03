Marco Vásquez culpa a Fernando Ocampo por fracasos deportivos de Alajuelense

Alajuelense tiene 10 torneos disputados bajo la administración de Fernando Ocampo Sánchez y solo suma un campeonato nacional y uno de Liga Concacaf. El Clausura 2022 es el número 11 y, a un partido de iniciar la segunda ronda de la fase regular, el equipo vive entre amores y odios con la afición.

Muchos no le creen a pesar de ser líderes. La pesadilla vivida en el Clausura 2021, cuando terminó las dos vueltas como líder e invicto y se quedó en semifinales ante una paupérrima versión de Saprissa, no los deja confiar en lo que hoy se ve. Algo muy similar pasó en el pasado diciembre, y en el actual no logró ganarle a la ‘S’ y al Herediano.

El exdirigente de Alajuelense y miembro del grupo ‘Volvamos a ser grandes’, Marco Vásquez, criticó en entrevista con La Nación las decisiones tomadas por la Junta Directiva del club, encabezada por Fernando Ocampo, en relación con las gestiones deportivas de los manudos.

Sobre las declaraciones de Ocampo, en las que ha dicho abiertamente que las decisiones a nivel deportivo las maneja exclusivamente Agustín Lleida, el exdirectivo consideró que es “normal que pase al no tener un ente fiscalizador” y añadió de que en la parte jerárquica del equipo “la única persona que conoce de fútbol es el gerente deportivo (Agustín Lleida)”.

“Agustín tiene amplia experiencia en la parte administrativa y obviamente en la parte deportiva. Cuando se tiene una figura como la de él, que es el que sabe, donde no existen otras personas con las que pueda discutir, como una comisión técnica, es muy común que esto pase. Esto no es culpa de Agustín Lleida, esto es culpa de la Junta Directiva”, afirmó Vásquez.

El exdirigente mencionó que tener personas que estén participando activamente de una comisión técnica, que trabaje en conjunto con la gerencia deportiva, permite que las decisiones se tomen a nivel de grupal. Vásquez fustigó la decisión tomada por la Junta Directiva con la llegada de Benito Floro, cuando, a su parecer, sacaron ”todo el fútbol” de la Liga.

“Figuras como Luis Roberto Sibaja, “Lalo” Chavarría, Quique Vásquez, es decir, gente de riñón de la Liga, gente de fútbol del club, no pudieron participar en las decisiones”, afirmó el exjerarca. “Se nombró a Benito Floro como director técnico, pero al mismo tiempo como gerente deportivo, una persona que no conocía el medio, que no tenía experiencia en el fútbol de Concacaf”, agregó.

Al consultarle sobre cómo hacer una balanza a la hora de la toma de decisiones a nivel deportivo, Vásquez señaló que una comisión técnica funciona, siempre y cuando cuente con el apoyo de la Junta Directiva del club y se establezcan los alcances de la misma en términos de responsabilidad y decisiones que puedan tomar.

“La responsabilidad de darle a una comisión técnica el empoderamiento necesario para poder sentarse a conversar y tomar decisiones en grupo debe ser fundamental para que la gerencia deportiva también entienda que hay un órgano fiscalizador, al que tiene que dar cuentas”, expresó el exdirectivo.

El exdirectivo Marco Vásquez criticó fuertemente la gestión deportiva de Liga Deportiva Alajuelense en entrevista con La Nación. (FRANCISCO BARRANTES DE GNN)

No obstante, Vásquez rescató el trabajo realizado por Lleida y dijo que el español ha realizado todo lo que se necesita para lograr campeonatos, pero está “solo” al no tener “gente de fútbol” cerca de él. El exdirectivo comentó de que en un club siempre funciona el trabajo en equipo, principalmente cuando se unen esfuerzos para seguir un objetivo claro.

Fiscalía del club

El movimiento “Volvamos a ser grandes”, conformado por varios exdirigentes rojinegros, realizó una petición formal para que se repita la Asamblea del 17 de julio de 2021, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, porque consideran que se presentaron irregularidades en el proceso.

Vásquez criticó el papel que ha tenido la fiscalía del club y mencionó que lejos de ser el representante de la Asamblea, el departamento se ha convertido en defensor de la Junta Directiva. Por estas disconformidades con la Asamblea realizada el año anterior, el movimiento presentó un proceso de fiscalización ante el Registro Público, ya que la Liga es una asociación regida por la Constitución Política y por el sentido democrático

“Yo voy a esperar a que salgan los resultados de esta consulta que hemos hecho al Registro de la fiscalización para formar un criterio más amplio. Lo que sí he visto es que Manrique Lara ha salido a dar declaraciones, eso me llama la atención porque normalmente el fiscal no debe de encargarse de eso”, aseguró Vásquez.

El exdirigente manudo recalcó que el movimiento “Volvamos a ser grandes”, conformado por varios exdirigentes rojinegros, ya tiene tiene varios años de existir, aunque él se acercó hace poco tiempo tras recibir una invitación de uno de los miembros. “Con los últimos acontecimientos nos hemos ido sentando para conversar y para entender un poco el escenario. Con el único interés que tenemos todos, que es lograr lo mejor para la institución.

Sin embargo, ha tomado más fuerza en los últimos días con las solicitudes para que se realice un proceso de fiscalización en el club. De acuerdo con el exdirectivo Francisco Llobet, el grupo comenzó con doce personas, pero que se ha extendido y que ya tienen más de 100 firmas.