Marcel Hernández recibió otra buena noticia desde Cuba

Hace tan solo tres semanas Marcel Hernández vivió un momento único, al reencontrarse con su familia en Cuba, tras más de cinco años de no ver a sus familiares, y este miércoles recibió otra buena noticia de su país natal: fue convocado a la Selección para los juegos amistosos ante Guatemala y Belice los días 24 y 26 de marzo, respectivamente.

Hernández no participa en un juego de su país desde el 2012, en la eliminatoria rumbo el Mundial de Brasil 2014. Más allá de su buen momento con Cartaginés y Alajuelense, no había tenido la oportunidad de integrarse al combinado de su país, por los problemas legales que afrontó.

Sin embargo, al quedar absuelto por el Tribunal Penal de Cartago de todos los cargos por los que se le acusó, cuatro violaciones y dos relaciones sexuales con una persona menor de edad, pudo ser citado nuevamente por el técnico Pablo Elier Sánchez.

Si bien, anteriormente fue considerado para participar en la última Copa Oro, su situación judicial le cerró todos los portillos y es hasta el 2022 en el que se pondrá la camiseta de los isleños una vez más. A sus 32 años, Marcel llegará como uno de los referentes de un combinado que también citó a Yosel Piedra, de San Carlos, y Luis Paradela, del Santos.

El jugador de Cartaginés Marcel Hernández se reencontró con su familia el pasado martes 22 de febrero del 2022. Hernández viajó a Cuba de nuevo, luego de casi cuatro años sin poder salir de Costa Rica. (Tomada del Instagram de Marcel Hernández)

“No solo en la delantera tenemos jugadores con calidad. Nos enfrentamos ahora a un modelo competitivo único antes de debutar en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023... Es una fortaleza poseer jugadores para escoger y como he dicho en otras ocasiones, no están descartados los no llamados ahora. Necesitamos una cantera que respalde al equipo que se viene engranando desde las eliminatorias mundialistas, con el cual esperamos tener buenos resultados en el futuro”, recalcó el timonel isleño al medio JIT Deporte Cubano.

El “9″ de los brumosos ha tenido un torneo atípico en el Clausura 2022, ya que inició con dos anotaciones y una asistencia, pero luego lo expulsaron y se perdió dos fechas por castigo y una más por su viaje a la Habana.

De igual forma, el ariete aseguró que luego de estar con su familia estaría más enfocado y se concentraría plenamente en lo deportivo, al no tener más distracciones o temas que le aflijan. Esto aunado en que su objetivo es hacer una gran campaña con los blanquiazules para fichar a mitad de año con un club del exterior.

El certamen tico volverá a reactivarse el 31 de marzo, luego del parón por la Selección, por lo que Hernández no se ausentará de más compromisos con su equipo. Los centenarios recibirán a Jicaral el próximo 31, en duelo pactado para las 8:30 p. m., en el Fello Meza.