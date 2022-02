Marcel Hernández se queda sin palabras al reencontrarse con su familia

La espera terminó para Marcel Hernández, luego de casi cuatro años de no poder salir de Costa Rica por problemas legales, finalmente viajó a Cuba y este martes se reencontró con sus familiares y seres queridos.

Marcel Hernández El jugador de Cartaginés Marcel Hernández se reencontró con su familia este martes 22 de febrero del 2022. Hernández viajó a Cuba de nuevo, luego de casi cuatro años sin poder salir de Costa Rica. (Tomada del Instagram de Marcel Hernández)

Minutos antes de las 2 p. m. (1:57 p. m.) Hernández pudo darle ese abrazo y ese beso que tanto anhelaba a su padre y su madre. El propio jugador posteó una imagen en su Instagram con sus papás y colocó un mensaje que resume todo: “¡Que felicidad! ¡No hay palabras!”.

Marcel recibió la autorización de Cartaginés para ausentarse por 10 días y este mismo martes por la mañana se trasladó a su país natal, en el que también realizará una serie de trámites administrativos, como la renovación de su pasaporte.

El propio jugador había señalado que necesitaba tiempo con los suyos para reponerse emocionalmente luego del extenso proceso que afrontó y del cual quedó absuelto por el Tribunal Penal de Cartago de todos los cargos por los que se le acusó: cuatro violaciones y dos relaciones sexuales con una persona menor de edad. El delantero no podía salir de territorio tico desde mediados del 2018.

“Estoy contento por la devolución del pasaporte, no por irme a jugar fuera del país, sino porque ahora puedo ver a mi familia. Me privaron de ver a mi familia y no fueron solo tres años, sino que tengo cinco años de no ver a mi mamá y mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor. Esto es lo más importante para mí, el fútbol puede esperar. Voy a pedir los permisos pertinentes a la institución que me debo, para intentar viajar lo antes posible a Cuba y ver a mi familia”, detalló al quedar libre el pasado 7 de febrero.

El isleño aprovechará este tipo para comer la comida que tanto extrañaba, recuperar un poco del tiempo perdido con las personas más cercanas a él y recorrer los espacios de la Isla que por mucho tiempo no pudo.

Mientras esto ocurre, los brumosos aguardarán con paciencia por él. En el club han reiterado que lo más importante es la parte humana y por ende no dudaron en darle la autorización a su jugador.

“Está previsto que salga el 22 de febrero... En realidad no es un tema del tiempo que le autorizamos o no, sino que el trámite que él tiene allá tiene una duración y debemos adaptarnos a ese plazo, que será de aproximadamente 10 días. En realidad aspiramos a que resuelva esto lo más pronto posible. Obviamente, como cualquier viaje, hay que tener una fecha de salida y una de regreso”, dijo el gerente Leonardo Vargas.

Si finalmente el ariete solo está 10 días fuera de Costa Rica, como manifestó el directivo, se ausentaría únicamente de los choques ante Santos, del próximo 27 de febrero, en el que de todos modos no iba a estar por la roja que recibió ante Grecia y que también le impidió jugar ante Herediano (triunfo brumoso 1 a 0 este domingo). Así mismo, quedaría fuera del duelo frente a San Carlos, del 1 de marzo.

Si todos los trámites administrativos que ocupa hacer Hernández no se retrasan, volverá a suelo tico el próximo 4 de marzo, dos días antes de que los blanquiazules enfrenten a Guanacasteca, por la fecha 10 del Clausura 2022, en el estadio Chorotega.