Marco Ureña dejó un año de contrato en Australia y confiesa estar apasionado por Cartaginés

Los hijos del atacante, Emiliano y Mariano, dejaron ver su felicidad por el regreso a Costa Rica y el reencuentro con gente querida en el Juan Santanaría. El atacante (de gorra) igual se expresa ilusionado.

Disputó 52 partidos con el Central Coast Mariners de Australia, 43 de ellos como estelar, y sumó 13 anotaciones entre el 2021 y mediados del 2022 con un club en el que era figura; es más, aún le restaba un año de contrato, pero Marco Ureña decidió volver a Costa Rica y la culpa la tuvo el Cartaginés, al presentarle un proyecto que lo sedujo.

Leonardo Vargas Masís, gerente e hijo del presidente brumoso, fue quien estuvo en contacto con Ureña desde el 27 de mayo, cuando los blanquiazules aún no hacían historia con el campeonato que acabó con 81 años de espera. Al inicio la conversación se centró en saludos meramente y en conocer cómo se encontraba el atacante, pero el contacto estaba hecho y de a poco Vargas se fue acercando más y más al mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta que días después del título de los centenarios lo convenció de regresar.

Marco no esconde que el título del conjunto de la Vieja Metrópoli le movió el piso y el plan que tienen los dirigentes con el equipo lo hicieron dar el sí definitivo. Incluso, este viernes, a su llegada a suelo tico, afirmó sentirse apasionado y deseoso por empezar en un club con el que firmó hasta el 2025.

“Me quedaba un año de contrato y no miento, estaba muy contento allá en Australia por las dos temporadas inolvidables que tuve con mi club, porque fueron solo éxitos por allá. Leo (gerente del Cartaginés) fue quien me contactó, me saludó y me preguntó por mi situación el 27 de mayo. Una vez que quedaron campeones empezó el interés y se dio la conversación ya más formal”, contó el delantero a Teletica Deportes.

Además, añadió: “Ahora tengo este nuevo reto en frente, que es el Cartaginés y estoy muy contento e ilusionado, realmente me apasiona este proyecto nuevo y quiero ser parte de esto. Estoy ansioso por llegar a conocer a todos y ponerme a las órdenes de Géiner Segura”.

Ureña tuvo días muy agitados antes de salir de Australia, ya que por su mente no pasaba devolverse aún de su aventura en un país que lo enamoró. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos se alineó todo y tuvo que correr para trasladar su vida y la de su familia de nuevo a Costa Rica.

El próximo lunes se incorporará a los entrenamientos del Cartaginés. La dirigencia y el propio jugador adelantaron trabajo y pretenden presentar todo el papeleo ante Unafut de inmediato, para que quede habilitado y pueda debutar ante Saprissa, el próximo 7 de agosto.

“Hemos tenido una semana de bastantes carreras alistando todo en Australia. Han sido dos años de estar allá, disfrutando de un país maravilloso y nos traemos muy buenas memorias, amigos, recuerdos y sobre todo, muy buenas sensaciones en la parte de fútbol”, dijo el ariete a Teletica.

Marco arribó a las 5:30 a. m. con su familia y ahora aprovechará el fin de semana para ajustarse al cambio horario (16 horas de diferencia), recuperarse de un vuelo desgastante y acoplarse pronto a su nueva vida. Esta será la primera vez en la que el jugador vista otra camiseta en Costa Rica que no sea la de Alajuelense.

Con el ariete, los brumosos contarán ya con todos sus refuerzos a disposición. Darryl Parker, Brandon Bonilla, Kenneth Cerdas y Kevin Espinoza son las caras nuevas del campeón nacional. Las únicas bajas del técnico Géiner Segura para el Apertura 2022 son Arturo Campos, que terminó su préstamo y regresó a Herediano, y Paolo Jiménez, quien se retiró en la hora buena.