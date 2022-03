Exdirigentes de Alajuelense forman grupo ‘Volvamos a ser grandes’ y pretenden que Asamblea se repita

Francisco Llobet, José Cabezas y Jorge Hidalgo afirman sentirse muy preocupados por Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

La Asamblea del 17 de julio de 2021 que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones hoy es el punto de la discordia dentro de la arena política en Alajuelense.

Aquel día, ‘La Nación’ recapituló que debido a las restricciones por la pandemia, no se pudo efectuar la asamblea en noviembre de 2019 y que de acuerdo con un decreto por la emergencia sanitaria, las juntas directivas de las asociaciones se habían prorrogado de manera automática.

Con eso, el presidente, el secretario, el prosecretario, el vocal I, el vocal II y el fiscal continuaban nombrados en sus cargos. Sin embargo, como se acordó que en julio se iba a efectuar la Asamblea Extraordinaria para decidir si se continuaba con el proyecto del nuevo estadio y para aprobar la reforma a los estatutos, la dirigencia optó por la elección también.

De modo que antes de que se aprobara continuar con el nuevo estadio y avalar la reforma a los estatutos, hubo una Asamblea Ordinaria, a pesar del poco tiempo que había autorizado el Ministerio de Salud para permitir esa reunión de tantas personas.

“Durante la Asamblea ya yo estaba fuera de la Junta Directiva y a mí no se me consultó absolutamente nada de la elección. Se me dijo que me encargara de la reforma de estatutos. Yo incluso no fui a la asamblea ordinaria, fui a la extraordinaria”, recordó el exdirectivo José Cabezas en su oficina, junto a Francisco Llobet y Jorge Hidalgo.

Mencionó que con el paso del tiempo se percató de que la Junta Directiva no había presentado esa elección ante el Registro Público, “alegando que estaban esperando que se inscribieran los estatutos, pero me los firmó Fernando Ocampo el 7 de octubre”.

“Los presento al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) que dura 30 días y los sacamos en un mes. Me los dan el 12 de noviembre e inmediatamente los presento al Registro Público. Le pregunté a Manrique Lara que por qué no estaba inscrita la asamblea y me dijo que tenían la fe de que estuvieran inscritos para hacer los cambios de Junta Directiva y eso es absurdo”, citó Cabezas.

Cuenta que a raíz de eso se puso a revisar la convocatoria de la Asamblea y la considera ilegal, pues señala que el artículo 7 del reglamento de asociaciones inciso B dice que corresponde a la asamblea ordinaria conocer, aprobar o improbar los informes anuales del órgano directivo, presidencia, fiscalía y tesorería y el artículo 20 de los estatutos de la Liga dice que en la asamblea ordinaria tiene que darse ese nombramiento.

“En la convocatoria están violando la ley nacional y los mismos estatutos de la Liga, porque para la asamblea ordinaria no están convocando para conocer esos informes. Ellos me responden que no era necesario, porque en la Asamblea que no se llevó a cabo por la pandemia en noviembre de 2020, habían mandado los tres informes, pero es que son ocho meses de antelación y perdió vigencia”.

Así que junto a otros exdirigentes optó por solicitar presentar un proceso de fiscalización ante el Registro Público, porque insiste en que esos informes se presentan para que se discutan, ya que la Liga es una asociación regida por la Constitución Política y por el sentido democrático.

“El otro aspecto que se viola y que es muy grave es que en todas las convocatorias la asociación tiene el deber de invitar a los asociados que quieran a participar en papeleta, indicarle que habrá un órgano electoral que regirá, las reglas del juego. Eso se dice y en la convocatoria no se invita a los asociados que quieran”, citó.

Contó que este grupo de exdirigentes se llama ‘Volvamos a ser grandes’ y afirma que la pretensión no es destituir a nadie.

“Lo que le estamos diciendo al Registro es que por favor anule esa asamblea para que tengamos que ir a una nueva asamblea y a lo mejor, si Fernando quiere lanzarse y la misma papeleta, a lo mejor quede elegido. A lo mejor nosotros queremos presentarnos, a lo mejor no. Lo que queremos es que se haga una nueva asamblea”, aseguró Cabezas.

Dijo que ese grupo comenzó con doce personas, pero que se ha extendido y que ya tienen más de 100 firmas. Entre quienes lo conforman mencionó que ahí se encuentran: “Jorge Hidalgo, Jorge Bermúdez, William Cordero, Eugenio Porras, Luis Diego Corella, Francisco Llobet y la colaboración de Luis Marín que nos ha explicado cosas que nos para el pelo, nos cuenta que en lo poco que estuvo no tuvo una sola comparecencia en la junta directiva”.

Destacó que todos están muy preocupados por la situación de la Liga.

