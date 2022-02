Marcel Hernández ya tiene fecha para cumplir el gran anhelo de reencontrarse con su familia

Marcel Hernández está a horas de cumplir uno de sus anhelos más grandes y no tiene que ver con lo deportivo o el futuro de su carrera, sino que finalmente se reencontrará con su familia y volverá a pisar territorio cubano, para pasar unos días con sus seres queridos.

[ Marcel Hernández aclara su futuro y revela lo primero que hará al tener pasaporte ]

Hernández tiene previsto viajar este martes, luego de recuperar el pasaporte que se le retuvo desde mediados del 2018. El atacante del Cartaginés quedó absuelto por el Tribunal Penal de Cartago de todos los cargos por los que se le acusó, es decir, cuatro violaciones y dos relaciones sexuales con una persona menor de edad.

El gerente brumoso, Leonardo Vargas hijo confirmó que Marcel hizo la solicitud para ausentarse de los entrenamientos y los juegos y así tener la opción de ver nuevamente a sus familiares y también hacer la renovación de su pasaporte en su país, así como otros trámites personales. El club le otorgó el espacio y tienen todo definido para perderlo el menor tiempo posible en el Torneo de Clausura 2022.

“Con lo de Marcel ya todo está planeado, es un tema que él ya tiene completamente resuelto, en cuanto a salir del país y esperamos que él vaya, haga el trámite que tiene que realizar y regrese. Ya Marcel tiene la fecha de ida y la de regreso, cuenta con toda la documentación pertinente para salir y entonces, es nada más de que salga y regrese con todos sus papeles al día”, comentó Vargas.

Marcel Hernández suma dos goles con el Cartaginés, en el Torneo de Clausura 2022, pero vio la roja ante Grecia, en la fecha seis, y no pudo estar ante Herediano y tampoco lo hará frente a Santos. (Rafael Pacheco Granados)

El dirigente añadió que: “Está previsto que salga el 22 de febrero... En realidad no es un tema del tiempo que le autorizamos o no, sino que el trámite que él tiene allá tiene una duración y debemos adaptarnos a ese plazo, que será de aproximadamente 10 días. En realidad aspiramos a que resuelva esto lo más pronto posible. Obviamente, como cualquier viaje, hay que tener una fecha de salida y una de regreso”.

Si finalmente el isleño solo está 10 días fuera de Costa Rica, como manifestó el directivo, se ausentaría únicamente de los choques ante Santos, del próximo 27 de febrero, en el que de todos modos no iba a estar por la roja que recibió ante Grecia y que también le impidió jugar ante Herediano (triunfo brumoso 1 a 0 este domingo). Así mismo, quedaría fuera del duelo frente a San Carlos, del 1 de marzo.

El “9″ arribaría a territorio nacional el próximo 4 de marzo, dos días antes de que los blanquiazules enfrenten a Guanacasteca, por la fecha 10 del Clausura 2022, en el estadio Chorotega. Si el cuerpo técnico no lo utiliza, pisaría nuevamente los terrenos de juego hasta el 13 de marzo contra Jicaral. De igual forma, el trámite administrativo que necesita efectuar Marcel en Cuba se puede atrasar, algo que los centenarios esperan que no suceda.

[ Caso Marcel Hernández podría prolongarse por nueva apelación de Fiscalía ]

“Esperamos que la situación no se alargue más, porque él nos ha dicho ciertas cosas que ha ido adelantado y lo importante es que pueda viajar, saque lo que ocupa y no se pase de esa fecha que tenemos marcada para su regreso”, finalizó Vargas.

El propio Marcel ya había adelantado que la parte futbolística quedaba en un segundo plano, ya que su prioridad era reencontrarse con familiares a los que no ve hace cinco, seis y hasta nueve años y por lo mismo, esperaba que el equipo y la afición entendieran que para él era urgente este espacio.

“Estoy contento por la devolución del pasaporte, no por irme a jugar fuera del país, sino porque ahora puedo ver a mi familia. Me privaron de ver a mi familia y no fueron solo tres años, sino que tengo cinco años de no ver a mi mamá y mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor. Esto es lo más importante para mí, el fútbol puede esperar. Voy a pedir los permisos pertinentes a la institución que me debo, para intentar viajar lo antes posible a Cuba y ver a mi familia”, detalló al ser absuelto.

Igualmente, el caso legal del isleño en el país podría alargarse, luego de que la Fiscalía Adjunta de Cartago apelará la sentencia a favor del futbolista Marcel Hernández, quien el pasado 7 de febrero quedó absuelto.