Marco Ureña sobrevive a una prueba con más desgracias que partidos

El fichaje de Marco Ureña con el Cartaginés fue uno de esos que sacudió el mercado. El mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 regresó a Costa Rica en julio del 2022 y se esperaba que formara una dupla imponente con Marcel Hernández. Sin embargo, Ureña se topó con una realidad impensada.

Cuesta creerlo, pero Marco apenas ha disputado 15 de los 27 partidos que registra el Cartaginés desde agosto del 2022 (torneo local y Liga Concacaf); es decir el 55% de los juegos. Más sorprendente aún es que únicamente en siete ha sido titular y tiene solo 775 minutos de 2430 posibles. No extraña que el 45% lo haya pasando luchando contra la adversidad.

¿Qué ha pasado con un atacante del que siempre se espera mucho por su calidad y que firmó hasta el 2025 con los brumosos?

Las lesiones no le dan tregua. El delantero no se ha visto mal cuando está en cancha y aunque solo registra una anotación, dio pinceladas del nivel que se le conoce. No obstante, cada vez que toma ritmo, llega alguna dolencia que se lo corta.

Marco Ureña disputó siete partidos con Cartaginés en el Torneo de Clausura 2023 y suma un gol. (Rafael Pacheco Granados)

En el Apertura 2022 apenas pudo estar en ocho compromisos. Y es que es una realidad que llegó desfasado con respecto al resto de sus compañeros y sin hacer la pretemporada con ellos. Se bajó del avión el 29 de julio, tras su aventura en Australia, y ya el 6 de agosto debutó con los blanquiazules.

Sus deseos por aportar con su nueva camiseta le duraron poco y el 4 de setiembre del 2022 fue su último juego del certamen anterior. Una lesión lo sacó del resto del campeonato y si bien regresó en el Torneo de Copa, se volvió a resentir.

Más obstáculos

Para el Clausura 2023 estuvo listo desde la fecha uno, esta vez sí con pretemporada y tiempo para adaptarse. En las primeras siete jornadas participó (tres veces estelar) pero para su mala fortuna, luego de medirse ante Saprissa de nuevo cayó y no está disponible.

Es más, Ureña apenas si ha compartido cancha con Marcel Hernández como titulares y es que únicamente dos veces lograron encontrarse en la estelar.

Si bien, Marco comentó el pasado 26 de febrero que le quedaban 10 días como máximo para volver, el técnico Paulo César Wanchope reveló el sábado anterior que “le quedan como tres semanas más, porque tiene un desgarro también”.

El consuelo para el oriundo de Palmichal de Acosta es que al menos no quedó fuera de toda la temporada, una posibilidad que se llegó a manejar.

“El tendón está sano, así que lo que ocupo es que baje la inflamación y que se pase este síntoma de bursitis... Como estaba inflamada la zona, no permitía ver bien el ultrasonido, pero luego tuvimos un segundo diagnóstico y me dejó tranquilo saber que serán días y no meses, como se tenía pensando. Estuve asustado, porque podía ser una lesión grave, pero no fue eso”, explicó hace dos semanas.

El atacante se toma con calma lo que ocurre y lejos de creer en la mala suerte, se enfoca en volver y aportarle al equipo que le abrió las puertas y le dio la confianza.

“A mi edad uno entiende más, porque cuando le pasan las cosas joven, tal vez uno solo quiere recuperarse ya y así. Estuve preocupado por si era una lesión en el tendón de Aquiles, pero gracias a Dios no fue así y me puso feliz y con más ganas de volver. Pude estar fuera todo el torneo, pero me hace feliz saber que voy a poder estar disponible para el cuerpo técnico pronto”, añadió.