“Son diez torneos con once técnicos, once torneos con este, con solo un campeonato. Estamos preocupados porque en la historia de la Liga nunca ha habido un presidente que haya perdido nueve torneos y se haya quedado. No podemos seguir cambiando técnico cada torneo, ni quedándonos con uno malo”.

Y agregó: “Tenemos una diferencia con la Junta Directiva y queremos ir a la asamblea por eso, que se presentó un informe financiero y más o menos parece que está equilibrado al presupuesto, pero queremos saber de qué manera se equilibró, cuando hay más de $1 millón en gastos y ese gasto superaba el presupuesto, que debió ir a Asamblea para que lo autorizara”.

En cuanto a las finanzas, Cabezas señala que Alajuelense ha tenido ingresos por la venta adelantada de derechos de transmisión, por el paso a FUTV y por la facilidad de venta de productos.

“Ese ingreso extraordinario no lo tuvo Raúl Pinto, no lo tuvo Jorge Hidalgo, no lo tuvo Rafael Alfaro, Rafael Solís y con esos ingresos extraordinarios lo menos que se puede tener son finanzas sanas. No se trata de ninguna maniobra extraordinaria financiera”.

Su criterio es que en la Liga tiene que haber un equilibrio, pues está de acuerdo con finanzas sanas, producción de jugadores de ligas menores, sin dejar de lado los títulos.

“La Liga tiene que ser un equipo exitoso y ya no lo fue y yo tengo mi duda, Dios permita de que ganemos este campeonato. Dicen que somos unos resentidos y es cierto, somos resentidos por tantos campeonatos sin títulos y que no hemos podido establecer un cuerpo técnico más o menos serio y formal y robusto, somos resentidos por eso”.

Sobre la fiscalización presentada, Cabezas señala que el Registro le dio curso y que se señalaron unos pequeños defectos, como que le faltaron unos timbres por pagar y una prevención en cuanto a que no autenticó unas firmas.

“De las 96 firmas hay unas sin autenticar y obvio, porque yo voy a autenticar las que me constan. Serán unas 125 personas firmando la fiscalización, vea la cantidad de socios que estamos interesados en que las cosas se arreglen”.

Además, el Registro le indicó que en una fiscalización se exige agotar la vía administrativa.

“Yo estaba apurado por presentarla. Yo le mandé a Fernando Ocampo un correo en diciembre donde le expuse los vicios y él me llamó para contestarme. El Registro me dice que vuelva a agotar la vía administrativa, con una nota que deje en el estadio y me la sellen”.

También citó: “Tenemos la posibilidad con los estatutos que rigen, de que con 25 firmas podemos convocar a una asamblea y esperamos que ellos reaccionen, pero tenemos la posibilidad. Si tenemos 125 firmas para anular la elección, estoy seguro de que conseguimos 25 de sobra más para que se convoque a una asamblea”.

Jorge Hidalgo considera que lo que ellos exponen como errores para convocar a la asamblea hay una doble responsabilidad, porque en la directiva hay hasta abogados y cree que lo lógico es que se verifiquen los procedimientos.

“Las cosas que tienen que hacerse tal cual como deben hacerse, pero para mi gusto, la mayor responsabilidad es del fiscal, que es nombrado precisamente de acuerdo con los estatutos para ser el representante de los asociados y debe fiscalizar dentro de todas las cosas el buen uso de los dineros, así como la legalidad de los actos formales que tiene que hacer la institución”, apuntó Hidalgo.

El expresidente rojinegro asegura que más que perder campeonatos, que la inversión hecha, el problema que él ve es que la Liga fue perdiendo democratización y libertad internamente en el seno de Junta Directiva, “porque algunos se enteraban de contrataciones y cosas por la prensa”.

Pero de nuevo, se refirió al fiscal: “Se convirtió en un vocero de la junta directiva y dejó de lado las funciones que le establecen los estatutos, contralor de legalidad de los asociados y que todavía está a tiempo, debe cambiar inmediatamente eso, que lo presentado al Registro no es que atacaremos lo que diga. Puede pasar un año y en ese año tiene que hacer funciones de fiscalía. Si no mejor, que se vaya, chao”.

En tanto que Francisco Llobet afirmó que su posición es que hay que hacer las cosas bien, como la Liga las ha hecho durante toda su historia.

“Yo quiero que se hagan las cosas como se tienen que hacer, que se convoque, que se corrija, no es que se vaya la junta directiva, es que se convoque la asamblea como tiene que ser y en ese momento se escogerá la gente que tenga que seguir. Lo que yo quiero como liguista es que se hagan las cosas bien”, citó Llobet.

El fiscal de Alajuelense, Manrique Lara solamente indicó: “La institución respetuosa del derecho y la legalidad respetará el debido proceso y la decisión y la resolución que sobre ello dicte el Registro de Asociaciones”.