Marcel Hernández interpeló a la prensa: ‘¿Cuál es el problema con la celebración?’

El delantero del Cartaginés, Marcel Hernández, no se anduvo por las ramas y en la zona mixta del estadio Rafael Fello Meza encaró este viernes a los medios de comunicación y aseguró que él nunca tuvo la intención de ofender o faltarle el respeto a la afición de Alajuelense, como se afirma.

Hernández, quien anotó el gol del empate 1-1 frente a la Liga y posteriormente se quitó la camiseta y se la mostró a los aficionados, relató que así lo hicieron figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o el mismo Kylian Mbappé y que era parte del fútbol.

No obstante, el directivo de Alajuelense, Federico Calderón, al terminar el partido fue del criterio que cabía un sanción para el artillero cubano, por faltarle el respeto a la afición debido a la forma en que celebró, lo cual, a su criterio fue incorrecto, e incluso retó a los seguidores del cuadro rojinegro.

“¿Cuál es el problema con eso? (la celebración). Lo que yo quiero es que me expliquen eso. Entiendo que Costa Rica es un país del primer mundo en el fútbol, creo yo eso. Quiero que me comenten a mí si Messi, Cristiano, Mbappé, y el otro, el otro y el otro; ¿cuántos jugadores lo han hecho?.dijo Hernández.

30/06/2022 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Club Sport Cartaginés, en el partido de vuelta de la final (segunda fase), de la Copa Promérica, Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

“Ahora, es diferente si ustedes como prensa quieren hacer ver que la celebración tiene un extra. No tiene un extra, porque yo no le dije nada a la afición, nunca le falté el respeto. Si ustedes quieren darle un término a la celebración que no va, es porque ustedes quieren hacerlo, porque esa celebración no tiene absolutamente nada. En el primer mudo del fútbol, que me gusta mucho verlo, he visto esa celebración unas dos millones de veces”, agregó.

En cuanto al pedido de la dirigencia manuda, de castigarlo, por supuesta provocación, en la celebración del tanto del empate, Marcel se sacudió de las acusaciones.

“Eso es problema de ellos, lo que quieran pedir. Las personas pueden pedir lo que quieran. ¿Qué me expliquen por qué está mal la celebración? ¿En qué momento le falté el respeto a alguién? Ustedes como prensa, porque cuando quieren lo hacen, pueden explicarlo, aunque escuché decir que la celebración estuvo mal, ¿Qué me expliquen, en qué momento Marcel se dirigió a alguién a faltarle el respeto y por qué?”, pidió Hernández.

“Entonces Messi cuando mostró el número 10, qué quería. Qué quería Cristiano; qué quería Mbappé y el otro. Ustedes lo que quieren es hacer polémica de donde no la hay, sinceramente. Eso no tiene que traer cola en el fútbol de primer mundo, porque cuando Messi lo hizo no trajo cola, cuando Cristiano lo hizo no trajo cola, por qué, porque es así. Esto es fútbol, es lo que se vive”, enfatizó.

El artillero cubano volvió a resaltar que él nunca se dirigió a la afición en tono ofensivo y solo dijo una frase en la celebración del empate.

“El adversario puede querer una cosa y otra cosa es lo que quieran decir ustedes bajo el contexto de lo que sucedió, porque yo no le dije nada a nadie. Ustedes (se dirige a la prensa) no entienden más que el mismo Johan (Venegas) le faltó el respeto a su propia afición, pero él sí lo dijo con palabras, ¡ah pero me vienen a empujar a mí!. No entiendo los contextos que ustedes quieren hacer ver”, acotó Hernández.

“Yo no ratifico que no hubo insultos, porque yo no hablé, yo estoy diciendo lo que pasó. Ustedes lo vieron, no traten de que yo quise decir algo, ustedes lo vieron. La única frase que dije fue: dos partidos más. Le doy gracias a Dios todos los días porque me ha dado está oportunidad; primero de vivir lo que vivo, de lograr lo poquito que he logrado, pero ha sido con mucho sudor, con mucho sacrificio, con mucho trabajo porque ustedes eran los primeros qiue me daban porque yo era un cubano”, añadió.

¿A quién le tengo que callar la boca? Copiado!

Una vez más, durante la entrevista, Marcel fue enfático que no le guarda rencor a nadie, que lo suyo siempre será jugar al fútbol y dar lo mejor.

“No tengo ninguna espinita con nadie, no le tengo rencor a nadie. Se lo digo a usted y se lo digo a la afición de la Liga; se lo digo a todo el mundo, porque yo vine a este país a hacer lo que estoy haciendo, a hacer la diferencia con todo el respeto que se merecen”, manifestó Hernández.

“No tengo que callar la boca a nadie, yo tengo en Costa Rica 95 goles y solo tengo cuatro años en el país. ¿A quién le tengo que callar la boca?. Lo único que hago todos los días es trabajar con mucha humildad, agradeciendo a Dios por tener una familia, un camerino, porque cuando estuve donde estuve lo hice con toda la humildad del mundo, puse de mí el 100%”, subrayó.

Finalmente Marcel lamentó que desde que arrancó el compromiso los mismos aficionados rojinegros empezaron a insultar y de eso se habló muy poco.

“Desde que yo empecé el partido me estaban ofendiendo, entonces; ¿qué hacemos?, Pero ustedes no hablan de eso y sin embargo yo tengo la ecuanimidad, la humildad y el respeto de solo enseñarles la camisa, sin decir nada a pesar de todo lo que estaban gritando”, mencionó Hernández.

“Yo, Marcel Hernández, no le he faltado el respeto a nadie porque no es mi filosofía, no es mi educación, no tengo espina con nadie, quítense eso de la cabeza. No tengo una espina con la Liga, ni con nadie. Conversé con Agustín (Lleida) quien me dijo qiue no podía seguir (en la Liga) y no le guardo rencor a nadie”, reiteró.