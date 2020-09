“No se vio actitud, fue un equipo sin hambre, sin deseos. Hablamos con los muchachos porque este equipo se ha caracterizado por ser aguerrido y parece que los nuevos no lo han entendido. Me siento decepcionado, me da vergüenza y vamos a hablar con los muchachos y tomar decisiones”, comentó el entrenador de Jicaral Erick Rodríguez.